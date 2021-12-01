«Давайте поставим точку». Зачем Зеленский объявил о прямых переговорах с Путиным

Юрий Вишневский / Деловая столица

В послании нынешнего президента Верховной Раде было три принципиально важных момента, которые могут серьезно изменить политическую ситуацию в Украине.

Владимир Зеленский выступил 1 декабря в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. На 95% его речь была посвящена его достижениям на посту президента и обещаниям улучшения жизни народа в будущем. Но кроме этого, в его послании было три принципиально важных момента, которые могут серьезно изменить политическую ситуацию в Украине.

Электоральный переворот

Первый момент касается выборов. Зеленский подтвердил намерение организовать электронное голосование, о котором он говорил и во время пресс-марафона 26 ноября.

Подчеркнем, что это не только способ масштабных фальсификаций, но и механизм для проведения "выборов" в ОРДЛО. Дескать, раз мы не можем создать там свои избирательные участки, то разрешим людям проголосовать онлайн на наших серверах, и это будет считаться выборами по украинскому законодательству.

Это не фантазии. Такими планами еще в сентябре поделился руководитель "Национальной платформы примирения и единства", экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Технически это можно организовать очень быстро. Дело в том, что Минцифры разрабатывает систему электронного голосования уже более двух лет - собственно, ради этого оно и было создано. Банковая намеревалась опробовать эту систему еще на местных выборах осенью прошлого года, но затем отложила эти планы. Сейчас, похоже, пришла пора их реализовать.

Множественное гражданство

Второй момент касается гражданства. Зеленский сообщил, что вносит на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве. "Важная составляющая нашей международной политики - поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важным для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС, является вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас - 65 миллионов. Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а украинского гражданства!" - пообещал он.

Эта инициатива тоже напрямую касается выборов. Ибо наличие гражданства Украины автоматически означает право голосовать на выборах президента Украины и Верховной Рады. И если сам Зеленский говорит, что "нас 65 миллионов", значит, число украинцев с правом голоса вырастет более чем наполовину.

Такая перспектива еще более усиливает важность планов Зеленского ввести электронное голосование. На избирательные участки в посольствах и консульствах в США, Канаде, европейских странах придут немногие обладатели украинского паспорта. А вот проголосовать онлайн смогут многие.

Но это в равной мере касается и граждан России, которые захотят обзавестись украинским паспортом, ссылаясь на свои украинские корни. Также этот закон может быть использован для легализации двойного гражданства жителей оккупированных территорий Украины (ОРДЛО и Крыма). Кроме того, он облегчит российскую паспортизацию граждан Украины во всех регионах Украины - чтобы затем эти "двойные граждане" кричали "Путин, введи войска!".

Тут нужно отметить, что сейчас неизвестно, какие формулировки будут в окончательном тексте закона (если он будет принят). Сейчас инициатива Зеленского выглядит реверансом в сторону западной диаспоры, но проблема в том, что содержание этого закона может стать разменной монетой на переговорах Банковой с Кремлем. А об этих переговорах Зеленский тоже объявил.

"Поставить точку" в вопросе ОРДЛО

Завершая свое выступление перед депутатами, Зеленский подчеркнул, что в конце послания он хочет "сказать о главном". И этим главным оказалось его желание прямых переговоров с Путиным. "Мы не боимся прямого диалога, - заявил он. - Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это признали уже все внешние партнеры. Все внешние признали, а некоторые внутренние это не признают".

Также он дал понять, что речь идет не о переговорах ради переговоров, а о достижении неких окончательных договоренностей по вопросу об ОРДЛО. "Давайте в этом вопросе поставим точку, просто и честно", - заявил он и призвал политиков и бизнесменов: "Давайте бороться за это, за наши территории, всеми возможностями, все вместе, всеми политиками, несмотря на цвет этих политиков. И со всеми бизнесменами, невзирая на их калибр, пока это не поздно".

Собственно, это действительно самое главное. Зеленский в этом году уже много раз высказывал желание поговорить с Путиным тет-а-тет, то есть без западных свидетелей, за рамками нормандского и любых других многосторонних форматов. Сейчас он, судя по всему, намерен перейти от слов к делам. Именно поэтому он сослался на позицию Запада - дескать, необходимость прямых переговоров Киева с Москвой "признали уже все внешние партнеры".

Однако, сказав "А", нужно сказать и "Б". Чтобы Кремль согласился на прямые переговоры Путина и Зеленского, Украина должна будет выполнить унизительные условия, первейшее из которых - имплементация пресловутой "формулы Штайнмайера". На саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 г. Зеленский подписался под итоговым документом, в котором стороны "считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство". И с тех пор Кремль постоянно требует от Зеленского выполнения этого обязательства.

Вполне вероятно, что на данный момент существует определенный консенсус между РФ и США (коллективным Западом) о необходимости принуждения Украины к выполнению "формулы Штайнмайера" уже в первой половине 2022 г. В таком случае нынешнее выступление Зеленского можно считать объявлением о согласии идти по этому пути.

На этом пути нас ждут не только "формула Штайнмаера" и прямые переговоры Зеленского с Путиным, но и проведение в ОРДЛО фиктивных выборов якобы по украинскому законодательству (с электронным голосованием), легализация двойного гражданства - и в конечном итоге присоединение Украины к ОРДЛО на условиях Кремля.

Похоже, Зеленский совершенно не боится никаких акций протеста. Он достаточно к ним подготовился. 30 ноября перед входом в Офис президента создали ледяной каток, а площадь перед ОП оградили металлическим забором. Также, по-видимому, на Банковой рассчитывают на политическую поддержку западных партнеров - ведь они, по словам Зеленского, сами признали необходимость прямых переговоров Киева с Москвой.

Короче, зима началась с горячих новостей. А продолжение увидим уже вечером 1 декабря, когда РОК и другие патриотические силы выведут на Майдан в Киеве своих сторонников..