Не живешь в Украине – голосуй за Зеленского: Откуда власть возьмет миллион новых избирателей

Ігор Петренко / Depo.ua

Во время вчерашнего выступления в Раде мы увидели спокойного, уверенного в себе лидера государства, которое постоянно развивается во всех направлениях и побеждает не только олигархов (которые становятся "инвесторами украинских детей"), но и мировой экономический кризис. Звучало много красивых цифр, обещаний, лозунгов, каждый из которых купали в овациях одетые в одинаковые футболки "слуги". Казалось, что за головой Зеленского время от времени включалась табличка "аплодисменты". Зрителям постарше вспомнились выступления Леонида Брежнева, молодежи - ситкомы...

Что касается сказанного, нужно помнить, что президент - шоумен и политик, поэтому в речи были заявления и пиарные, и манипулятивные, и журналисты уже разобрали, когда Зеленский во время своего выступления в Раде немножко говорил неправду.

Наибольшего внимания из всех заявлений, по нашему мнению, заслуживают два момента - возможность множественного гражданства для украинцев и анонсированные президентом выборы. Так как это, в случае принятия, меняет электоральную картину, что может повлиять на судьбу предстоящих выборов.

Зачем Зеленскому новые избиратели

Согласно закону о множественном гражданстве, который вчера внес на рассмотрение Рады президент, украинцам, живущим преимущественно за границей и являющимся гражданами других стран, разрешат стать гражданами еще и их отечества - Украины. В то же время, по мнению Зеленского, не следует предоставлять двойное гражданство людям, проживающим на территории недружественных государств.

В Украине сейчас, по данным ЦИК, 34 834 227 избирателей. Членов украинской диаспоры в мире насчитывается от 11 до 13 миллионов. Если все они примут украинское гражданство, количество избирателей увеличится на треть. Но даже если гражданство приобретут всего десять процентов от всех диаспорян, это будет больше миллиона новых голосов. Которые, с большой долей вероятности, будут отданы за Зеленского.

Опыт предыдущих лет показывает - украинцы за границей чаще всего голосуют за того, кто ведет антироссийскую риторику и обещает Украине стабильность, благополучие и согласие. Поэтому за второй срок для молодого и харизматического президента, давшего им гражданство, продолжает антироссийскую риторику, декларирует курс на борьбу с олигархами и антикоррупционные реформы не живущие в Украине граждане вполне могут проголосовать.

Напомним, с идеями двойного или множественного гражданства украинские власти сосуществуют уже давно, и звучало много как критики, так и аргументов. Глава отечественного внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в прошлом году объяснял: двойное гражданство необходимо для сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей зарубежных украинцев для развития Украины. При этом о двойном гражданстве с государством-агрессором речь не идет. Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает - важно, чтобы возможность иметь несколько паспортов не распространялась на чиновников. Дмитрий Разумков, когда был еще спикером Рады, высказывался против двойного гражданства как потенциального источника проблем для государства.

"Слуги" не раз пытались узаконить двойное гражданство. Еще в 2019 году, в начале нынешней каденции парламента, в Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение "Мировое украинство" для продвижения темы множественного гражданства. В декабре 2019 года президент Зеленский подал в ВР соответствующий законопроект №2590, беспощадно критикуемый экспертами и хоть и определенный как неотложный, но так и не рассмотренный. Возможно, потому что без изменений в Конституцию урегулировать этот вопрос не получится - напомним ст. 4 Основного закона: "В Украине существует единое гражданство. Основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом".

В январе 2021 года депутаты из фракции "Слуги народа" Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша зарегистрировали три законопроекта, которые призваны создать возможность иметь двойное гражданство (ключевой - №4640 ). Но и их парламент не рассматривал.

Судя по заявлению президента, он внесет новый законопроект по этой теме. Вопрос в том, кто даст ему 300 голосов, ведь придется вносить изменения в Конституцию. Монобольшинства для этой светлой цели не хватит, а в других фракциях, кроме политических оппонентов, есть и нардепы с несколькими паспортами. Не факт, что не с российскими. К тому же в случае принятия президентского закона (которого еще нет в Раде) можно прогнозировать обращение в Конституционный Суд какой-либо из парламентских сил. "Европейская солидарность" вряд ли станет принципиальным оппонентом принятия такого закона, чтобы не пришлось объяснять свои действия диаспоре на Западе, среди которой много сторонников патриотических сил. Вместо этого пойти в КСУ может ОПЗЖ с заявлением, что власть делит диаспорян на сорта, ведь украинцам на России гражданство, скорее всего, не дадут, чтобы не участвовали в выборах.

