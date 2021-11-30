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«Госпереворот» и дело Бутусова — как власть будет дальше повышать ставки: Интервью с директором УИБ Вадимом Денисенко
23:21 29.11.2021 |
После пятничного пресс-марафона очень интересно, как президент Зеленский выкрутится из своих заявлений о подготовке к государственному перевороту, "назначенному" на 1 декабря, и зачем власти поднимают ставки в конфликте с Бутусовым, превращая его в международный скандал.
Об этом Depo.ua поговорил с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко.
- Уголовное производство, возбужденное ДБР после того, как журналист Юрий Бутусов на своей странице в фейсбуке выложил видео, на котором он стреляет из гаубицы под слова "по оккупантам огонь", выглядит продолжением пятничной ссоры Зеленского и Бутусова на пресс-марафоне. Понимают ли по вашему мнению власти то, насколько они вредят себе и имиджу страны такими делами?
- Эта ситуация напомнила один исторический анекдот, имеющий реальную основу. Президент США докладывает, что диктатор Венгрии адмирал Хорти объявил Соединенным Штатам войну. Тогда Рузвельт поинтересовался, где эта Венгрия? Ему сказали, что в центре Европы. Он спросил, велика ли это страна? Ему ответы что нет. Тогда он спросил, к какому морю она выходит. Оказалось, что к морю Венгрии выхода нет. И тогда Рузвельт совсем растерялся: как сухопутной страной может управлять адмирал?
А теперь представьте себе, что перед вами стоит задача проанализировать ситуацию в Украине со дня выступления Зеленского и до сегодняшнего дня и положить докладную на стол вашему президенту. Можно представить, какой будет эта депеша: "Пятница, вечер: на своей пресс-конференции Зеленский объявил о возможности государственного переворота и поссорился с журналистами, в частности, с Бутусовым. Суббота, утро: журналист Бутусов выкладывает видео, на котором он стреляет из гаубицы неизвестно по кому и говорит, что сделал это в память о погибших от Голодомора. Воскресенье: ДБР открывает уголовное производство и обещает проверить обстоятельства публикации, в том числе в порядке статьи 437 УКУ ). Тут же появляется заявление украинской делегации во Временной контактной группе (ТКГ) в Минских переговорах об осуждении действий Бутусова. Далее один из спикеров Зеленского пишет, что Бутусова, возможно, скоро убьют как сакральную жертву и ему нужна охрана (речь идет о соответствующем заявлении Алексея Арестовича - Ред.)".
Каждый из этих шагов отдельно можно объяснить, но, взглянув на них как на последовательную цепочку, получим идеальный сценарий для театра абсурда.
- Из этого нагромождения событий выбивается заявление украинской части в "Минской группе". До сих пор это была наша внутренняя история, теперь вышедшая на международный уровень. Зачем это сделано?
-Самое вредное для Украины следствие заявления нашей делегации в ТКГ относительно Бутусова заключается в том, что в наши внутренние политические разборки вовлекаются международники, причем в контексте одного из наиболее болезненных для Украины вопросов - освобождения Донбасса. По неизвестным для меня причинам мы сами притягиваем к себе проблему, которой не существовало до момента появления упомянутого заявления ТКГ.
До сих пор разговоры о каком-то перевороте или конфликтах были частью внутреннего политического процесса, нашей украинской политической карнавальной истории. Кто-то над ней смеялся, кто-то раздражался, кто-то беспокоился. Но с появлением заявления ТКГ мы поднимаем этот вопрос на уровень, где должны как-то реагировать международные актеры, фактически провоцируем их на реакцию. И этим же ослабляем свою позицию в Минске. С какой целью - загадка. Хочу верить, что это сделано по недальновидности или банальной политической глупости, а не по злому умыслу.
- Негатив, который является следствием упомянутой пресс-конференции, точно не нужен Владимиру Зеленскому с точки зрения его политических перспектив. По вашему мнению, он здесь "сам себе режиссером", или "короля делает свита"? Иными словами, глава государства руководит своей командой или действует по собственному усмотрению?
- Большая ошибка большинства аналитиков - считать, что в данном случае свита играет короля, а не король свита. Я уверен, что президент не мог не знать о подобных решениях, он знал, что будет происходить. И не исключаю, что часть его окружения как раз останавливала его от подобных действий.
- С момента пресс-конференции прошло два дня, и за это время создалось впечатление, что власть не делает того, что должна была делать и наоборот - делает то, чего делать не стоит (если не иметь задачей дальнейшее нагнетание конфликтности). В частности, вместо конкретных обвинений, подозрений и других следственных действий в русле "разоблаченного мятежа" есть кейс Бутусова.
