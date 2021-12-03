Забрать рубильник. Как Зеленский с помощью Рады получит новое оружие против Ахметова

Александр Суков / Деловая столица

Власть атакует бизнес-империю Рината Ахметова с нового направления - планируется узаконить государственное вмешательство в управление облэнерго.

Министерство энергетики, выполняя августовское решение СНБО "О мерах по нейтрализации угрозы в энергетической сфере", разработало проект изменений в закон "Об электрической энергии", который даст государству возможность брать в управление частные энергокомпании "в случае угрозы нарушения участниками рынка безопасности поставки электроэнергии". То есть временная администрация сможет зайти на предприятие не по факту нарушения поставок, а всего лишь при угрозе такового.

То, что на энергетическом рынке складывается непростая ситуация с обеспечением углем ТЭС, которая грозит аварийными отключениями потребителей от энергоснабжения, ни для кого не секрет. Однако этот законопроект имеет четкий и ясный политической подтекст.

"Этот закон для Ахметова может быть даже худшим, чем рента или реестр олигархов. Потому что мы сможем заходить в его облэнерго, если он начнет играть в какие-то игры. Это очень серьезная штука будет", - поделился на условиях анонимности с "Украинской правдой" один из представителей партии "Слуга народа".

Давление на энергетический сектор стало очередной попыткой действующей власти надавить на миллиардера. Напомним, в середине ноября производителям "зеленой" электроэнергии были погашены долги в сумме 16,3 млрд грн, но компания ДТЭК Рината Ахметова, которой причиталось 3 млрд грн, денег не получила. Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус указывает, что ДТЭК тоже следует погасить свои долги на сравнимую сумму перед государственными компаниями. В частности - перед "Укрэнерго" по оплате тарифа на передачу электроэнергии при ее экспорте (2,1 млрд грн) и перед "Нафтогазом Украины" за поставку газа на Луганскую ТЭС (0,7 млрд грн).

Потом, 26 ноября, Владимир Зеленский публично намекнул, что Ринат Ахметова может быть причастен к якобы планируемому государственному перевороту в Украине. В день этого заявления еврооблигации ДТЭК Энерго упали на 11,6%.

А уже 30 ноября Верховная Рада приняла законопроект №5600 без выгодной для Ахметова (мажоритарного совладельца "Метинвеста") поправки: депутаты не стали исключать из рыночной цены железной руды стоимость фрахта (около 10%) при расчете ренты на ее добычу.

Теперь рулить будем мы

Разработанный Минэнерго законопроект предусматривает, что временные администрация будут вводиться в энергокомпаниях путем передачи управления их активами и/или корпоративными правами предприятию, которое непосредственно управляется Минэнерго, или компании, которая контролируется государством. Решение принимает Кабмин с подачи профильного ведомства.

Временная администрация вводится на шесть месяцев, но этот срок может быть продлен. При этом приостанавливаются все полномочия органов управления компании (общего собрания, набсовета и исполнительного органа), а любые сделки, заключенные их руководством после введения временной администрации, являются ничтожными.

Законопроект говорит, что временный администратор не имеет права отчуждать активы управляемого им предприятия, но может претендовать на оплату его услуг по управлению и на возмещение затрат.

Хотя законопроект касается всех частных владельцев энергокомпаний, но вполне очевидно, что заточен он в основном против самого крупного частного владельца на энергетическом рынке - компании ДТЭК. На сегодня в состав ДТЭК входят энергогенерирующие компании "Востокэнерго", "Днепроэнерго" и "Западэнерго", которые за прошлый год произвели почти половину всей электроэнергии, выработанной предприятиями тепловой генерации.

Также в составе холдинга семь предприятий по распределению электроэнергии - "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", "ДТЭК Киевские региональные электросети" и "ДТЭК Одесские электросети". И здесь доля ДТЭК на рынке самая крупная - через облэнерго в этом году, как ожидается, будет поставлено свыше 40% всей электроэнергии, и эти компании получат почти треть всей тарифной выручки облэнерго.

Чистая политика

Эксперты не сомневаются, что законопроект имеет сугубо политическую подоплеку. Поскольку помочь преодолеть кризис на рынке (если он случится этой зимой) и обеспечить стабильность энергоснабжения он не может по определению.

По словам компетентного собеседника, пожелавшего сохранить анонимность, государство могло бы вмешиваться в управление энергокомпаниями с целью предотвращения кризиса, если бы, например, еще летом заставило их накапливать уголь на зиму. А введение временной администрации зимой уже не имеет никакого смысла. "Если вас назначат в разгар кризиса руководить генерирующей компанией, у которой нет ни денег, ни угля, что вы сможете сделать? Будь вы хоть суперпрофессионалом, без денег и без топлива вы ситуацию не сможете спасти", - сказал эксперт.

Иллюстрацией того, насколько эффективны управленцы, назначаемые государством, служит ситуация в госкомпании "Центрэнерго": по состоянию на 19 ноября из 23 блоков работали только три, остальные - простаивали из-за отсутствия угля.

Поэтому приход сторонних менеджеров в компанию, находящуюся в кризисе, ситуацию не исправит. "А что может сделать в такой ситуации временная администрация? Уголь привезти? Нет. Так что это пугалка для собственников энергетических компаний - если будут себя неправильно вести, то заберут (и развалят) компанию. Чистая политика", - отметил эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква.

Назначение же временных администраций в облэнерго, которые заняты только распределением электроэнергии, вообще не имеет смысла. Ведь диспетчеризацию осуществляет государственная компания "Укрэнерго", которая доводит до облэнерго графики ограничений поставок, и облэнерго должны их выполнять. "Облэнерго игнорировать графики отключений не может. Поэтому для чего в облэнерго временные администрации - я вообще не понимаю", - отметил эксперт, попросивший не называть его имени.

А вот если захотеть взять под контроль денежные потоки компаний, и направить их по "нужному адресу", то здесь механизм введения временной администрации очень удобен.

Насколько решительно настроена власть не просто надавить на Ахметова угрозой перехватить контроль над его компаниями, но и в самом деле получить в свои руки такое оружие, станет понятно по скорости прохождение законопроекта по инстанциям - как быстро его утвердит Кабмин и получит ли он статус неотложного при регистрации в Верховной Раде.