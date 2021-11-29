Почему Кабмин тормозил с бюджетом

Алексей Гавриленко / Деловая столица

У Верховной Рады остается всего две пленарные недели, чтобы принять бюджет до Нового года.

Верховная Рада одобрила проект госбюджета Украины в первом чтении в начале ноября. К документу было подано более 3 тыс. правок. Частично или полностью учли меньше половины из них. Все депутатские предложения к бюджету, по словам главы профильного комитета парламента Юрия Аристова, тянули на 80 трлн грн.

В итоге все оказалось намного проще и скромнее. Верховная Рада попросила Кабмин увеличить расходы на 6,5 млрд грн за счет доходов бюджета от НДС на импорт. Остальные правки преимущественно балансируются за счет перераспределения средств с других статей внутри бюджета. Например, 3,3 млрд грн решили перебросить с программы обновления железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава на безопасность дорожного движения. С 2,7 до 4 млрд грн хотят увеличить бюджетную программу по реализации государственных инвестиционных проектов. Ну и, конечно же, депутаты потребовали от правительства предусмотреть заветные 6 млрд грн на так называемый "соцэконом" - субвенцию на социально-экономическое развитие территорий. Эти деньги традиционно важны для мажоритарщиков.

Среди более мелких рекомендаций - по миллиарду гривень на социальную программу "Питьевая вода Украины", на борьбу с коронавирусом в системе образования и на развитие социально-культурной сферы в регионах.

Среди инициатив есть и те, которые должны понравиться населению. Например, установление новых размеров помощи при рождении ребенка: 50 тыс. грн при рождении первого ребенка, 100 тыс. грн - при рождении второго и 150 тыс. грн - третьего и последующих. Рост этого пособия может составить 21 %.

Также Верховная Рада настаивает, чтобы правительство постаралось увеличить доходы по традиционным налогам, в частности по доходам физических лиц и прибыли предприятий, от ренты на добычу полезных ископаемых, акцизов, ввозной пошлины и экологического налога. Побольше хотят получать и от уплаты за лицензии игорного бизнеса.

Однако будет ли это реализовано, остается загадкой даже для народных депутатов, ведь Кабмин до сих пор не подал вариант госбюджета на 2022 г. ко второму чтению, а у Верховной Рады в текущем году остается только две пленарные недели, чтобы его рассмотреть и принять.

По мнению первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко, скорее всего бюджет, примут в середине следующего месяца - на пленарной неделе с 14 по 17 декабря. "Он должен быть принят к Новому году", - заверил парламентарий.

Почему Кабмин тормозил с бюджетом

Кабинет Министров работает с бюджетом после одобрения Верховной Радой уже четвертую неделю. Такому промедлению есть несколько причин.

Во-первых, в правительстве ждали транш от МВФ в размере $700 млн. Владимир Зеленский уже сообщил, что эта сумма будет направлена на финансовую стабильность и борьбу с последствиями COVID-19. "Программа МВФ будет продолжена", - заявил глава государства в Twitter.

Поступления от МВФ - положительна новость для правительства. Так ему будет проще выплачивать и обслуживать долги. Кроме того, в проекте госбюджета-2022 было зафиксировано $2,9 млрд от МВФ. Именно столько оставалось Украине по текущей программе сотрудничества с Фондом. Возможно, эта цифра будет откорректирована в итоговом документе.

Второй момент, из-за чего в правительстве не спешат с бюджетом на 2022 г., это неопределенная судьба резонансного законопроекта № 5600, которым существенно пересматриваются налоги для бизнеса и населения. По расчетам Минфина, эти изменения должны принести в казну 30 млрд грн. 17 и 18 ноября документ был снят с повестки для парламента: "слугам народа" потребовались дополнительные консультации по этому "ресурсному" законопроекту, который должны рассмотреть во втором чтении.

Третьей причиной промедления являются форс-мажоры и вероятность экстренных расходов. Кризис с мигрантами на границе Белоруссии и Польши или, например, угроза вторжения РФ могут заставить правительство и парламент увеличить расходы. Например, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уже попросил предусмотреть в госбюджете-2022 около 17 млрд грн на строительство государственной границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Не до конца просчитаны и потери от локдауна. В этом контексте власть может предусмотреть более реальную поддержку бизнеса, чем 3 млрд грн на выплаты 1000 грн вакцинированным гражданам. Кстати, эти средства также необходимо предусмотреть.

Наконец, можно прогнозировать, что макропоказатели госбюджета, как обычно на этом этапе, не претерпят существенных изменений, тем более что Украина на прошлой неделе подписала очередной меморандум с Международным валютным фондом, которым предусматривается бюджетный дефицит не выше 3,5% (как и в текущей редакции законопроекта).

