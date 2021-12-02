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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курс на девальвацию может усилиться в случае ухудшения политической обстановки

08:30 02.12.2021 |

Финансы

 Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Начиная с января 2021 года курс доллара к гривне постепенно снижался, но к концу года ситуация кардинально изменилась. "Американец" получил предпосылки для роста и сейчас стремится к прежним значениям в 28 грн/$.

Эксперты валютного рынка дали свои оценки дальнейшему падению гривны, а также предположили, хватит ли у Нацбанка ресурса сдержать котировки от глубокого провала.

Риск войны с РФ

Еще 11 ноября официальный курс гривны к доллару вырос до пика нынешнего года - 26,05 грн/$. Однако после этого украинская валюта начала дешеветь, немного укрепившись только 19 ноября.

На 1 декабря официальный курс НБУ составил 27,21 грн/$ - последний раз такое значение фиксировалось еще 20 июля.

Собеседники UBR.ua солидарны во мнении, что произошедшая девальвация является результатом оттока иностранных инвесторов с нашего рынка. Те, в свою очередь, испугались угрозы военного вторжения России в Украину, уверен специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса

По его мнению, этот фактор будет оставаться ключевым для гривны и в декабре, а какие-либо сезонные аспекты, влияющие на курс, будут отодвинуты на второй план.

Рынок шатают Зеленский и Ахметов

Согласна с тем, что именно политические события привели к росту курса доллара, и аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

В беседе с UBR.ua она указала, что девальвация усилилась после того, как 21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью изданию Military Times о готовящемся вторжении РФ в Украину в январе-феврале - его заявление стало первым подтверждением этой информации не от СМИ и не из иностранных источников, а со стороны представителей украинских властей.

Аналитик также уверена, что от того, какое развитие получат указанные внутри- и внешнеполитические события, в значительной степени будет зависеть курсовая динамика декабря.

"Ближайшие две недели будут напряженные, и их события могут повлиять на курс. Если напряженность удастся погасить или снизить, то, возможно, доллар немного пойдет вниз. Если напряженность усилят новые заявления, то курс может расти дальше", - говорит Ахтырко.

Свидетельством усиления борьбы с олигархами для инвесторов также может стать принятие ресурсного законопроекта №5600. За него, напомним, 30 ноября парламент проголосовал во втором чтении без ранее предлагавшейся поправки, уменьшающей налог на добычу руды - то есть в худшем для бизнеса Рината Ахметова варианте.

Инвесторы вострят лыжи

Об опасениях инвесторов можно судить по динамике продажи ими украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Как ранее указывала UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, за неделю, с 12 по 19 ноября, ОВГЗ-портфель нерезидентов сократился на 1,8 млрд грн, а с 19 по 26 ноября - еще на 2,6 млрд грн.

Однако другие собеседники UBR.ua считают эти объемы незначительными. Так, по состоянию на 30 ноября номинально-амортизационная стоимость гривневых ОВГЗ, держателями которых являются нерезиденты, составляла 91,73 млрд грн.

"Объемы продажи ОВГЗ нерезидентами пока небольшие, поскольку на них еще нужно найти покупателя. Но в кризисные моменты гособлигации никто не покупает. Поэтому нерезиденты скорее страхуют свои риски, продавая гривну, чем ОВГЗ", - объяснил Сергей Фурса.

В то же время, как отметил в разговоре с UBR.ua член Совета НБУ Виталий Шапран, несмотря на то, что объем уменьшения ОВГЗ-портфеля иностранцев пока не является существенным, этот тренд прослеживается еще с августа. Тогда иностранные инвесторы владели гособлигациями на сумму в более 100 млрд грн, а в июле она достигала 110 млрд грн.

С учетом наличия указанного тренда украинский валютный рынок может столкнуться с более существенным оттоком капитала при возникновении глобального фондового кризиса, который, объяснял нам ранее Шапран, остается вероятным.

"Хотя паники нет, и никто ОВГЗ не распродает, но ниспадающий тренд по объемам ОВГЗ во владении нерезидентов уже нарисован. Поэтому любые события на глобальном рынке, например, падение рынка акций в связи с выявлением нового штамма коронавируса, либо действия ОПЭК, направленные на повышение котировок нефти, могут негативно повлиять и на рынок Украины", - пояснил Шапран.