Есть и другие важные нюансы. Чтобы понять масштаб возможных изменений, нужно оценить количество потенциальных получателей украинского паспорта. Нашей диаспоры в мире, по данным из Википедии, - 11-13 млн (кстати, интересно, откуда президент взял еще миллионов десять, сказав сегодня, что вместе с жителями Украины "нас 65 млн"?). Давайте признаем, что далеко не все займут очередь за синим паспортом с трезубцем. Но и миллион - это вполне приличная цифра. Усилить эффект от нее власти могут, торжественно предоставив украинское гражданство известным иностранцам украинского происхождения вроде Веры Фармиги или Уэйна Гретцки. Возможно, смогут убедить кого-то из неукраинцев по происхождению, родственники которых являются выходцами из Украины? Например, можно дать паспорт Натали Портман или Стивену Спилбергу. Или даже Ди Каприо - у него бабушка была из Одессы. Шикарный был бы пиар. Только хорошо бы обойтись без лишнего пафоса, как на России, где очень смешно и некрасиво носились со своим "дорогим товарищем Депардье".

Кроме пиара у властей открывается возможность "дорисовать" несколько новых граждан-избирателей, паспорта которых будут в приложении "ДиЯ", - проверить достоверность этих данных не уполномоченные на то властями лица не смогут.

Следующее замечание - политтехнологичное. Большой вызов для Зеленского прямо сейчас - как перенести выборы парламента, которые, по закону, должны состояться в 2023 году, на время после президентских выборов. И закон о множественном гражданстве этому косвенно будет содействовать. Например, скажут, что в новых реалиях нужно вносить изменения в Избирательный кодекс.

Что не так с электронным голосованием

Во время ежегодного послания к Верховной Раде президент заявил и о близком переходе на электронное голосование. "Есть электронная перепись, которая вскоре приведет к электронному голосованию", - сказал он. А перед этим на пресс-конференции рассказывал, что над возможностью онлайн-голосования власти работают вместе с компаниями Microsoft и Apple.

Во-первых, сразу возникает вопрос безопасности системы э-голосования. Смогут ли в стране создать такую защищенную систему за год? Выдержит ли она серьезные хакерские атаки, и что власти будут делать в случае, если не выдержит? Будут объявлять новые выборы? Как они будут доказывать их легитимность, и не поставит ли кто-нибудь через некоторое время под сомнение легитимность новоизбранного президента или парламента?

Следующий вопрос - как наблюдатели смогут убедиться, что в "ДиЯ" не сфальсифицированы результаты голосования? Особенно если она будет работать с такими же глюками, как при загрузке сертификатов о вакцинации, когда часть пользователей неделями крутила головой, чтобы система наконец-то их узнала. Что делать тем, у кого с голосованием так и не получится, - бежать на избирательный участок? А если время для голосования уже вышло? Как комиссия на избирательном участке сможет обнаружить, если человек проголосует в "ДиЯ", а потом придет сделать это еще раз в офлайне?

Не менее важно, кому дадут возможность выбирать украинскую власть через "ДиЯ". Смогут ли голосовать жители временно оккупированных территорий без выезда на избирательные участки? С одной стороны, если система останется без изменений, это будет доступно только владельцам действующих украинских телефонных номеров и банковских карт. А с другой - оформить карточки - дело не трудное, гораздо тревожнее, кто именно это сделает и в каких объемах. Ведь их голоса будут также влиять на результаты выборов.

Как образцовый пример страны, где налажено э-голосование, приводят Эстонию. Так вот, в решении, вынесенном в 2005 году, Верховный суд этого государства отметил, что в случае электронного голосования в неконтролируемой ситуации, то есть через интернет, за пределами участка для голосования государству труднее гарантировать, что голосование свободно от внешнего влияния и является тайным.

Поэтому идея э-голосования хоть и прогрессивна, все же требует тщательной доработки. Хочется верить, что власти осознают все возможные риски.