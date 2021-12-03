Исход мажоритарщиков из «Слуги народа». Когда ждать парламентского кризиса

Юрий Вишневский / Деловая столица

Пока что это только призрак, который бродит по залу Верховной Рады и пугает самых нервных.

Правящая партия "Слуга народа" лишилась еще одного народного депутата. Первый вице-спикер Александр Корниенко объявил о том, что фракцию "слуг" покинул Роман Соха. Это мажоритарщик из Запорожья, на выборах он баллотировался как выдвиженец и член партии "Слуга народа", но недавно нашел себе другой политический проект. В прошлом месяце Соха записался в межфракционное депутатское объединение "Разумная политика" во главе с экс-спикером Дмитрием Разумковым. Как подчеркнул сам Разумков, на базе этого объединения будет создана партия. К слову, на сайте Минюста в реестре политических партий уже можно найти партию с названием "Розумна політика" - ее председателем пока числится некто Бублик Василий Дмитриевич, персона в украинской политике неизвестная.

Чего боятся Корниенко и Арахамия

Казалось бы, выход одного депутата - это мелкое событие. Тем не менее, Корниенко и глава фракции "слуг" Давид Арахамия отреагировали на него очень нервно. Корниенко созвал брифинг, на котором подтвердил, что Соха, будучи мажоритарщиком, может безболезненно для себя выйти из фракции. "Но хотел бы всем мажоритарщикам напомнить, что безболезненность сейчас - в будущем может быть политически болезненно, потому что людей, предающих свои политические силы, не очень жалуют в народе", - заявил он. Тут примечательно то, что Корниенко испытал жгучую потребность выступить с предупреждением "всем мажоритарщикам". Похоже, он знает, что за Сохой могут последовать и другие.

Арахамия же не ограничился абстрактными угрозами и показал конкретный пример, как "слуги" намерены дискредитировать беглецов с их фракционного корабля. Общаясь с журналистами в кулуарах парламента, Арахамия рассказал им о Сохе: "Я думаю, что он взял от полумиллиона до миллиона долларов", - и намекнул, что это деньги от Ахметова.

Соха, кстати, не оставил этот выпад без внимания. В эфире телеканала "Украина 24" он сообщил, что хочет судиться из-за обвинений Арахамии в том, что он при выходе из фракции взял "олигархические деньги". "По поводу этого заявления господина Арахамии мы уже готовим либо обращение в правоохранительные органы, либо обращение в суд, потому что это наглая ложь. Таким образом они пытаются очернить тех людей, которые принимают такое решение, принимают аргументированно, с фактажом".

Ранее Соха сообщил LB.ua, что вслед за ним из фракции "слуг народа" могут выйти еще более 10 мажоритарщиков. "Я вижу, что их довольно-таки много. Не могу сказать точную цифру, думаю, что больше десятка", - заявил он. По его словам, они пытались донести до президента свое несогласие с политикой власти. "Всю эту информацию мы пытались донести через руководство фракции, они все знают наши настроения. Реакции никакой не было", - сказал Соха.

Ни монобольшинства, ни коалиции

Еще две недели назад, сразу после создания межфракционного объединения "Разумная политика", Корниенко признался, что у "слуг" уже нет монобольшинства. Действительно, "Разумная политика" голосует весьма дисциплинированно - и совсем не так, как требуют с Банковой, а так, как предлагает Разумков. В этом смысле все "слуги", которые записались в "разумковцы", уже де-факто поставили себя вне фракции. И если мажоритарщики-"разумковцы" оформят свой выход из фракции "слуг" де-юре, это с практической точки зрения ничего не изменит.

Повторим, монобольшинства у "слуг" уже нет, но это не означает, что парламент потерял работоспособность. Банковая по-прежнему проводит через парламент нужные ей законопроекты. Показательным примером стало принятие 2 декабря важнейшего закона - о госбюджете на 2022 год. Он спокойно набрал 268 голосов при минимально необходимых 226.

"Слуги народа" своими силами такой результат сейчас не способны обеспечить. Они смогли дать только 215 голосов. Но им традиционно помогли депутатские группы "За майбутнє" и "Довіра". Эта коалиция де-факто давно сложилась, и даже после демарша "разумковцев" она располагает достаточным запасом голосов.

Поэтому с практической точки зрения Корниенко и Арахамия совершенно не должны волноваться из-за гипотетического выхода десятка депутатов. Тем не менее, они очень нервничают - и в таком же состоянии, похоже, пребывают обитатели Банковой.