Фундаментальных факторов для обвала нет

Впрочем, на данный момент сглаживать отток иностранного капитала и вызванные этим курсовые колебания удается НБУ - практически с начала курсового разворота на девальвацию регулятор активно участвовал в торгах, распродавая валюту на "защитном" уровне.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко отмечает, что ресурс для такой политики у Нацбанка имеется - объем украинских золотовалютных резервов в около $30 млрд является "достаточно большим", говорит эксперт.

"Этот фактор играет на укрепление гривны", - констатировал Устенко.

Однако бесконечно сдерживать котировки регулятор также не сможет, выразила мнение Евгения Ахтырко. Схожую позицию высказал и Виталий Шапран, указав, что, несмотря на большой объем золотовалютных резервов, НБУ может сглаживать только чрезмерные колебания курса, при этом не имея возможности радикально изменить его рыночный уровень.

Тем не менее фундаментальных оснований для существенного проседания гривны к доллару пока нет, соглашаются опрошенные UBR.ua эксперты. Дело в том, что главным образом курс определяется балансом спроса и предложения со стороны импортеров и экспортеров, отмечает Ахтырко.

"Те объемы капитала, которые могут забрать паникеры-иностранцы, это не те объемы, которые определяют спрос и предложение", - говорит аналитик Concorde Capital.

В то же время наши экспортные позиции остаются сильными, подчеркивают аналитики. Благодаря диверсификации аграрной продукции - в Украине большой урожай как по пшенице и кукурузе, так и по ячменю, указывает Шапран, - валютная выручка от сельхозпредприятий в целом будет высокой, даже если цены на отдельные позиции снизятся.

Однако член Совета НБУ ожидает снижения валютной выручки от металлургических компаний из-за удешевления железорудного сырья с $200/т к докоронакризисной отметки в $90/т. В 2022 году как цены, так и потребление стального проката в мире, скорее всего, продолжат снижение.

"В 2021 году мы еще можем не ощутить этой тенденции благодаря старым заказам предприятий. Исключение составят горно-обогатительные комбинаты, которые, конечно, покажут снижение темпов выручки [уже в декабре]", - добавил Шапран.

Сколько будет стоить доллар в декабре

По мнению представителя Dragon Capital Сергея Фурсы, стоимость доллара в Украине в декабре будет целиком зависеть от того, как разрешится напряженность на границах Украины с РФ. По его словам, если состоится встреча президентов США и России, которая приведет к сглаживанию военной напряженности, то и курс гривны "вернется к каким-то привычным нам значениям".

"Но если Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) будет сильно "бряцать оружием", гривна может просесть до какого-угодно уровня", - сказал Фурса.

Евгения Ахтырко из Concorde Capital все же полагает, что гривна вряд ли покажет более существенное падение, к примеру, ниже 30 грн/$, даже если действующая политситуация будет нагнетаться - как относительно отношений властей с Ринатом Ахметовым, так и в конфликте с РФ.

"Это все же локальные конфликты, которые несравнимы с появлением коронавируса в 2020 году", - пояснила Ахтырко. В то же время она не исключила, что в случае ухудшения политической обстановки курс может повыситься и до 28 грн/$, так как до этого показателя гривна уже снижалась.

Если изменений относительно сегодняшнего дня не будет, то гривна может достичь 27,5 грн/$, полагает Ахтырко. При этом, по ее мнению, рынок в любом случае не вернется к котировкам около 26 грн/$ - "как показывает практика, даже если негативные факторы исчезают, после этого гривна усиливается неохотно".

"Неблагоприятна произошедшая сейчас девальвация тем, что гривна, как я ожидала, все равно бы начала ослабевать в первом квартале 2022 года из-за ухудшения баланса импорта и экспорта. Из-за политических событий этот процесс для гривны начнется с более низкой позиции", - указала Ахтырко.

По мнению же советника президента Олега Устенко, декабрь гривна пройдет в рамках 27-27,5 грн/$, что является "комфортным диапазоном". К тому же он намного ниже заложенного в бюджет 2021 года прогноза Минэкономики - согласно ему, к концу года курс должен был бы составлять 28,8 грн/$.

"С точки зрения бюджета, для нас был бы желательным курсовой диапазон 27,5-28,5 грн/$, но это недостижимый показатель", - заметил Устенко.

Еще более усилило девальвационную тенденцию заявление президента Владимира Зеленского о готовящемся при участии бизнесмена Рината Ахметова госперевороте, назначенном, по данным главы государства, на 1 декабря.

"Понятно, что инвесторы испугались не столько путча, сколько борьбы с олигархами, каких-то неуклюжих действий властей, того, что это может перерасти в войну между Ахметовым и Зеленским", - выразила мнение Ахтырко.
 

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