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АНАЛИТИКА

Новая реальность без монобольшинства: Когда Зеленский объявит очередной «госпереворот»

08:55 06.12.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

На фоне войны президентского Офиса с одним отдельно взятым Ринатом Ахметовым стало четко видно, что лояльным богачам, большим и меньшим, раздали места в первом классе самолета, который пилотируют "зеленые" борцы с олигархами. Но что произойдет, когда цена за лояльность начнет расти?

В Верховной Раде уже давно де-факто нет монобольшинства, а последние голосования - за так называемый "ресурсный" закон 5600 и госбюджет, этот факт сделали неопровержимым. Без депутатских групп "За будущее", ключевым политическим акционером которой является Игорь Коломойский, и "Доверие", где акции распределили состоятельные аграрии Юрий Косюк и Андрей Веревский, а также бывший "регионал" Виталий Хомутынник, "большевики" не могут принять почти ничего.

Как долго Банковой удастся обеспечивать аппетиты групп-сателлитов? По крайней мере, точно можно утверждать: необходимые законы "слуги" в количестве 210-215 депутатов вместе с временными попутчиками принимать смогут, но никаких изменений в Конституцию принять не удастся. А сейчас снова зашла речь об изменениях, которые касаются децентрализации, в частности, введения института префектов. То есть тактические задачи в парламенте ОП решать будет, но стратегические - разве что со значительным усилием.

В упомянутых законе 5600 и госбюджете эксперты заметили уступки акционерам групп-сателлитов. Первый из этих документов сначала был "антиахметовским", поскольку им предусмотрено увеличение ренты за добычу железной руды, затем этот пункт отдельной правкой смягчился, и, когда конфликт между Зеленским и Ахметовым достиг апогея, правку депутаты провалили. Такой шаг нарядили в яркую пиар-обертку - полученные средства направят на обеспечение экономического паспорта украинца, соответствующий законопроект президент обещал подать до 10 декабря. Некоторые эксперты подсчитали, что денег от налога за пользование недрами не хватит на столь масштабную программу, ведь мы не Кувейт и не Норвегия, имеющие значительные залежи углеводородов. К тому же недрами у нас пользуется не только Ахметов, но и другие олигархи, поэтому делиться придется и им. Но захотят ли те в таком случае долго поддерживать власть?

В законопроекте №5600 расчет ренты за марганцевую руду должен быть таким же, как для железной, но учитывая то, что правка не прошла, марганцевые ГОКи и ферросплавные заводы - а это преимущественно бизнес Игоря Коломойского - остались на старой системе и не пострадали от повышения ренты. Чем не оплата голосов "За будущее"?

Таких "взяток", больших и малых, эксперты насчитали достаточно и в бюджете. К примеру, распределение 9 млрд под мажоритарщиков - а именно они входят в группы-сателлиты - на социально-экономическое развитие регионов. Пока любопытные в отношении цифр аналитики еще глубоко не проанализировали, на какие округа и на какие именно цели запланировали эти деньги, однако опыт их распределения свидетельствует, что приближенные к власти нардепы получают больше.

И со временем цена положительного голосования в сессионном зале будет расти. Как и стоимость хорошего отношения к Зеленскому на телеканалах. Но это только видимая часть новой действительности. Попробуем взглянуть на ситуацию глубже.

До введения закона об олигархах осталось меньше полугода. За это время Банковой нужно решить все вопросы с лояльными к ней миллиардерами (сойтись с ними посередине, чтобы и не раздражать союзников, и не утратить имидж "борцов с олигархами"). Чтобы потом не пришлось дублировать миф о государственном перевороте. Только с другими действующими лицами.

Важнейший момент здесь - медиа, ведь острие антиолигархического закона касается именно этих активов. Что за полгода должны успеть владельцы телеканалов в обмен на получение в распоряжение каких-нибудь лакомых кусков? Первое - официально отойти от управления СМИ. Как вариант - де-юре продать их приближенным лицам, медийщикам, журналистам. По этому пути пошел Петр Порошенко, продав 100% корпоративных прав на "5 канал" и "Прямой" медиахолдингу "Свободные медиа". Редакционная политика после этого менее оппозиционной не стала, но по крайней мере юридических зацепок для "отжима" телеканалов стало меньше.

