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Почему мольфарка на канале Коломойского предсказала Зеленскому политическую смерть
08:50 07.12.2021 |
В обществе, большая часть которого верит, что коронавирус придумали, людей чипируют вместе с вакцинацией, а идентификационный код - это код дьявола, мрачные предсказания обязательно приживаются. Поэтому на них успешно спекулируют.
Гуцульская мольфарка Мария Цвилинив во время съемок программы "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым" наворожила президенту Владимиру Зеленскому большие проблемы. Увидела, что "кто-то за Зеленским следит и нет никого, кто мог бы его предупредить, чтобы он был внимателен". "Кто-то может его избить, что-то уничтожить. Он в опасности", - утверждает женщина. Согласно ее прогнозу, нынешний президент не добудет свою каденцию и уйдет сам. Мария говорит: президент - добрый человек, но не может выполнить все обещания. Проблемы она увидела и у "слуг". Ну, а хорошо украинцы заживут при женщине-президенте. Правда, недолго, потом снова будет плохо.
Поисковая система в сети не дает какой-то другой информации об этой прорицательнице, кроме ее предсказания для программы, транслируемой по каналу Игоря Коломойского "1+1". Вероятно, Дмитрий Комаров нашел среди гуцулов такую таинственную мольфарку, о которой никто раньше не знал. И эта его находка получила эффект информационной бомбы, - прогноз Марии перепечатали (да еще и с видео) большинство украинских сайтов. А некоторые еще и навесили от себя, обратившись с комментариями к астрологам. Те преимущественно подтвердили слова мольфарки, добавив несомненно интересные и эксклюзивные подробности. Больше всего запомнился прогноз астролога для сайта, который связывают с Ахметовым: мол, если Зеленский не уберет Андрея Ермака, то весной взойдет Сатурн и президента свергнут.
Скоро новогодние праздники, и там столько будет прогнозов, что бед не оберешься. Так что Банковой пора выпускать собственных прорицателей, потому что "олигархические" еще и не такого наговорят. 2022-й год - голубого водяного Тигра, а Зеленский родился в конце года красной огненной Змеи. Ермак вообще в год Свиньи. Как это связано с Тигром, не знаем, но есть астрологи, которые точно найдут здесь измену. А еще в 2022 году три двойки. Просто находка для нумерологов.
На самом деле, такие прогнозы и предсказания - не шутки. В них многие верят, более того, они кодируются для целых поколений. К примеру, когда-то давно, кажется, астролог Павел Глоба наванговал, что Украина будет процветать во времена правления женщины-президента. Поскольку в нашей политике очень долго на виду была лишь одна влиятельная женщина-политик - Юлия Тимошенко, этот прогноз связывали с ней. Возможно, и в памяти мольфарки пани Марии засело это предсказание. Оно живет своей жизнью столько лет, сколько Юлия Владимировна в большой политике.
Мы, конечно, не Африка, где буквально месяц назад футболисты из Алжира обвинили футболистов из Буркина-Фасо в том, что они пользуются черной магией и даже вызвали экзорциста (кстати, помогло: алжирцы эту игру не выиграли, но в группе стали первыми). Однако в стране, где с 24 февраля проходит вакцинация, а от ковида двумя дозами привились лишь 38% граждан, да и то многие укололись, потому что прижали на работе, всякие теории заговора приживаются удивительно легко. Поэтому мало кто поверит, что плохое пророчество для Зеленского случайно появилось на "1+1" - последнем канале, где президента еще не критикуют за каждый шаг. Конспирологи могут подумать: это Коломойский передал Зеленскому привет. Мол, начнешь и со мной воевать, как с Ахметовым - до конца каденции не досидишь. А то еще и побьют.
Кстати, суеверны ли Зеленский и его окружение? После инаугурации новоизбранный президент объяснял, почему носит кольцо на среднем пальце: с момента женитьбы похудел и кольцо с безымянного пальца спадало, поэтому переодел его на средний. В том же 2019 году на руке Зеленского заметили клубные браслеты. Президент объяснил: на них написаны имена пленных украинских моряков. Не брился также до тех пор, пока домой не вернулись захваченные Россией корабли. То есть, если это и суеверия (а артисты - народ в общем-то очень суеверный), то не связанные с мистикой. А вот на руке главы ОП Андрея Ермака заметили талисман из камней. Говорят, такая вещь помогает от сглаза и придает сил и энергии.
И если мы уже углубились в народную конспирологию по самую шапочку из фольги, стоит вспомнить, что Зеленского на "плюсах" сглазили еще задолго до мольфарки пани Марии - в сериале "Слуга народа" Голобородько, который стал президентом благодаря консенсусу олигархов, в конце концов отправили за решетку, обвинив в коррупции. Оклеветали, но сам факт...
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