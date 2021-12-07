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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Гречка, мука, молоко. Как государство будет регулировать цены

 Алексей Гавриленко / Деловая столица

В Верховной Раде решили взяться за госрегулирование цен на социально значимые продукты питания. Инициатива поступила, когда многие из них уже выросли в цене, и ограничение торговых надбавок вряд ли облегчит жизнь потребителям.

В начале декабря в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №6374 о внесении изменений в закон Украины "О ценах и ценообразовании". Более двух десятков народных депутатов, преимущественно из фракции "Слуга народа", предложили восстановить государственное регулирование цен на продукты, которые имеют "существенную социальную значимость".

Мотивами такой инициативы депутаты называют ощутимый рост цен на основные продукты в 2021 г. Осуществлять госрегулирование законодатели предлагают путем установления граничной наценки, которая не должна быть меньше 5% и больше 15% от отпускной цены производителя тех самых социально значимых продуктов питания.

Регулирование цен в прошлом и сейчас

В перечень регулируемых товаров хотят внести гречневую крупу, сахар-песок, пшеничную муку первого сорта, макаронные изделия отечественного производства, пастеризованное молоко жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, батон из пшеничной муки, куриные яйца категории C1, куриную тушку, минеральную негазированную воду, сливочное масло жирностью 72,5% и подсолнечное масло.

Аналогичный перечень товаров содержится в постановлении Кабинета Министров прошлого года, где устанавливается порядок декларирования изменения розничных цен. В том случае, напомним, дальше мониторинга цен дело не пошло, а сейчас Верховная Рада хочет закрепить в законе параметры регулирования цен на конкретные товары.
Если же говорить именно о госрегулировании цен на продукты, то такая практика в Украине уже была, но ее отменили в июле 2017 г. Это решение считали преждевременным, поскольку оно стало одним из факторов роста инфляции в условиях монополизированной экономики. Такое мнение в ноябре 2017 г. высказывал глава Совета НБУ Богдан Данилишин. Спустя год экономист предлагал снизить ставку НДС на продукты питания и также по аналогии с европейскими странами ввести максимальные торговые наценки. "Максимальная наценка на продукты не должна превышать 15% цены производителя, на обычные товары - не должна быть выше 30% цены производителя. На импортные товары - не более 30% таможенной цены. Отмечу, что основным принципом регулирования цен в развитых странах является ограничение норм прибыли предприятий социально-значимого производства на определенном уровне и введение штрафов за превышение такого уровня", - писал на своей станице в Facebook Богдан Данилишин.

Кстати, мы имеем пример госрегулирования цен в другой отрасли. Правительство с этого года регулярно пересматривает предельные наценки на топливо. "Это вынужденная и временная мера на период карантина. Это ответ на необоснованный рост цен на горючее в розничных сетях", - пояснял в мае на данный момент уже бывший министр экономики Игорь Петрашко.

Регулирование цен на топливо действует и сейчас, хотя эффект от него неоднозначный. Малые и средние торговцы топливом даже не мечтали о тех предельных ценах, которые насчитали в правительстве. Например, в октябре максимальная стоимость бензина составила 33,2 грн/л, дизтоплива - 32,07 грн/л.

Однако в этом бизнесе существует закономерность: если повышать цену, сразу упадет потребление, АЗС потеряют покупателей. Следовательно, ограничение цен на топливо больше могло сказаться на премиум-сегменте и на потребителях, которые не получили традиционных скидок.

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что ситуация с регулированием цен на продуктовом рынке будет другой: "На рынке продовольствия спрос можно легко изменить: просто покупать другие виды продуктов. Можно покупать другую крупу или вместо подсолнечного масла - оливковое. Граждане могут переориентироваться в этом вопросе и немного изменить спрос", - говорит аналитик.

Наличие госрегулирования цен на топливо свидетельствует о том, что Кабмин может регулировать цены на продукты питания и без дополнительных изменений в закон. Законопроект от "слуг народа" хоть и определяет рамки этого регулирования, но все же показывает скорее желание народных депутатов понравиться электорату на фоне разговоров и сообщений о растущей инфляции, дороговизне энергоносителей и значительном подорожании продуктов.

Снижение цен, засилье импорта или дефицит?

Согласно данным Госстата, в течение января-октября текущего года продукты питания подорожали на 10,5%. Из них самый большой рост в цене показали подсолнечное масло (на 41,4%), сахар (на 29,9%), хлеб (на 14%), мясо и мясопродукты (на 12,1%), сливочное масло (на10,2%). Некоторые популярные продукты дорожали весьма стремительно, поэтому госрегулирование может быть кстати.