Причина в том, что помимо практических соображений есть еще и юридические. "Слуги" боятся не фактического распада монобольшинства (он уже произошел), а формального. Ибо формальный распад правящего большинства - это основание для роспуска парламента.

Суть проблемы в двух нормах статьи 83 Конституции. Одна норма говорит, что в Верховной Раде "формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины". Подчеркнем: "коалиция депутатских фракций" - о депутатских группах речь не идет. Вторая норма говорит о монобольшинстве: "депутатская фракция в Верховной Раде Украины, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, предусмотренные настоящей Конституцией".

Итак, чтобы фракция "слуг народа" являлась монобольшинством (имела права коалиции), в ее состав должно входить не менее 226 депутатов. Если же число членов фракции станет меньше 226, то она утратит права коалиции. И тогда вступает в игру статья 90 Конституции, согласно которой президент имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если в течение одного месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 Конституции.

А коалицию нельзя создавать с группами - только с фракциями. Это означает, что нужно приглашать к себе в партнеры или ОПЗЖ, или "Батьківщину", или "Европейскую солидарность", или "Голос". Ни один из этих вариантов Банковой не нравится. А потенциальные партнеры, со своей стороны, тоже не горят желанием идти к "слугам" младшим партнером. Они заинтересованы, наоборот, в том, чтобы добиться досрочных выборов парламента. Это даст им возможность получить намного больше мандатов, чем сейчас, и уже после этого вести переговоры о коалиции - возможно, вообще без участия "слуг".

Арифметика "слуг"

Сейчас, после выхода Сохи, фракция партии "Слуга народа" насчитывает 242 народных депутата. Из них 122 избраны в мажоритарных округах, 120 - по партийному списку. Списочников переманить нельзя: если они сами выйдут из фракции, это согласно Конституции будет основанием для досрочного прекращения их полномочий. А вот мажоритарщики, покидая фракцию, не рискуют ничем (если забыть о ежемесячных выплатах в конвертах, которые Корниенко и Арахамия категорически отрицают).

Итак, для создания полноценного парламентского кризиса необходимо, чтобы фракцию "слуг" покинуло 17 мажоритарщиков. Насколько это реально?

В составе межфракционного объединения "Разумная политика" сейчас числятся 20 членов фракции "слуг народа": 13 списочников и семь мажоритарщиков. Также в "Разумную политику" входят трое бывших "слуг", а сейчас внефракционных: это сам Дмитрий Разумков, Людмила Буймистер (мажоритарщица от Шевченковского района Киева) и Роман Соха. Впрочем, Соха говорит, что его примеру могут последовать не семь, а более десяти коллег. Наверное, довести это число до 17 не составит очень большой проблемы для тех игроков, которые смогут сделать более заманчивые предложения.

Тем более, у мажоритарщиков из этой фракции усиливаются упаднические настроения по мере падения рейтинга "Слуги народа". Они слабо верят в свои перспективы попасть в новый парламент под тем же партийным брендом. И вполне возможно, что вслед за "Разумной политикой" появятся еще и другие партийные проекты для "слуг", которым расхотелось быть "слугами".

Варианты противодействия

Конечно, это не означает, что все так просто: развалили фракцию "слуг народа" - и дальше обязательно перевыборы. У Банковой есть два радикальных варианта противодействия.

Первый вариант - вообще игнорировать юридическую ситуацию. Даже если во фракции "слуг" останется лишь 200 депутатов вместо необходимых 226, это не обязывает Зеленского распустить Верховную Раду. Конституция говорит только, что он имеет такое право.

Второй вариант - искусственно нарастить фракцию "слуг народа" за счет чужеродных элементов. Например, пригласить в свой состав группу "Довіра". Но для этого нужны очень серьезные договоренности с бенефициарами группы.

Оба варианта опасны для Банковой тем, что они ударят по имиджу Владимира Зеленского. Ведь он распустил предыдущую Верховную Раду именно под предлогом отсутствия в ней коалиции. А теперь даст основания для обвинений в двойных стандартах. Если же "слуги" пополнят свою фракцию чужими мажоритарщиками, то вместе с этими депутатами они получат и весь их имиджевый багаж. А он, мягко говоря, неоднозначный. И весь этот компромат будет использоваться против Зеленского.

Резюмируя, можно сказать, что пока парламентский кризис - это только призрак, который бродит по залу Верховной Рады и пугает самых нервных. Но буквально за несколько месяцев он может материализоваться.