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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Беларусь, Арахамия, транзит: как «прокладка» из ОАЭ зарабатывает 40% маржи на поставках э/э в Украину

 Артем Горовенко / РБК-Украина

На фоне новостей о возможном продвижении войск Российской Федерации вглубь территории Украины и госпереворота, все больше аналитиков обращает внимание на коррупционную схему на импорте электроэнергии из Беларуси. Созданный дефицит угля открыл политические основания для импорта, на котором, как оказалось, зарабатывает 40% маржи арабская фирма-"прокладка" с украинскими корнями. И весь имеющийся массив данных о схеме импорта приводит к одному лицу - главе парламентской фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Всю прошлую неделю украинский информационный даркнет сообщал подробности того, по каким каналам из Беларуси (а конкретно с БелАЭС) идет в Украину импорт электроэнергии. Приводятся доводы тому, что это не аварийная помощь, как нас заверяют в Министерстве энергетики, а конкретный высокомаржинальный "прокладочный" бизнес с конкретными бенефициарами во власти, приносящий $41 с каждого МВт импорта при месячных объемах в 900 тыс. МВт⋅час.

Поначалу это были обрывочные сообщения, но к концу недели начали появляться первые подтверждающие документы, на которые невозможно не обращать внимания.

К примеру, журналист Сергей Лямец провел собственное расследование и пришел к выводу, что называть "прокладку" новым "Росуэкрэнерго" есть все основания. К тому же, засветившийся в "электрической" схеме глава парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия указывает на еще одну схему с "арабскими партнерами". На этот раз в сфере диджитализации.

Спланированная аварийная необходимость

В течение всей осени эксперты энергорынка указывали на тот факт, что Минэнерго не придерживается графиков накопления угля на складах для тепловой электрогенерации. Реакция чиновников не была адекватной и нередко граничила с откровенным саботажем. Они заверяли, что всё под контролем при том, что отставание в графике шло в разы. И если часть вины можно свалить на частные компании, которые вовремя не озаботились поставками угля, то объяснить нехватку запасов топлива на государственном "Центрэнерго" можно лишь халатностью на уровне правительства или исполнением задуманного плана.

Созданная ситуация привела к тому, что власть нашла объяснение политическому решению - необходимости импорта электроэнергии из Беларуси, который перекроет аварийную необходимость и сгладит небалансы в энергосистеме Украины.

Импортировать энергию должен был государственный "Энергоатом". Компания даже купила доступ к сечению, заплатив 600 млн грн (за доступ к белорусским проводам), но к импорту допущена так и не была.

"Арабские" друзья Арахамии

Импорт белорусской электроэнергии должен был начаться с 1 ноября, но "Белэнерго" отказалось продавать ее "Энергоатому". Свято место пусто не бывает и госкомпанию в схеме поставок заменила арабская Vector Energy Innovation из ОАЭ.

Классическая "прокладка", которая перепродавала энергию двум украинским компаниям - "ТЭТ Групп" и "Электропоставщик". Причем объемы у "ТЭТа" были несоизмеримо большими и к декабрю увеличились с 400 тыс. МВт⋅час до максимально возможных 900 тыс. МВт⋅час.

"ТЭТ Групп" - компания Виталия Бутенко. Vector Energy Innovation - зарегистрирована в "Дубайском силиконовом оазисе" (зона свободной торговли в ОАЭ). Именно ей продает электроэнергию белорусское государственное предприятие "Белэнерго". Компания принадлежит Taryam Matar Taryam - номиналу, за которым реально стоят бывшие совладельцы/менеджеры консорциума ЕДАПС Ирина Обиденко, Юрий Сидоренко, а также их партнер Василий Грицак (генерал милиции и нардеп Партии регионов, который курировал поступления на эту компанию денег - в первую очередь, с бланков загранпаспортов).

Связь подтверждается тем, что Taryam Matar Taryam - директор и владелец 24,5% капитала в арабской компании Industrial Innovation Group, которая является фактическим преемником компаний из консорциума ЕДАПС.

И здесь на сцену выходит лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия. Он неоднократно выступал на публичных мероприятиях Industrial Innovation Group и отвешивал комплименты Taryam Matar Taryam. На фоне этого арабская компания стала регулярно получать государственные подряды на сотни миллионов гривен на изготовление спецдокументов и защитных бланков.

 ФОТО: Давид Арахамия и Taryam Matar Taryam (фото: facebook.com)

Арахамия явно лоббирует интересы Industrial Innovation Group и импорт электроэнергии из Беларуси через "прокладку". Однако это лишь небольшой проект в их бизнесе. "Арабская"компания хочет продавать технологии и иметь постоянный доход с их внедрения в рамках президентской программы "Государство в смартфоне". А диджитализация всей страны - это несоизмеримо большие деньги.

40% маржи

Белорусская государственная "Белэнерго" отпускает электричество Vector Energy Innovation по $59 за МВт⋅ч. Согласно опубликованному договору между Vector Energy Innovation и ООО "ТЭТ Групп", арабская компания перепродает электроэнергию по цене $100 за МВт⋅час.

"ТЭТ Групп" продает электроэнергию дальше по прямым договорам потребителям или на РДН (рынок на сутки наперёд) другим трейдерам.

Беларусь, Арахамия, транзит: как «прокладка» из ОАЭ зарабатывает 40% маржи на поставках э/э в Украину

 Договор между Vector Energy Innovation и ООО "ТЭТ Групп", который даёт понять, что "прокладка" имеет стабильную 40%-ю маржу

Среднесуточное значения базовых цен на РДН в ноябре составило 2 915,98 грн за МВт⋅час (около $107).

Таким образом, говорить о высокой марже у "ТЭТ Групп" не приходится вообще. Чего не скажешь о стабильном доходе у арабской компании. Vector Energy Innovation независимо от ситуации на рынке и объёмов поставок стабильно имеет $41 на каждом МВт⋅час. При заявленном месячном объёме поставок из Беларуси на уровне 900 тыс. МВт⋅час, в карман друзьям Давида Арахамии уходит $27,5 млн 40%-я маржа буквально из воздуха.

Кто в деле

Сложно представить, что украинское правительство участвовало в организации кризиса в электроэнергетике, чтобы создать условия для заработка на импорте электроэнергии из Беларуси. Обстоятельства, приведшие к этому, должны изучить правоохранительные органы. Не будем исключать, что сыграли свою роль, как ситуация на мировых рынках, так и некомпетентность чиновников Минэнерго.

Но ещё сложнее представить, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия может курировать схему работы высокомаржинальной "прокладки", не уведомляя об этом вышестоящее руководство.
 

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