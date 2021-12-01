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Лукашенко назвал аннексированный украинский Крым «российским»
19:59 30.11.2021 |
Лукашенко заявил в интервью гендиректору информагентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, что аннексированный Россией Крым стал "российской территорией" после проведения на полуострове "референдума". "Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", - приводит его слова государственное агентство БелТА во вторник, 30 ноября.
Лукашенко также сообщил, что собирается посетить Крым и что на этот счет уже есть договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя точные сроки, когда могла бы состояться такая поездка, пока не определены. По словам белорусского правителя, его приезд в Крым "будет означать признание полуострова частью России".
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