История с Бутусовым и гаубицей. Какой диагноз можно поставить Офису Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

Наиболее неадекватно высказался советник Ермака Арестович. Он потребовал от журналистов и всех других гражданских лиц "нейтралитета" в войне с Россией.

Банковая начала раздувать международный скандал вокруг видео, на котором Юрий Бутусов стреляет из гаубицы. Это очень плохой сигнал для Вооруженных Сил Украины. Для самого Бутусова это тоже очень плохой сигнал, но по другой причине.

"Позволяет обвинить Украину"

Сначала процитируем скандальное заявление, которое появилось 28 ноября на официальной Facebook-странице делегации Украины в Трехсторонней контактной группе. "Украинская делегация категорически осуждает публикацию любых материалов, которые могут поставить под угрозу мирное урегулирование, жизнь наших воинов и информационную безопасность Украины. 27 ноября Юрий Бутусов выложил на личной странице в Фейсбук видео, на котором он производит выстрел из 152-мм пушки-гаубицы Д-20. Дата и место съемки не указаны", - говорится в заявлении.

Итак, видео, на котором украинец где-то когда-то стреляет из пушки, настолько впечатлило делегацию Украины в ТКГ, что она публично выступила с категорическим осуждением. Это заявление на официальной странице является официальным документом. И особенно печально то, что этот документ дает Кремлю аргументы в его дипломатической войне против Киева.

В заявлении фактически выдвинуты претензии не только к Бутусову, но и к Вооруженным Силам Украины: "Сам факт выполнения стрельбы из боевой пушки гражданским лицом позволяет обвинить Украину в том, что она не контролирует собственные Вооруженные Силы. В условиях гибридной войны враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах. Это повышает опасность провокационных действий со стороны российско-оккупационных войск и подконтрольных им формирований, усиления обстрелов позиций Объединенных Сил, поскольку российская сторона регулярно использует тактику обвинений на упреждение для прикрытия собственных преступлений". И резюме: публикация подобных видео "является очередным примером того, как сознательно или бессознательно можно выступить на стороне врагов Украины в информационном противостоянии".

Таким образом, вместо того чтобы защищать право всех украинцев учиться отражать российскую агрессию и участвовать в учебных стрельбах, делегация Украины в ТКГ вдруг запела кремлевскую песню о том, что нам такого нельзя.

Тройной удар от Банковой

Можно было бы предположить, что это самодеятельность кого-то из делегации, например, "слуги народа" Андрея Костина, который является первым заместителем главы делегации (он исполняет обязанности главы, пока Леонид Кравчук проходит реабилитацию после операции на сердце). Но Костин никогда не был замечен в самодеятельности, он всегда все согласовывает с Банковой (иначе ему не доверили бы возглавить парламентский комитет по вопросам правовой политики).

Кроме того, удар со стороны украинской делегации в ТКГ - не единственный. Аналогичное заявление опубликовано на официальном сайте Минобороны Украины, с точно такими же формулировками: "Категорически осуждаем публикацию любых материалов, которые могут поставить под угрозу жизнь наших воинов и информационную безопасность Украины".

В этом заявлении сообщается, что "для установления объективных обстоятельств, зафиксированных на обнародованном видео, по поручению Главнокомандующего ВСУ начата проверка фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием". То есть уже начались последствия для военных, знакомых с Бутусовым.

Еще один удар нанесло Государственное бюро расследований. Оно открыло уголовное производство по факту обнародования видео, где Бутусов стреляет из гаубицы. В заявлении ГБР говорится, что хотя "видео было снято очень давно, и с тренировок, но обнародование подобных материалов наносит ущерб информационной безопасности Украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину".

То есть слышим все тот же милый сердцу Кремля нарратив о том, что подготовка украинцев к самообороне "позволяет обвинить Украину". И в дополнение - последствия для военных, знакомых с Бутусовым: "Все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, выложенного Юрием Бутусовым, будут проверены. В том числе в порядке статьи 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения) и статьи 437 УК (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Будут проверены также возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданское лицо к соответствующему вооружению".

И вот что грозит нашим военным по статье 437 Уголовного кодекса: "1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий, - караются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. 2. Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий - карается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет". За видео, где Бутусов стреляет из гаубицы.

Понятно, что три совершенно независимых друг от друга органа - ГБР, Минобороны и делегация Украины в ТКГ - не могли бы синхронно отреагировать на одно и то же видео, используя одинаковые или очень похожие формулировки, если бы они не получили указаний из одного центра. Который расположен на Банковой.

Последствия для военных и гражданских

Подчеркнем, что дело не в одном Бутусове. Под угрозу репрессий попали все военные, которые позволяли волонтерам и журналистам вести какую-либо видео- и фотосъемку - причем не только на линии фронта, но и на учебных стрельбах где-нибудь глубоко в тылу. Таких уголовных производств можно заводить тысячи - достаточно зайти на Facebook-странички добровольцев и ветеранов войны с Россией.

С точки зрения имиджа Банковой в глазах военных - это катастрофа. И удар по обороноспособности, ибо это попытка возвести стену между военными и гражданскими. Этот удар особенно опасен сейчас, когда украинская, американская, английская разведки в один голос предупреждают, что Россия готовит новое вторжение.

И это удар по готовности гражданского населения Украины сопротивляться российской агрессии. Очень четко это дал понять советник руководителя ОП Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович. Комментируя видео с Бутусовым, он заявил: "Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой - он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте. Все это касается и гражданских лиц, но в международном праве журналисты выделены отдельно, как те, кто должен соблюдать нейтралитет особенно строго".

Еще раз: советник Ермака утверждает, что журналистам нельзя принимать чью-либо сторону в военном конфликте, они должны соблюдать нейтралитет, и это касается не только журналистов, но вообще всех гражданских лиц. Если верить советнику Ермака, оказывается, что защищать страну - это дело только военных, а гражданские (особенно журналисты) должны соблюдать нейтралитет. То есть истерия вокруг видео с Бутусовым внушает нам и этот кремлевский нарратив.

И на всякий случай уточним: сам Ермак подчеркнул, что Арестович высказывает не свои фантазии, а его, Ермака, позицию. "Задача господина Арестовича - предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы - единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", - заявил Ермак год назад, представляя Арестовича в качестве своего советника.

Последствия для Бутусова

В этой связи стоит серьезно отнестись к анонсированной советником Ермака угрозе в адрес Бутусова: "Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остается уже очень недолго - счет пошел на дни, максимум - недели. Его ликвидируют - те, кто его и накачивает". Для убедительности Арестович даже поставил рядом два фото - Георгия Гонгадзе и Юрия Бутусова.

Все это - очень плохая история. Как с точки зрения международного имиджа Украины, так и с точки зрения имиджа Банковой в глазах украинских военных, да и простых гражданских. Общее впечатление - власть съехала с катушек. Если так будет продолжаться и дальше, то последствия могут стать необратимыми.