Позитив недели. Наш БТР-4Е берут на учения в Германию

Современную бронированную технику производства Харьковского конструкторского бюро им. Морозова впервые представят на многонациональных учениях Combined Resolve в Германии. Как сообщили в "Укроборонпроме", речь идет о БТР-4Е, ремонтно-эвакуационной машине БРЭМ-4РМ и санитарно-эвакуационной машине БММ.

К Combined Resolve XVI привлечены военнослужащие сводной механизированной роты 92-й механизированной бригады и Сил Специальных Операций ВС Украины. Специалистов на обучение отправил и ХКБМ. Они будут выполнять техническое наблюдение и обслуживание бронированных машин.

Во время Combined Resolve XVI украинские армейцы войдут в состав американского батальона сил BLUFOR, в частности, в подразделения разведки, планирования и логистики штаба.

БТР-4Е - украинская разработка, которую производят серийно и поставляют в подразделения ВСУ и Нацгвардии. На бронетранспортере установлен незаселенный боевой модуль "Парус" с блоком вооружения, стабилизированным в двух плоскостях. Это 30-мм пушка 3ТМ-1, 30-мм автоматический гранатомет КБА-117, пулемет КТ-7,62-мм и противотанковый ракетный комплекс с дистанционным управлением. С 2014 года БТР-4Е поступает в боевые подразделения, которые сдерживают российскую агрессию на Востоке Украины. На базе бронетранспортера создана группа машин, в частности, БРЕМ-4РМ и БММ.

КБ "Луч" адаптировало свои ракеты для бронетранспортера М113

Государственное предприятие Конструкторское бюро "Луч" адаптировало свои противотанковые управляемые ракеты для вооружения гусеничного бронетранспортера М113. Об этом сообщает "Милитарный".

Конструкторы успешно опробовало управляемую ракету из гусеничного бронетранспортера М113 в рамках демонстрации оружия потенциальному неназванному заказчику. Демонстрационные ракетные пуски проводились на военном полигоне в Южной Азии для одного из потенциальных покупателей украинских ПТРК.

По словам представителя государственной компании, испытания боевой стрельбой производились с платформы гусеничного бронетранспортера M113 под углом крена 15 градусов. Все цели были успешно поражены.

В зоне ООС задействовали современную РЭБ против вражеских БПЛА

На Донбассе задействовали новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия российским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом заявил в интервью Донбасс. Реалии командующий Операцией Объединенных сил Александр Павлюк. Таким образом, он раскрыл детали недавнего обезвреживания российского беспилотника "Орлан-10".

По его словам, в системе РЭБ замкнули новейшие средства радиоэлектронной борьбы, выпущенные Украиной, новейшие средства связи и противовоздушную оборону, и "сейчас очень и очень непросто "Орланам" перейти на нашу сторону и вести разведку или корректировать огонь".

Применение российскими войсками "Орланов" представляет угрозу украинским военным. Хотя БПЛА и не обладают ударными функциями, но могут направлять артиллерию, залетая в тыл подразделений на передовой.

В Украине разработан проект ЗРК средней дальности

КБ "Луч" в сотрудничестве с КП "НПК "Искра" разработали проект ЗРК средней дальности SD-300. Об этом сообщили в Science Technology Ukraine.

Сообщается, что существенным преимуществом данного проекта является то, что он на 70% унифицирован с противокорабельным ракетным комплексом "Нептун". В частности, взяты пусковая установка на шасси "Татры" и мобильный командный пункт. В конструкции управляемой ракеты используется газодинамический корректирующий блок, разработанный для высокоточных реактивных снарядов РСЗО "Ольха".

На сегодняшний день 50% комплектующих ракеты, в частности, двигатель, головка самонаведения, инерционные блоки уже прошли испытания. В состав комплекса будет интегрирована уже существующая РЛС, вероятнее всего, один из образцов семейств 80К6 или 90К6Е.

"Гюрзу" и "Кентавр" вооружат новыми ракетами Brimstone Sea Spear от MBDA

Как сообщает Defense Express, речь идет о десятилетнем кредите Великобритании на сумму 1,7 млрд фунтов. Кредит предполагает выделение средств на создание в Украине двух военно-морских баз, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков, строительство 8 ракетных катеров и собственно ракетного вооружения для этих катеров.

Новые ракетные катера будут разработаны британской компанией Babcock, с последующей локализацией производства в Украине. В сентябре "Укроборонпром" и Babcock подписали соглашение о сотрудничестве. Это соглашение должно стать одним из этапов на пути реализации программы UNCEP (Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme) по развитию Военно-морских сил Украины, в частности - по строительству ракетных катеров для нашего флота.

Ракетные катера проектируются специально для Украины, их длина ориентировочно от 50 до 65 метров, что будет обеспечивать скорость в 40 узлов. Такой размер характерен для кораблей с общим водоизмещением до 500 тонн с достаточно мощным вооружением, состоящее из противокорабельных ракет, универсальной артиллерийской установки, а иногда и систем ПВО.

Сейчас идет работа над доработкой проекта ракетного катера P50U. Известно, что его противокорабельным вооружением станут не крылатые противокорабельные ракеты со внушительной дальностью, а управляемые ракеты Brimstone Sea Spear с дальностью пуска до 12 км, по которым ведет работы филиал компании MBDA в Великобритании.

Также комплексы управляемого вооружения с ракетой Brimstone для морского использования в версии Sea Spear планируется установить на малые бронированные артиллерийские катера типа "Гюрза" и десантные катера типа "Кентавр". По предварительным данным, комплексы с Sea Spear должны быть установлены почти на двух десятках платформ ВМС Украины.