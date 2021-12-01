Ахметов и Вильнюс. Третья серия сериала «Переворот»

Вадим Денисенко / Depo.ua

После первых двух серий «Пресс-конференция» и «Аврора Бутусова" мы увидели третью серию этого сериала «Ахметов и Вильнюс».

В свое время об этом сериале, очевидно, будут писать диссертации. А теперь давайте рассмотрим мифы, которые сознательно или по другим причинам запустила "Украинская правда". Сразу замечу, что вопрос о том, насколько журналист был независим от мнения собственника, пока не имеет значения.

Украинская правда дала 15-минутный сюжет о том, как Савик Шустер праздновал свой день рождения в Вильнюсе. Об этом праздновании мы знали и так. Благодаря фото. Которое выставил Аваков. Но в сюжете добавили одну вескую деталь: в тот же день в Вильнюсе был Ахметов. И отсюда сделан вывод, что они (Ахметов и присутствующие) уехали в Литву, чтобы договориться о будущем президенте.

Давайте рассмотрим основные мифы, запущенные в третьей серии этого сериала.

Миф 1. История с Вильнюсом является прямой калькой истории 2013 года, когда Порошенко с Кличко летали в Вену к Фирташу. Так вот о чем не сказали в сюжете, так это о том, что другой возможности договориться в Киеве просто не было. Фирташ был невыездным из Вены, даже не из Австрии, а из Вены. И договариваться о чем-нибудь можно было только там.

Миф 2. Владимир Кличко представлял Виталия Кличко на этих переговорах. Более абсурдной версии придумать было сложно. Здесь даже сложно что-либо логично комментировать.

Миф 3. Ахметов летал на переговоры. Первый вопрос, на который следовало бы найти ответ: "На переговоры с кем?". С Шустером, Гордоном, Аваковым и Гройсманом с Комаровским? Зачем для этого лететь в Вильнюс? Второй вопрос - "На переговоры о чем?". О перевороте или о кандидате Разумкове?

Отдельно следует обратить внимание на оперативную съемку в Литве, представленную в этом сюжете. Судя по всему, работало не менее трех видеогрупп. Одновременно снималось как снаружи, так и внутри. Учитывая, что должен быть снимающий, группа прикрытия и так далее, можно сделать вывод, что над видео работало семь-восемь человек. Кто эти люди, остается открытым вопросом.

Абсурдность этой истории перечеркивается отсутствием критического мышления публики. Сериалы пишутся с сегодняшнего дня на сегодня, и завтра будет другая серия. Времени подумать о том, зачем Ахметову собирать 10 человек, большинство из которых получают у него зарплату, чтобы поговорить об условном Разумкове, ни у кого просто нет. Да и зачем - завтра будет новая серия!