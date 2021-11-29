Блинкен едет в турне: Как НАТО будет удерживать Россию от нападения на Украину

Тарас Паньо / Depo.ua

Государства-члены НАТО при активном участии главы Госдепа США попытаются разработать единую стратегию противодействия российским войскам на украинской границе. Но, судя по предыдущим заявлениям будущих участников разговора, с компромиссом могут возникнуть проблемы.

Сегодня начинается масштабное турне госсекретаря Энтони Блинкена в Европу, которое продлится четыре дня. И хотя все это время глава дипломатического ведомства США будет находиться в Риге и Стокгольме, визит будет иметь общеевропейское значение. Поскольку в Риге Блинкен примет участие во встрече глав МИД стран-членов НАТО. А в Стокгольме - в заседании Совета министров ОБСЕ. Параллельно также запланировано более дюжины двусторонних переговоров с участниками двух мероприятий.

Ключевыми темами визита должны стать два вопроса - концентрация российских войск на украинской границе и кризис с беженцами - на польской. Впрочем, по мере того, как гуманитарные рейсы сокращают количество нелегальных мигрантов, возвращая их домой, и ситуация на границе стабилизируется, повестка дня Блинкена также сужается.

Как заявила помощница Блинкена по Европе и Евразии Карен Донфрид, самой острой частью дискуссий станет обсуждение того, как США и их союзники по НАТО должны в дальнейшем реагировать на "проблемы, с которыми сталкивается альянс, в частности, большие и необычные передвижения российских войск у границы с Украиной".

Отвечая на многочисленные вопросы журналистов о том, какие действия США планируют предпринять в отношении России из-за подготовки Москвы к вероятной агрессии против Украины, Донфрид дала понять: окончательное решение пока не принято и "возможен любой вариант развития событий".

Так что разговор в тесном кругу соратников по НАТО будет касаться того, как именно альянс должен реагировать на российские войска, собранные на украинской границе. Поскольку стратегия сдерживания, которую НАТО практиковало до сих пор, очевидно, путинскую Россию пока не пугает.

И сейчас, судя по многочисленным публичным заявлениям, голоса членов НАТО разделились. Часть из них - в первую очередь Польша, страны Балтии и Канада - выступают за усиление дипломатического давления на Россию и увеличение объемов военной помощи Украине. Например, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш вчера провел встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, после которой заявил, что Европейский союз и НАТО должны не только следить за ситуацией возле границ Украины, но и дать России сигнал, что в случае эскалации ожидаются "очень четкие последствия". Очевидно, с перечнем "последствий". Аналогичными по содержанию, например, являются предложения Канады по увеличению военного присутствия в Украине - от наращивания тренировочных миссий и до размещения истребителей.

С другой стороны, в НАТО существует часть государств, считающих, что снизить напряжение на российско-украинской границе можно, реализуя политику "умиротворения" Путина. В частности, путем сокращения количества учений, проводимых альянсом недалеко от российских границ, и сокращения военной помощи Киеву.

И если к подобному подходу со стороны европейских "адвокатов России" все, в принципе, привыкли, то на этот раз у идеи есть и определенная поддержка в Вашингтоне. По крайней мере, такой вывод можно сделать из недавней публикации в американских СМИ о том, что в Белом доме как одну из альтернатив рассматривают и вариант, при котором возможно снижение военной активности альянса возле российских границ и "решительное" возвращение к попыткам имплементировать Минские соглашения в их сегодняшнем виде.

К счастью, Украина может напрямую повлиять на ход разговора в Риге - ведь генсек НАТО пригласил главу нашего внешнеполитического ведомства к участию во встрече министров иностранных дел членов альянса. И тот факт, что встреча состоится на территории Латвии, придаст вес аргументам наших союзников. Но для дипломатического успеха в этом деле нужно планомерно продвигать среди международного сообщества тезис о необходимости силового сдерживания России на украинских границах, а не рассказывать о "госпереворотах в Киеве", как это, к большому сожалению, делает действующий президент нашего государства. Тем временем давая в руки "украиноскептиков" новые аргументы.