Мы попытались выяснить, как отразится потенциальное введение госрегулирования цен на продукты на интересах производителей, продавцов и, конечно же, покупателей.

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что мониторинга цен достаточно, и его нужно расширять, а наценка лишь в 5-15% по нынешним временам может быть совсем небольшой для торговли, потому что в тележке у людей стало меньше товаров, а доля социальных продуктов - увеличилась: "Раньше, я бы сказал, что этого было бы достаточно. Например, 15% хватало, когда люди покупали ассортимент продуктов из 200 единиц, из которых социальных было 27. Но когда на сегодняшний день люди практически покупают только самое необходимое, это означает, что торговля не вытянет наценки в 10 или 15%".

По словам эксперта, всегда будет возникать вопрос, что мы в эти 15% включаем: "Дискаунтер содержит только кассиров и грузчиков, а в премиальных супермаркетах оплата персонала может составлять 30% от маржи. А дополнительная упаковка... Нам нужно все это детально прописывать, в результате чего система будет такой громоздкой, что контролировать ее будет невозможно, а если возможно, то путем злоупотреблений".

Следует отметить, что госрегулирование цен может стать противоречивой мерой правительства на рынке. Ограничения могут быть невыгодными для производителей, потому что такая ситуация стимулирует торговые сети сбивать закупочную цену. Еще одним последствием может стать нарушение прежних торговых связей и уход продукции с прилавков.

"Установление предельной наценки на продукты питания может работать исключительно в краткосрочной перспективе буквально месяц-полтора, когда есть товарные запасы. Их все равно надо продавать даже в условиях ограничения наценки. Но понятно, что новых закупок под новые правила никто делать не будет", - считает Игорь Чаленко.

Следует отметить, что государство не располагает структурами для регулирования цен. У него нет сети продуктовых магазинов, а Государственная инспекция по контролю за ценами ликвидирована. Да, есть Госпродпотребслужба и Антимонопольный комитет, однако вряд ли они смогут быть эффективными в этой сфере из-за недостатка полномочий и ресурсов.

Кроме того, госрегулирование может привести и к ограничению доступа на рынок отечественной продукции: она не сможет конкурировать с дешевым импортом. Может показаться, что это не касается категорий продуктов, которые определены как социально значимые. Однако эксперты отмечают, что порой на внутреннем рынке трудно найти даже качественную пшеницу для выпечки хлеба, а сама Украина по многим позициям не может перекрыть потребление одним только внутренним производством. Например, по той же самой гречке.

Глава Союза украинского селянства Иван Томич считает, что самая лучшая ситуация для потребителя - это увеличение производства и конкуренции на рынке. Эти механизмы дают потребителю качество и хороший выбор в цене, а ручное или государственное регулирование в условиях импортозависимости по продуктам питания не дадут ничего положительного. Цена в результате госрегулирования может измениться несущественно, зато возникнут более серьезные проблемы.

"Возможно, будет ситуативное снижение цены, но по некоторых продуктам это приведет к снижению качества и без того малокачественной продукции, а в более длительной перспективе - нехватке, а возможно, и к возникновению дефицита этого товара на прилавках наших магазинов. Эти ограничения сдерживают насыщение рынка в складывающейся ситуации", - говорит эксперт.

"Если начнется госрегулирование цен на продукты питания, то, я думаю, первое, что произойдет, - эти продукты питания начнут пропадать с полок магазинов, - говорит Игорь Чаленко. - С одной стороны, это будет дефицит продуктов, а с другой стороны, эту продукцию начнут продавать по другим товарным кодам. По документам просто проведут как другую продукцию с обычной наценкой в магазинах".

Эксперты отмечают, что для ценовой стабильности нужны другие инструменты, основанные не на ограничениях, а на предугадывании рисков и кризисов.

"Имеющиеся государственные инструменты нужно было использовать как интервенцию на рынке, - говорит Иван Томич. - Я имею в виду всю зерновую группу - Аграрный фонд, Госрезерв. Полтора-два года назад тонна пшеницы стоила 4 тыс. грн, а сегодня - 10. Ее можно было закупить в Госрезерв или Аграрный фонд. Можно было покупать сахар, растительное масло - не весь спектр, а основные продукты, и делать интервенции. Эти интервенции по моим подсчетам, однозначно дали бы цену на 20-30% ниже, чем мы имеем на потребительском рынке. А выходит, что проспали".

Намерение регулировать цены появилось уже в то время, когда продукты питания подорожали или растут в цене. Неизвестно, будет ли оно реализовано, но уже сейчас видно, что результат этого решения может быть разным: от незначительного снижения цены социальных продуктов питания и падения их качества до изменения торговых связей и дефицита украинской продукции на полках магазинов.
 

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