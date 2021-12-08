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США могут отключить Россию от системы SWIFT. Это сильно ударит по РФ? Спойлер – да
23:41 07.12.2021 |
Вечером 7 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели переговоры по каналу защищенной видеосвязи, в том числе и подняли тему Украины. Переговоры прошли на фоне стягивания российских войск к границе нашей страны, что, по словам западных лидеров и официального Киева, может стать подготовкой к вторжению. Москва все отрицает.
В последние два дня западные СМИ выпустили ряд сообщений со ссылкой на различные источники, что в администрации президента США рассматривают широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину. В CNN считают, что речь может идти об отключении РФ от платежной системы SWIFT. Телеканал называет его "ядерной опцией". Помимо этого, рассматриваются шаги против окружения Владимира Путина, против энергетических компаний и банков. Ограничения могут коснуться и российского госдолга.
В Bloomberg пишут, что санкции, которые рассматривает Вашингтон, направлены, в частности, на способность России конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты, а также ограничить возможность инвесторов покупать российский долг на вторичном рынке. В CNN отмечают, со ссылкой на источники, что финальных решений по перечню возможных ограничительных мер еще не принято.
Почему отключение России от системы SWIFT в CNN называют "ядерной опцией"? И в целом, как предполагаемые санкции, в случае их принятия, отразятся на экономике России?
Масштабы отключения от платежной системы
SWIFT (от англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), международная система для трансграничных переводов и платежей. К ней подключено более 12 000 банков в мире. Это европейская система со штаб квартирой в Бельгии. Россия входит в тройку лидеров по числу транзакций в SWIFT, а по их объему занимает десятое место.
Аналитик компании ICU Михаил Демкив называл LIGA.net отключение SWIFT самой жесткой из возможных финансовых санкций, озвученных в зарубежных СМИ.
"Отключение SWIFT ударит в первую очередь по бизнесу и банкам, они не смогут проводить операции с зарубежными банками. Экспортерам и импортерам будет сложно расплатиться по внешним контрактам", - говорит руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.
По словам Демкива, возможность проведения операций останется, но в ручном режиме, как в 90-е.
Финансовый аналитик и ассоциированный эксперт Case Ukraine Евгений Дубогрыз добавляет, что российские банки потеряют доступ к своим деньгам, которые лежат в иностранных банках, что ударит по их ликвидности.
Паращий считает, что на населении отключение SWIFT никак не отразится. С ним не согласен Демкив: "Это ударит по обычным гражданам". Дубогрыз добавляет, что часть карт, выпущенных Visa и Mastercard перестанут обслуживать заграничные переводы.
Заменить SWIFT для оплаты товаров сразу будет очень сложно, но со временем возможно, говорит Демкив.
"Им придется искать запасные коммуникации, чтобы обслуживать импортные и экспортные платежи", - говорит эксперт и добавляет, что торговля с Россией продолжится, просто деньги будут идти более сложным путем.
Возможный выход - внутренние платежные системы, предполагает Дубогрыз. Например, в России работает национальная платежная система Мир.
Весной, когда лидеры западных стран рассматривали отключение России от SWIFT, замглавы МИД России Александр Панкин сообщал, что Россия, в случае развития такого сценария, задействует другие возможности. Но варианты возможных партнеров для разработки альтернативы SWIFT в РФ тогда не рассматривали.
В случае, если санкция по SWIFT в конечном итоге будет введена, Россия будет третьей страной в мире, которой отключат платежную систему, на ряду с Ираном и КНДР.
Ограничение операций с валютой обвалит рубль
Если США ограничат конвертацию рубля в иностранную валюту, пострадают все - и бизнес, и население. Такая санкция приведет к девальвации рубля, говорит Паращий.
"У вас часть средств становится неликвидной, вы ничего не можете за них купить за границей. Я не думаю, что такое может быть, это очень серьезная санкция", - заявил Дубогрыз.
Ограничение покупки государственных долговых бумаг РФ
Речь идет о возможном запрете покупки государственных облигаций на вторичном рынке. "Это значит, что инвесторы, купившие долговые облигации России, не смогут их продать. Обесценивание долга может привести к тому, что Россия не сможет финансировать дефицит бюджета, а если речь идет о погашении долга, не сможет его рефинансировать", - поясняет Паращий.
Обычно с помощью облигаций в СНГ перекрывают дефицит бюджета, поясняет Дубогрыз. По планам Госдумы, в 2021 году дефицит российского госбюджета должен составить 2,4% от ВВП ($37,1 млрд). Ограничения для госдолга ударят по возможностям России привлекать новые заимствования, чтобы перекрыть дефицит, добавил Дубогрыз.
"Условно говоря, приходит время погашать свои обязательства и привлекать новый долг. А этой возможности нет. Где взять деньги на выплаты пенсионерам или военным? Скорее всего "печатать". А это инфляция и падение экономического роста", - объясняет Дубогрыз.
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