Второй вариант - кардинально изменить редакционную политику, минимизировав или вообще убрав из эфира политические ток-шоу, а новостные блоки сделать простой фиксацией событий в выгодном для власти свете. Без комментариев. При этом нарастить развлекательный контент. По такому пути в свое время пошли телеканалы на России. В то же время сейчас ходит много слухов о новых телепроектах, которые связывают с властью. То есть, если на олигархических каналах политико-информационные блоки уменьшат и цензурируют, то их нишу могут со временем занять полностью лояльные к власти медиа. Которые не будут связывать с олигархами.

Что может сделать оппозиция? Пространство для маневра у нее незначительное. Так, существуют болезненные для власти темы, такие, как "вагнергейт". Эта тема на слуху с августа прошлого года, но масштабную огласку она приобрела относительно недавно, когда о ней заговорили на каналах Ахметова. Пока они поддерживали олигархический консенсус вокруг президента Зеленского, о "вагнеровцах" там почти не рассказывали. И не только по этой теме. Сегодня эти телеканалы предоставляют площадки всем, кто против Зеленского и его команды. А кто знает, что будет дальше? Судя по последнему по времени эфиру программы Савика Шустера, куда пригласили бывших разведчиков ГУР, сбавлять обороты войны с властью Ахметов не собирается. Однако и власть отвечает той же монетой, давя на олигарха, где только может.

Медиа-войну, учитывая последние соцопросы, "зеленые" пока проиграют. Но есть несколько важных нюансов. Первый: сейчас рядом с Ахметовым его медийщики, то есть люди на зарплате, оппозиционеры, пользующиеся моментом и площадками, которые им предоставляет Ринат Леонидович, эксперты эти у нас никогда не отличались политической верностью. Что в этой троице делают оппозиционеры? Решают собственные политические задачи, а Ахметов для них - лишь возможность эти задачи решать в конкретный исторический момент. Здесь следует упомянуть, как эти и другие политики обильно высаживались в эфирах каналов Козака-Медведчука, пока те не закрыли. Многие ли гости этих эфиров бросились в защиту заблокированных медиа? То-то же.

Второй нюанс - конфликт по линии "Зеленский-Ахметов" не мешает союзу "слуг" с олигархическими группами-сателлитами. Можно сколько угодно рассказывать, что монобольшинства нет, и что без "костылей" оно упадет, однако юридически коалиция "слуг народа" существует. Из нее вышел "разумковец" Соха, представим, что выйдут вслед за ним около десятка мажоритарщиков и цена голоса сателлитов возрастет, однако численность "СН" все равно не уменьшится до 225-ти. А если хлопнут дверью фракции избранные по спискам, им на замену быстро подтянут следующих по списку.

Третий нюанс - сейчас мы видим тактические ходы коллективной фронды Зеленскому, но нет стратегических. Дружно поставить на Дмитрия Разумкова, сделав его единственным лидером оппозиции? Такого не будет. Во-первых, очень разные идеологии. А во-вторых, в шансы Разумкова стать новым лидером общественного запроса верят далеко не все. А еще больше политиков этого категорически не желают.

Есть ли стратегия у Ахметова? Возможно - мировая. Но с каждым эфиром подобная стратегия становится все более призрачной. Дожать досрочные выборы парламента и провести туда "Умную политику", и еще несколько десятков своих людей рассадить по другим фракциям? Смотрим предыдущий пункт, - оснований для роспуска Рады нет. Дожать до отставки самого Зеленского? Во-первых, этого не допустят лояльные Банковой олигархи, а они сейчас в большинстве. Во-вторых, и на это немногие обращают внимание, ни у Ахметова, ни у целой армии громких критиков президента нет мощных лоббистов среди западных партнеров. И не потому, что они очарованы политикой Зеленского, скорее разочарованы многими его шагами, но на фоне угрозы вторжения России серьезный политический кризис в Украине их точно не устраивает.
 

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