Военный бюджет - 2022: Что нам недоговаривают об увеличении расходов на армию

Руслан Рудомский / Depo.ua

2 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2022 год, в который входят и средства на содержание Вооруженных сил Украины.

Согласно Стратегии национальной безопасности Украины и Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины, ежегодное бюджетное финансирование сектора безопасности и обороны должно составлять не менее 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Согласно принятому закону о Государственном бюджете Украины на 2022 год, эта сумма составляет 323 138,6 млн грн, что составляет 6% ВВП.

Однако напрямую армия через Министерство обороны получит лишь 133 488,435 млн грн.

Остальное пойдет в Министерство внутренних дел Украины (99,2346464 млрд грн), Главное управление разведки Министерства обороны Украины (4,48031 млрд грн), Государственное космическое агентство Украины (1,2190586 млрд грн), Совет национальной безопасности и обороны Украины (0, 3881325 млрд грн), Службу безопасности Украины (16,1530257 млрд грн), Управление государственной охраны (1,8257979 млрд грн), Службу внешней разведки (4,4609934 млрд грн) и Государственную службу специальной связи и защиты информации (4, 077216 млрд грн) с целью финансирования мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства, материально-технического обеспечения названных структур, а также строительства или приобретения жилья для военнослужащих, находящихся в их подчинении, и т. д.

Но остановимся именно на финансовом обеспечении Вооруженных сил Украины, подчиненных Министерству обороны. Кстати, между первым и вторым чтением расходы на нужды Минобороны увеличили на 2,5 млрд грн.

В проекте Государственного бюджета Украины на 2022 год расходы для Министерства обороны Украины предусмотрены на сумму 133,5 млрд грн, что сразу на 16 млрд грн больше против оборонного бюджета 2021 года, в котором было предусмотрено 117,5 млрд грн.

Распределенные эти средства будут следующим образом:

Наименование согласно ведомственной и программной классификациями расходов и кредитование государственного бюджета Бюджет на 2020 год, тыс. грн Бюджет на 2021 год, тыс. грн Бюджет на 2022 год, тыс. грн Министерство обороны Украины 118 012 998,1 117 504 702,0 133 488 435,0 Руководство и военное управление Вооруженными силами Украины 720 098,3 356 154,1 464 090,6 Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны 89 453 536,8 89 336 907,8 99 887 393,9 Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования 22 735 321,0 22 742 438,5 28 438 101,8 Строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины 1 200 000,0 1 201 000,0 1 230 286,0 Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины 2 539 956,0 2 547 601,8 2 142 182,6 Обеспечение деятельности Государственной специальной службы транспорта 1 364 086,0 1 320 599,8 1 326 380,1

Как следует из таблицы, в целом расходы на Министерство обороны Украины увеличились по сравнению с предыдущими годами президентства Владимира Зеленского. Особенно ощутим рост обеспечения деятельности ВСУ, куда входит денежное довольствие военнослужащих.

В обнародованных приложениях к бюджету этого нет, но на сайте Минобороны отмечается, что в 2022 году на денежное довольствие и заработную плату военнослужащих и работников предусмотрено 71,2 миллиарда гривен, что на 10,9 миллиарда гривен больше, чем было в 2021 году. Но здесь не следует забывать об увеличении численности армии на 11 тысяч человек в рамках развития сил территориальной обороны.

Также из таблицы видно, что увеличились, хотя и не столь существенно, расходы на военную технику. В 2022 году Украина планирует приобрести еще одну партию турецких беспилотников Bayraktar TB2, турецкий корвет Ada и другую иностранную и отечественную технику и оружие.

Почти без изменений остались финансирование строительства и покупки жилья для военных, а также расходы на транспортные нужды армии. А расходы на утилизацию боеприпасов даже уменьшились - почти на полмиллиарда гривен.

Также, как и в предыдущем бюджете, в бюджете на 2022 год отсутствует отдельная статья о "бесперебойности процесса питания личного состава Вооруженных сил Украины", которая постоянно была в бюджетах 2016-2019 годов. Скорее всего, ее снова "размыли" в общих расходах без целевого назначения.

Что касается наполнения военного бюджета, то кроме собственных расходов на оборону Украина ожидает получить международную помощь от правительств Франции (12,6 млрд грн), Великобритании (6,7 млрд грн) и США (1,7 млрд грн).

И это любопытный момент. Ведь суммарно эта международная помощь составляет 21 млрд грн, тогда как военный бюджет - 2022 лишь на 16 млрд грн больше предыдущего, в котором такие внешние поступления замечены не были. Таким образом, напрашивается вывод, что без учета международной денежной помощи государственные расходы на оборону не увеличились, а уменьшились - на 5 млрд грн по сравнению с предыдущим годом.

Проще говоря, государство уменьшило свои расходы на армию и компенсировало разницу за счет материальной помощи стран-партнеров. Собственно, ничего плохого в этом нет, но что бы делала действующая власть, если бы такой помощи не было? Кстати, ее еще может и не быть, ведь оборонные бюджеты этих стран еще не приняты.

И это при том что сектор обороны приносит в казну больше средств, чем на него потом выделяется. Ведь, согласно принятому госбюджету на 2022 год, как и в предыдущем, на наполнение специального фонда Государственного бюджета Украины будет идти 50% средств от реализации избыточного вооружения, военной и специальной техники, недвижимого военного имущества Вооруженных сил Украины и средств от отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого военного имущества, подлежащие реализации, и земельных участков, которые высвобождаются в процессе реформирования Вооруженных сил Украины (кроме средств от реализации разведывательным органом Министерства обороны Украины избыточного вооружения, военной и специальной техники, недвижимого военного имущества). Простыми словами, только половина вырученных средств остаются в армии, тогда как вторая половина идет на покрытие расходов других сфер.

Таким образом, впечатления от свежепринятого оборонного бюджета неоднозначны. В целом на безопасность и оборону, как и на армию в частности, предусмотрено больше средств, чем в предыдущие годы. Этот показатель можно назвать даже рекордным за всю историю нашего государства.

Вместе с тем без ответа остается риторический вопрос: было бы такое увеличение без международной финансовой помощи, или нас снова ждало бы уменьшение расходов на армию по отношению к предыдущему году, как это было в бюджете-2021?