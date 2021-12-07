Награда партбилетом. Зачем Пасечника и Пушилина сделали «единороссами»

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

На прошлой неделе обсуждение актуального российского бряцания оружием на границе с Украиной достигло своего апогея, став магистральной темой как встречи в Риге министров иностранных дел стран НАТО, так и заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме. Но если стокгольмское рандеву 2 декабря запомнилось попыткой коллективного Запада донести через российского министра Лаврова его шефу Путину, чего будет стоить Кремлю новая военная агрессия России против Украины, то на рижском саммите 30 ноября - 1 декабря, куда руководители внешнеполитических ведомств Альянса специально пригласили украинского коллегу Дмитрия Кулебу, были как раз выработаны четкие сигналы Кремлю. Они обозначили угрозу полномасштабного вторжения РФ на украинском направлении той "красной линией", за которой последует серьезное обновление санкционного режима стран НАТО против России.

"Мы представляем 50% мирового ВВП, и, конечно, важно, когда союзники обсуждают использование экономических санкций против России. И мы видим готовность применить такие санкции", - аккуратно подытожил министерские дебаты по этому поводу генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его дополнил госсекретарь США Энтони Блинкен: "Мы готовы заставить Россию заплатить высокую цену за дальнейшую агрессию против Украины. Мы четко дали понять Кремлю, что будем решительно реагировать, в том числе посредством ряда экономических мер, от которых мы воздерживались в прошлом".

При этом в Риге даже дискутировалась возможность расквартирования вблизи с украинско-российской границей военного контингента из некоторых стран НАТО, чтобы военное вторжение РФ в Украину могло рассматриваться как нападение на военных государства-члена Альянса. Пока такое предложение подается как идея, но ранее подобное никогда не обсуждалось на таком высоком военно-политическом уровне. Наконец, рижский ответ Путину на его "красную линию" относительно расширения инфраструктуры НАТО на восток был однозначен - вопрос украинской евроатлантической интеграции решать Украине и 30-ти натовским странам, Россия к которым не принадлежит. И уже 3 декабря в теме "красных линий" жирную точку поставил президент США Джо Байден: "Мы знаем о действиях России уже давно, и я жду, что мы проведем длинную дискуссию с Путиным. Я не принимаю ничьих "красных линий".

Свежие данные о кремлевских планах

Также в пятницу глава Белого дома заявил журналистам в Вашингтоне, что готовит, на его взгляд, наиболее всеобъемлющий и значительный набор инициатив, дабы не допустить реализацию планов Кремля по военному вторжению на территорию Украины. Байден также сообщил о пребывании по этому вопросу в постоянном контакте с союзниками в Европе и Украине через госсекретаря США Блинкена и своих советников. А спустя считанные часы практически одновременно вышли публикации в американском The Washington Post и немецком Bild, посвященные свежим данным американской разведки о подготовке Россией масштабной военной операции у наших границ.

"Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с масштабом сил, что вдвое превышает тот, который мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины. Планы включают в себя широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику и артиллерию", - сказал The Washington Post на условиях анонимности официальный представитель администрации президента США. Издание также опубликовало документ американской разведки со спутниковыми фото и картой сосредоточения российские войск в Ростовской, Воронежской, Смоленской областях РФ и в оккупированном Крыму. Согласно документу, в настоящее время там уже развернуто 50 боевых тактических групп численностью 70 тыс. вместе с "новоприбывшими" танками и артиллерийскими установками.

Что же касается статьи в Bild, то в ней, основываясь на оценках высокопоставленных чиновников НАТО и служб безопасности ряда западных стран, подробно описана "программа-максимум" Кремля по одновременному вторжению в Украину в январе-феврале 2022 года с северного Крыма, с востока через ОРДЛО, с северо-востока и с севера (в том числе с территории Беларуси). При этом Россией в ходе такой операции, разбитой на три этапа, планируется использование баллистических ракет и авиации, а также десантирование российских военнослужащих с воздуха и с моря, что должно привести к захвату двух третей территории страны, включая Харьков, Полтаву, Днепр, Запорожье, Херсон, Одессу и Киев. Данные планы, по словам одного из неназванных Bild офицеров, "лежат в ящике, а Путин еще не решил, будут ли они реализованы".

Кстати, на этом апокалиптическом фоне началась новая волна массового выезда жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в Россию. Как показало недавнее интервьюирование сотрудниками "Восточной правозащитной группы" населения ОРДЛО, сейчас донецкие и луганские трудовые мигранты, уже работающие в РФ, активно пытаются забрать к себе семьи, поскольку опасаются возобновления полномасштабных военных действий. И особо массово выезжают жители тех населенных пунктов оккупированного Донбасса, которые близко расположены к линии разграничения.

Новые "единороссы" Пасечник и Пушилин

Тем временем, 4 декабря в Москве прошел третий этап XX съезда путинской партии власти "Единая Россия", где на торжественной церемонии перед открытием партийный лидер и экс-премьер РФ Медведев вручил партбилеты отдельным главам российских регионов и депутатам Госдумы. Однако главной фишкой данного церемониала стало получение новых членских билетов "Единой России" из медведевских рук главарями российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске Пушилиным и Пасечником.

Примечательно, что луганский гауляйтер Кремля получил на минувшей неделе заветную корочку "единороссов" даже дважды - 30 ноября в Луганске Пасечнику и другим местным коллаборантам помельче не менее торжественно вручал партбилеты "ЕР" нынешний депутат Госдумы и бывший атаман войскового казачьего общества "Всевеликое Войско Донское" Водолацкий. Что, по крайней мере, говорит о давней подготовке к вовлечению главарей ОРДЛО в российскую высшую политическую касту, а не о некоем экспромте на съезде партии Путина в виде своеобразного ответа на нынешнее давление на Россию со стороны коллективного Запада.

Тем более что реакция российского МИДа устами Захаровой на вышеупомянутые статьи в The Washington Post и Bild не заставила себя долго ждать. Уже 4 декабря она привычно отчеканила следующее: "Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с переводом ответственности на Россию. В принципе ничего нового - классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и лжи". Зато никто из российских верховных чиновников или хотя бы их рупоров так и не прокомментировал новую партийность Пушилина и Пасечника, идущую как минимум вразрез с соблюдением Москвой обязательств по тем же минским договоренностям.

Ну а ответ на вопрос, зачем топ-коллаборантов из ОРДЛО сделали "единороссами", лежит на поверхности. Это, прежде всего, награда за заслуги перед "русским миром", позволяющая Пасечнику и Пушилину в случае чего продолжить свою чиновничью карьеру где-нибудь в РФ не с нуля, а находясь в элитных списках российского политикума. Ну а бонусом идет пропагандистский эффект от содеянного для ждущих скорейшей интеграции оккупированных районов украинского Донбасса в Россию - мол, начали интегрироваться "вершки", а там и до "корешков глубинного народа" авось дело дойдет.