Ни госпереворота, ни майдана. Главные итоги акции протеста 1 декабря

Юрий Вишневский / Деловая столица

Акция «Защити Украину - останови переворот» собрала на столичном майдане Независимости около четырех тысяч человек. Продолжение анонсировано на воскресенье, 5 декабря. Итак, проанализируем, чего ждать дальше.

О том, что на 1 декабря планируется акция протеста, было объявлено еще 21 ноября. В тот день несколько тысяч киевлян собрались в центре города отметить День Достоинства и Свободы. Многие из них, откликнувшись на призыв "Руху опору капітуляції" (РОК) и партии "Демократична сокира", пришли на Банковую и выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум: в десятидневный срок уволить Андрея Ермака. А в случае невыполнения пригрозили начать там же, на Банковой, бессрочную акцию протеста.

Власть подготовилась к акции основательно. Зеленский провел пресс-марафон, где объявил, что на 1-2 декабря планируется государственный переворот. Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что 1 декабря "готовятся какие-то подвозы" людей в Киев и что жителям Украины предлагают по тысяче гривень в день за участие в госперевороте. Перед входом в Офис президента создали ледяной каток, а площадь перед ОП оградили металлическим забором.

Видя эти приготовления власти, организаторы акции изменили свои планы. 30 ноября, накануне события, они объявили, что акция начнется на майдане Независимости и продлится три часа - с 19:00 до 22:00. Днем 1 декабря началась подготовка: организаторы установили сцену, а полиция перекрыла Крещатик. К началу акции собралось около тысячи человек, но люди продолжали прибывать, и через час число собравшихся, по наиболее адекватным оценкам, достигло четырех тысяч.

Открыл вече один из координаторов РОК Игорь Лапин. Напомним, что он был участником Самообороны Майдана, затем командиром роты "Запад" добровольческого батальона "Айдар", затем народным депутатом, членом фракции "Народного фронта". В своем выступлении Лапин сообщил, что организаторы вычеркнули из сценария "романтические" этапы типа устройства палаточного городка и длительного стояния народа на одном месте, а вместо этого решили сосредоточиться на более активных действиях.

Не исключено, что если бы пришло людей раз в десять больше, то планы были бы другие. А пока число активных участников протестов измеряется лишь в тысячах, а не в десятках тысяч, вопрос о палатках и непрерывной акции, похоже, сочли преждевременным.

Тем не менее, организаторы подчеркнули, что это не разовая акция, а бессрочная. Она окончится тогда, когда власть выполнит все требования. Чтобы добиться этого, акция будет собираться регулярно, и не только в Киеве, но и в других городах.

В чем заключается этот формат, как раз и показала трехчасовая акция 1 декабря. В течение часа люди слушали зажигательные выступления со сцены. После Лапина главными ораторами были лидер партии "Голос" Кира Рудык, руководитель штаба партии "Национальный корпус" Максим Жорин, журналист Юрий Бутусов (он заявил, что подаст в суд на Зеленского, который обвинил журналиста в смертях украинских военных на Донбассе), руководитель штаба партии "Европейская солидарность", бывший и.о. президента Украины и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. С заключительным словом от организаторов выступил лидер партии "Демсокира" Юрий Гудыменко. Он зачитал список требований к власти, после чего участники акции выдвинулись на Банковую.

Как пояснил один из протестующих, смысл этой вечерней прогулки заключался в том, чтобы "пометить территорию, показать "слугам", что мы тут хозяева". Первым пунктом путешествия был Офис президента. 21 ноября полиция не пропустила людей к зданию ОП, но на этот раз власть благоразумно побоялась обострять ситуацию. Колонна протестующих спокойно прошла мимо ОП, бросая в сторону здания мелкие деньги - "на билет Зеленскому до Ростова". Далее колонна направилась к Верховной Раде, а оттуда - к Кабинету Министров. К 22:00 акция завершилась, как и было запланировано.

Три требования

Поскольку ультиматум об увольнении Ермака, выдвинутый 21 ноября, остался невыполненным, то теперь список требований расширился. Он говорит о "полной перезагрузке власти".

Первым пунктом идет отстранение от должностей Ермака, его заместителей Олега Татарова, Андрея Смирнова и Ростислава Шурмы, а также первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко. Как утверждает РОК, "по факту, это агентура, регионалы-реваншисты, действующие в пользу РФ". Второй пункт - досрочные перевыборы парламента. А третий - отставка Зеленского с поста президента Украины.

