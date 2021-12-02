Почему Конституционный суд не пустил к себе новых «судей» от Зеленского

Денис Сарбей / Деловая столица

О демарше Конституционного суда, судебной реформе и ликвидации ОАСК "ДС" поговорила с председателем правления Фонда DEJURE Михаилом Жернаковым.

"ДС" 30 ноября Конституционный суд отказался приводить к присяге двух назначенных Владимиром Зеленским судей, которые должны были занять места Александра Тупицкого и Александра Касминина. Это демарш, которого не ожидали на Банковой, или ожидаемое для Офиса президента решение? Как может развиваться конфликт между Банковой и КС в дальнейшем?

М.Ж. Это решение правильно, и хорошо, что Конституционный суд не поддался на провокацию, поняв, какую угрозу несет назначение судей на несуществующие должности. Если бы такое произошло, речь шла бы практически о легитимизации этих судей на следующие 9 лет. Думаю, что конфликт КС и Банковой, когда решения президента не выполняют, а делают все по закону, продолжится.

Офис президента заставить судей изменить свое решение не может, потому что они его приняли. Президент выразил свое сожаление по этому поводу, но КС публично даже не указал, что будет по этому поводу что-то делать. Похоже, что они не будут приводить к присяге этих кандидатов, пока в мае и сентябре 2022 года полномочия Тупицкого и Касминина не закончатся.

Президента много раз предупреждали общественные организации, эксперты и международные партнеры о том, что так поступать с судьями КС не стоит. Но даже в своем публичном комментарии пресс-секретарь президента отметил, что ВС признает незаконным этот указ. Конечно, признает, ведь указ и является незаконным и антиконституционным. Понятно, что Банковая это делала, думая, что пока в Верховном Суде будут рассматриваться дела Касминина и Тупицкого, их места в КС уже займут новые люди.

"ДС" То есть по факту в ОП ожидали такого развития ситуации?

М.Ж. Трудно сказать, потому что нет информации с Банковой. Хотя на что-то ж они рассчитывали, если озвучивалась дата присяги 2 декабря. Но так не вышло.

"ДС" Судебная реформа проходит очень непросто, до сих пор не работает Этический совет при ВСП, несколько лет нет полномочного состава ВККС. Власть неспособна двигать реформу быстрее из-за саботажа судейского корпуса или сознательно тормозит процесс?

М.Ж. Сам президент в послании к Верховной Раде сказал, что в вопросе судебной реформы нам гордиться пока нечем, хотя истекает уже третий год Зеленского в должности.

Судебную реформу наконец-то в июле приняли, но Совет судей долго саботировал создание Этического совета. Конечно, саботаж от судебной системы есть, но создается впечатление, что в ОП не то чтоб этому рады, но вроде бы не очень и против. Если бы политическая воля была, то давно был бы принят законопроект и о ликвидации ОАСК, и многое другое, что нанесло бы ощутимый удар по судебной мафии.

Кстати, пошел уже четырнадцатый месяц после начала кризиса, вызванного решением КС, и тогда же по запросу самого президента Венецианская комиссия сказала, что и как делать. Год прошел, президент так ничего и не делает, да и Верховная Рада никаких решений по этому вопросу не принимает. Все в руках президента, но он сначала принимает такое, что на голову не налазит, а затем расстроенно прокламирует об отсутствии прогресса в судебной реформе.

"ДС" Но противодействие реформе со стороны судейского корпуса тоже присутствует?

М.Ж. Противодействие, конечно, есть. Но Маргарет Тэтчер тоже много лет противодействовали шахтеры, тем не менее она делала то, что должна была делать и во что верила. И если наш президент хочет войти в историю, в чем я уверен, то когда он эту реформу проведет, то точно туда попадет.

Надо не заигрывать с судейской мафией и искать какие-то компромиссы, а делать неудобные для нее вещи, которые для общества чрезвычайно полезны и важны. Сделать реформу, никого не задев, не получится, ведь она как раз и заключается в серьезных изменениях того, что было раньше.

"ДС" Недавно в Верховном Суде сменился глава, им стал Всеволод Князев. Изменились ли в ВС настроения по поводу Банковой с приходом нового руководителя?

М.Ж. Лоббировала ли назначение Князева Банковая, мы не знаем. Однако, по оценке DEJURE, из трех претендентов на эту должность к Князеву меньше претензий, нет вопросов к его состоянию и каким-либо сомнительным решениям, в которых он был задействован. Есть надежда, что он будет достаточно независимым председателем. Увидим, в частности, как быстро и оперативно Большая палата ВС примет решение по делу по иску Тупицкого об отмене указов о его назначении.

"ДС" Какова вероятность появления упомянутого вами решения об отмене указов президента по поводу Тупицкого и Касминина, которого опасаются на Банковой?

М.Ж. Решение первой инстанции уже есть, и теперь Большая палата должна его утвердить или отменить. Но я даже не представляю, как они смогут отменить указанное решение и принять противоположное. Безотносительно к персоне Тупицкого, в Конституции нигде не говорится о том, что президент может увольнять судей КС. Если этот указ был направлен, чтобы отстранить судью КС от должности, и если Верховный Суд это позволит, то завтра кто угодно напишет указ об увольнении президента или премьера, который будет иметь такую же юридическую силу.

Если Большая палата ВС утвердит такое, это будет означать, что нормы Конституции уже не учитываются, и будет стимулировать начало правового хаоса в стране. Вопрос, как скоро будет принято это решение и не будет ли давления со стороны ОП с целью отсрочки и попыток провести какие-то махинации, передоговорившись с КС. Здесь Верховный Суд должен показать свою независимость и силу и решить этот вопрос.

"ДС" С весны в парламенте лежит законопроект о расформировании ОАСК, инициированный президентом. Почему "слуги" не дают ему ходу? Насколько сегодня ОАСК важен для Банковой?

М.Ж. Действительно, законопроект о ликвидации ОАСК уже восемь месяцев лежит в Верховной Раде. Но ОАСК сейчас важен для Банковой, в частности, из-за конкурса в САП. Там лежат иски об его отмене, потому что кандидат от Банковой Андрей Костин, как мы знаем, из него вылетел, а ни один из двух финалистов не устраивает Банковую, потому что не подконтролен ОП. Конечно, такой наглый и очевидный шаг, где всем будет ясно, что это не решение ОАСК, а Банковой, рискованный, поэтому все и оттягивается. Но избавляться от такой опции никто не хочет.

Кроме САП, есть еще ряд менее публичных, но достаточно важных процессов, которые ОАСК может контролировать или влиять на них. Через ручной суд можно совершенно дикие решения принимать и говорить потом, ведь это не мы, таково решение суда. В то же время адвокат и коллега Андрея Портнова Олег Татаров в ОП руководит судебной реформой. Следовательно, причины промедления с проектом по ОАСК достаточно очевидны.