- Самая большая проблема нашей страны сейчас в том, что мы вышли за пределы правового поля и юридической логики, а живем в логике сериала нонстоп. Сериал "Совет нацбезопасности как карательный меч президента", который был актуален с зимы до лета, перестал работать. Поэтому начались съемки сериала "Переворот". Думаю, на этой неделе обществу покажут какие-то "видосики", предложат новости по логике и сценарию сериала.
Краткое содержание первой серии нового сериала - олигархи объединились и готовы платить большие деньги за смещение президента Зеленского, который с ними борется. Но уже во второй серии, которая, по всей видимости, по плану сценаристов называется "Бутусов объявляет войну России", мы не слышим ничего о Ринате Ахметове, не слышим об олигархах и их перевороте. Завтра будут притягиваться какие-то новые истории. В общем, нас всех поселили в сериале, суть которого не содержит ничего глубинного и стратегического для страны. Меседж один: "Зеленскому мешают".
При этом у властей нет плана последующих серий. Ведь сценарии сериалов пишутся вчера на сегодня или сегодняна сегодня, и сценаристы меняют сюжет исходя из того, заходят ли зрителям те или иные эпизоды. По логике сохранения интереса зрителей к чтому, что происходит сейчас, ставки нужно будет поднимать. Надо будет кого-нибудь задерживать, кому-то предъявлять обвинения в подготовке переворота или других преступлениях.
- Не закончится ли этот сериал сценой апокалипсиса? Ведь не за горами 1 декабря - день, когда проходит ультиматум части оппозиционеров, требующих уволить главу Офиса президента. В этот же день президент будет выступать в парламенте: людей пугают слухами о возможности введения в стране военного положения ... А тут еще и давление силовых органов на журналистов...
- Уверен, что в этих обстоятельствах силовики, скажем так, не спешат выполнять приказы власти. Многое будет зависеть от позиции, которую займет Офис генерального прокурора и будут ли там подписываться подозрения тем или иным лицам. Именно этот институт сейчас становится одним из ключевых во многих процессах. Нравственное положение внутри прокуратуры не самое лучшее: там много раз обжигались на политических историях и вряд ли хотят повторения этого опыта.
- Так что украинцам ждать от 1 декабря?
- Понятно, что никаких "переворотов" делать в этот день никто не собирается. Это невозможно уже с технической стороны - собрать где-нибудь в Тернополе или Краматорске, кормить, держать под покровом тайны и в назначенный день десантировать в Киев несколько тысяч, следует понимать, вооруженных людей - такие вещи возможны только в кино об американском спецназе.
В этот день ожидаю акцию, по образцу той, которая состоялась на Банковой на восьмую годовщину Революции Достоинства - с участием нескольких тысяч патриотически настроенных граждан, которые не имеют в планах никого сбрасывать, а хотят заявить о своей позиции. Даже те, кто под влиянием последних событий переосмысливает свое отношение к действующему президенту, прежде всего, речь идет о киевлянах, вряд ли активно пойдут 1 декабря на митинг. Сейчас у людей уже есть ощущение безумия действий власти, но ощущения несправедливости еще нет.
- Часть сериала под названием "Путч" уже закончилась?
- Думаю, никаких серьезных доказательств реальной подготовки каких-либо кругов к устранению действующей власти не существует. Не уверен, что они появятся по ходу пьесы. Поэтому Зеленский вынужден будет придумывать какие-то новые истории для избирателя вроде референдума с вопросом типа "Поддерживаете ли вы борьбу с олигархами и предоставляете ли президенту соответствующие полномочия".
- И все же, будут ли нынешние события иметь какие-то политические последствия для Владимира Зеленского, или это наивный взгляд из "электорального пузыря" патриотов?
- Тот, кто смотрел пресс-конференцию полностью, не мог не обратить внимание на эмоциональное состояние президента. Телевизор - это эмоция. И избиратель Зеленского во многом мотивирован именно из телевизора и соцсетей. Кстати, события вокруг Бутусова - это попытка вызвать у людей определенные эмоции.
Будет ли это иметь электоральные последствия? Да, будет. Несколько лет назад недоверие общества к обвинениям по "делу Надежды Савченко" развеяли записи разговоров людей, которые действительно планировали обстрелять центр Киева из минометов с Труханова острова. Также сейчас должны быть предъявлены четкие доказательства в подтверждение сказанных президентом слов о перевороте. Отсутствие таких экстрадоказательств безусловно повлияет на дальнейшее ухудшение рейтингов Владимира Александровича и сползание их до критической для него точки ниже 15%.
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