Судя по выступлению Турчинова, объединенная оппозиция, представленная на акции, считает наиболее реальной задачей второй пункт. "Никогда в парламенте не было столько грязного черного "бабла", как сейчас. Монобольшинство голосует за "бабло" и принимает законы, которые не дают нормально жить украинцам", - сказал Турчинов, напомнив, что 30 ноября был принят "ресурсный" закон, который повышает налоги для людей. "Украинцы не голосовали за тотальную коррупцию, за авторитаризм, не голосовали за ложь. За измену украинцы не голосовали, которую Зеленский хочет продвинуть на переговорах с Путиным. Именно поэтому нужно определиться, что делать с этой властью. Необходима полная ее перезагрузка, и начать следует с досрочного прекращения полномочий парламента и избрания новой Верховной Рады", - подчеркнул он.

Объединенная оппозиция

Также Турчинов объявил, что "пришло время создания координационного совета объединенной оппозиции". А РОК сообщил, что процесс формирования этого органа уже идет.

Судя по составу ораторов на Майдане Независимости 1 декабря, в объединенную оппозицию войдут РОК, "Демсокира", "Нацкорпус" и две парламентские партии - "Голос" и "Европейская солидарность". Наличие парламентских партий в составе организаторов бессрочной акции протеста, несомненно, добавляет ей влиятельности (и повышает ее статус в глазах западных партнеров).

Но главное даже не в этом. Если обещание объединить усилия будет реализовано, то первым результатом должно стать прекращение взаимных атак. Все вышеперечисленные участники потенциального союза многократно были замечены в нападках друг на друга. И это совершенно неудивительно, поскольку они конкурируют на одном электоральном поле.

Наверное, на уровне рядовых активистов и блогеров эта вражда продолжится. Людям рот не заткнешь, и как давно уже сказано, "скрины не горят". Но если взаимные обвинения утихнут хотя бы на верхнем уровне, то это может добавить рейтинга всем участникам.

Помощь от Зеленского

Конечно, перспективы этой акции выглядят довольно пессимистично. Все понимают, что Банковая не согласится ни на один из трех пунктов требований, даже если акция будет повторяться каждое воскресенье.

Но оптимизма организаторам могут добавить сам Зеленский и "слуги народа", если они будут подбрасывать поленьев в костер народного недовольства.

В качестве примера приведем уже объявленную Зеленским инициативу о продлении срока полномочий нынешней Верховной Рады. В ходе пресс-марафона он сообщил, что вскоре на рассмотрение КСУ может поступить вопрос о переносе парламентских выборов на год (с октября 2023-го на октябрь 2024-го). "Я считаю, что депутаты обратятся в КСУ, если они захотят, и тогда КСУ должен ответить", - заявил действующий президент. Ему уже ответила сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Ирина Геращенко: "Мы не дадим вам узурпировать власть, этот парламент заканчивает свои полномочия в 2023 году, и все попытки фальсифицировать выборы приводили к майданам. Не к переворотам, а к майданам".

Чем сильнее объединенная оппозиция будет качать тему досрочных выборов парламента, тем труднее будет Зеленскому и "слугам народа" (да и конституционным судьям) продвигать противоположную идею - отсрочки парламентских выборов. А если они все же решатся, то на улицы действительно могут выйти не четыре, а четыреста тысяч человек.

Еще более важным поводом может стать решение Зеленского провести прямые переговоры с Путиным. О таком своем желании он объявил официально 1 декабря, выступая с посланием в Верховной Раде. "Зеленский хочет ехать к Путину на переговоры. Однако, как только мы услышим дату встречи, мы должны быть готовы выйти на улицы и сделать так, чтобы он больше сюда не вернулся", - говорит член координационного совета РОК, депутат Верховной Рады прошлого созыва от "Народного фронта" Андрей Левус.

В принципе, координационный совет объединенной оппозиции - этот как раз тот орган, который может взять на себя функцию штаба сопротивления капитуляции. Так что на данный момент главная задача объявленной бессрочной акции протеста - быть предохранителем и предупреждением власти. А сработает ли это или же окружение Зеленского подтолкнет его к роковому шагу - это сейчас непредсказуемо.