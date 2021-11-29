Госпереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД - СМИ

Госпереворот, про который ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, готовили сотрудник российской Федеральной службы безопасности и три перебежчика из Министерства внутренних дел, сообщил журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер на своей странице в Твиттере, со ссылкой на источники из Офиса президента.

"По словам источников, близких к украинскому лидеру, которые говорили со мной сегодня утром, заговор государственного переворота, о котором заявил сегодня президент Владимир Зеленский, планировали сотрудник ФСБ и три перебежчика из Министерства внутренних дел Украины, которые пребывают в Крыму", - указано в Твиттере.

При этом утверждается, что офицер ФСБ, который стоит во главе операции, по словам источника, - Василий Васильевич Лаптев. "Он якобы работает с украинскими перебежчиками Алексеем Васильевым, Василием Грыцаком и Эдуардом Федосовым", - заявил журналист.

Также Миллер утверждает, что доказательства, которыми располагает Украина, не показывают прямого участия олигарха Рината Ахметова, но что он упоминается четырьмя предполагаемыми заговорщиками, которые говорят, что им "необходимо быть готовыми к переезду и работе с Ахметовым".

Ранее сообщалось, Зеленский на пресс-конференции в пятницу сообщил, что, по агентурным данным, в Украине мог готовиться государственный переворот 1-2 декабря с привлечением бизнесмена Рината Ахметова.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Зеленского о планах РФ по участию в госперевороте в Украине. В свою очередь, Ахметов назвал "сплошной ложью" информацию о якобы втягивании его в какой-либо госпереворот.

Тем временем ряд иностранных СМИ распространил новость с заявлением главы украинского государства, используя слово "путч", то есть при участии военных.