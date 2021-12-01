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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как дорого обходится налогоплательщикам теплая ванна для президента

13:18 01.12.2021 |

Политика

 Сергей Фурса, инвестиционный банкир / Facebook

Депутаты радуются и хвастаются, что проголосовали за большую ренту на руду, что увеличит выплаты, которые должен будет сделать государству Ахметов. И даже денег хватит на какие-то счета для детей, что позволяет нам на секунду представить себя Кувейтом. Правда, только на секунду.

Во-первых, это, конечно, плюс.

Но в чем плюс? В том, что закон, принятый вчера в парламенте, не уменьшает ставку ренты для украинских рудокопов, в том числе для Ахметова. Ведь до последнего времени, несмотря на то, что закон называли антиахметовским, он уменьшал налоговое давление для самого Ахметова. А сейчас будет увеличение, правда не критическое и не сильно ощутимое. При текущих ценах на руду Ахметов не будет платить сильно больше,а весь сектор в год заплатит чуть больше 80 млн долларов. Т.е. депутаты отказались от своих предыдущих планов уменьшить налогообложение олигарха. И даже незначительно увеличили его. И да, можно, конечно, направить выплату ренты на счета детей. Но если сумма не сильно меняется, то то, что отправится детям, надо забрать у кого-то. Можно у пенсионеров, например.

Классический пример «Купи козу-продай козу».

Что же случилось? Конечно, случился конфликт президента и Ахметова. Президенту не нравится то, что он видит в эфире телеканалов Ахметова. Раньше нравилось, а теперь перестало нравится.
И что получается? До этого конфликта, если бы информационная политика телеканалов Ахметова устраивала бы власть, то он бы получил скидку на налоги. Просто приняли бы закон, и Ахметов платил бы меньше налогов. И только тот факт, что президент сейчас не доволен тем, что показывают на каналах Ахметова, позволило нам избежать значительных потерь для бюджета. Более того, сейчас то тут, то там увольняют людей, которых связывают с Ахметовым. Что же это получается, что раньше их назначали и связь с Ахметовым, злобным олигархом, никого не волновала?

Какая дорогая теплая ванна получается.

И тут мы видим один маленький пример, как дорого обходится налогоплательщикам теплая ванна для президента. Получается, что если информационная политика олигарха устраивает власть, то олигарх начинает паразитировать на бюджете. И это всеми воспринимается как само собой разумеющееся. И что еще совсем недавно власть была не против олигарха и того факта, что он платит мало налогов, главное было - лояльность самого олигарха? Это похоже на явку с повинной и чистосердечное признание.

Не пугает, когда телеканалы олигарха атакуют президента. Что страшно, так это когда на телеканале олигарха президенту устраивают теплую ванну. Потому что для антипатии со стороны олигарха может быть тысяча причин. А вот любовь олигарха достигается только одним способом. Очень дорогим для страны способом.

И теперь вопрос. Сколько стоит нам с вами информационная политика 1+1 и телеканала Интер? Пока же его собственники не обвиняются в госперевороте и информационной войне. А, значит, по примеру Ахметова можно подумать, что у них все хорошо. Значит их люди в госорганах никого не волнуют. Значит они могут получать скидки не только в черную пятницу. И тут мы вспоминаем, как Фирташу простили миллиардные долги за газ. И тут мы удивляемся, почему в Украине не очень двигается расследование по Привату, но зато очень быстро задвигалась история с газом для Укрнафты. Тем более, ставки растут. Ведь когда твоя теплая ванна - одна из многих теплых ванн, то ценность ее меньше, нежели когда у тебя появляется эксклюзив.

Можно ли назвать борьбой с олигархами ту ситуацию, когда борются с нелюбимыми олигархами? Вряд ли.

А ведь если Коломойский заплатил бы за Приват, если бы Украина получила от него 5,5 млрд долларов, то вот это бы дети порадовались, когда им на счет пришла бы эта сумма. Но это из серии «отдел фантастики на втором этаже».

Телеканалы олигархов не в первый раз мочат власть. Так было и при Порошенко, и при Ющенко, и даже при Януковиче во время Майдана. Просто до этого никто не додумался сказать, что олигархи атакуют не власть, а само государство. Все-таки фраза «государство - это я» имеет не украинское и не демократическое происхождение.
 

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