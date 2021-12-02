Зеленский подал в Раду законопроекты о двойном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду пять законопроектов о двойном гражданстве. Планируется установить уголовную ответственность за умышленное сокрытие подданства иностранного государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

"Таким образом мы урегулируем вопросы, которые касаются двойного гражданства", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Проект изменений в закон о гражданстве Украины

Проектом №6368 предлагается актуализация положений законодательства в сфере гражданства, в том числе оснований и порядка обретения и прекращения гражданства Украины.

Закон предусматривает обретение гражданства Украины по территориальному происхождению. В частности, это право предоставляется в случае, если человек (иностранец или лицо без гражданства), который сам или хотя бы один из его родителей или его дед или баба, или его родные родились до 24 августа 1991 года на территории, которая стала территорией Украины. Также это право распространяется на территорию УНР.

В то же время, по законопроекту, если гражданин Украины получил гражданство иностранного государства, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. Если иностранец обрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Ограничения для граждан с двойным гражданством

Проектом №6369 предлагаются ограничения для граждан Украины, которые имеют гражданство иностранного государства, быть членами политических партий, избирательных комиссий, иметь доступ к государственной тайне, быть руководителями на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение, находиться на должностях, связанных с выполнением функций государства, местного самоуправления. Документом устанавливается обязанность декларировать второе гражданство для претендентов на эти должности.

Запрет двойного гражданства для таможенников

Проектом №6370 предлагается норма, согласно которой на службу в таможенные органы не могут быть приняты лица, имеющие гражданство иностранного государства.

Запрет двойного гражданства для судей

Проектом №6371 предлагается норма, согласно которой лица с двойным гражданством не могут быть судьями, присяжными и членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Наказание за двойное гражданство для чиновников

Проектом №6372 предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

Непредставление субъектом декларирования декларации о наличии (отсутствии) гражданства иностранного государства влечет за собой штраф от 50 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1360 гривен) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений о наличии (отсутствии) гражданства иностранного государства карается штрафом от 4 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 68 до 85 тысяч гривен) или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Нормы этого законопроекта касаются лиц, которые претендуют на должности публичной службы, планируют стать членами политической партии, избирательной комиссии/комиссии по референдуму, официальными наблюдателями на выборах и референдумах, хотят оформить доступ к государственной тайне, быть руководителями на стратегических объектах государственной собственности.

Отметим, осенью 2021 года 48% украинцев не поддерживают идею введения двойного или множественного гражданства в Украине. В то же время 24% высказываются за возможность введения двойного (множественного) гражданства для всех стран без исключений.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести двойное гражданство. Он заявил, что этот вопрос важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС. По его словам, в мире 65 млн украинцев.

