Интеграции не будет. К чему Пушилин готовит жителей ОРДО

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Тема текущей ситуации на донбасском фронте российско-украинской войны и подготовки Кремлем к дальнейшей военной эскалации в связи со скоплением войск вблизи границы с Украиной переместилась на прошлой неделе в венскую штаб-квартиру ОБСЕ. 24 ноября во время заседания Форума по безопасности и сотрудничеству представители украинской миссии при ОБСЕ заявили, что с июля 2020 г., когда на линии разграничения с ОРДЛО начал действовать режим прекращения огня, в результате обстрелов и вооруженных провокаций российской стороны погибли 66 украинских армейцев (на тот момент не было известно о гибели от вражеского огня в зоне ООС 26 ноября еще одного украинского воина) и 275 получили ранения. Кстати, в последнем заявлении спецпредставителя главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена также речь идет о фактическом отсутствии пресловутой "тишины". Так, по приведенным им данным наблюдателей СММ ОБСЕ, количество ежедневных нарушений режима прекращения огня на Донбассе превышает аналогичный показатель до вступления его в силу 16 месяцев назад.

25 ноября состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, где представитель Украины в международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк в очередной раз назвал уже известные всем цифры: общая численность вооруженных сил РФ на украинском направлении превышает 93 тыс. военнослужащих, при этом российское командование продолжает наращивать боевую готовность двух армейских корпусов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, численность которых составляет 35,5 тыс. человек под командованием российских генералов и офицеров. Плюс украинский дипломат добавил, что Москва прибегает к абсурдным угрозам, указав в качестве примера на свежее заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что "в Украине может вспыхнуть в любой момент".

Впрочем, главным ньюзмейкером на вышеупомянутом венском заседании в минувший четверг оказалась поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен. "Россия может сколь угодно обвинять Украину в том, что она является агрессором, и обвинять США в помощи Украине, но реальность заключается в том, что Россия является единственным виновником этого конфликта. Если Россия предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины или попытается использовать энергию как оружие, мы настроены должным образом отреагировать в координации с союзниками и партнерами", - заявила она. А на следующий день, 26 ноября, свою коллегу-дипломата дополнила помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, анонсировав предстоящую встречу министров иностранных дел стран НАТО: "На следующей неделе мы поговорим о нашей оценке происходящего на границе России с Украиной и о том, какие есть варианты на столе и что именно НАТО как альянс хочет делать вместе".

Фактор нового правительства Германии

На этом фоне свою оценку возможной путинской военной эскалации дала, наконец, и.о. канцлера Германии Ангела Меркель. По ее словам, Евросоюз должен быть готов задействовать дополнительные санкции против РФ, если ситуация на границе Украины с Россией и вблизи нее обострится, подчеркнув, что "любая дальнейшая агрессия против суверенитета Украины будет иметь высокую цену". Хотя данное заявление в нашем вопросе со стороны Меркель можно смело считать ее "дембельским аккордом", так как уже 6 декабря вступит в права новое правительство ФРГ во главе с социал-демократом Олафом Шольцом, созданное коалицией-"светофором" - СДПГ, Свободной демократической партией и "Союзом 90/Зелеными".

Этот фактор практически состоявшейся смены власти в Берлине может оказать существенное влияние на дальнейшее усиление коллективным Западом поддержки Киева в противостоянии с Москвой на всех фронтах, прежде всего, на дипломатическом. Ведь, во-первых, возглавит немецкий МИД одна из лидеров "зеленых" Анналена Бербок, чья партия считается самым принципиальным сторонником территориальной целостности Украины в немецком политикуме и последовательным критиком агрессивной политики Кремля. К тому же новым вице-канцлером от "Союза 90/Зеленых" станет Роберт Хабек, в чьем ведении будут вопросы экономики, энергетики и климата, включая вопрос злополучного "Северного потока-2", что также опосредовано влияет на расстановку сил в продолжающейся российско-украинской войне.

А во-вторых, в самом тексте нового коалиционного соглашения содержится ряд весьма оптимистичных для Украины постулатов. И это не только прописанная коалициантами поддержка стремления Украины стать членом ЕС - впервые в подобном документе. В "правилах игры" правительства Шольца четко говорится, что вся ответственность за выполнение "Минска" возложена исключительно на Россию (при Меркель - и на Россию, и на Украину). А также без одиозной "глубокой обеспокоенности" сформулировано требование нового правительства Германии к Кремлю: "Мы требуем немедленно прекратить попытки дестабилизировать Украину, насилие на Востоке Украины и противоправную аннексию Крыма". Между прочим, текст соглашения о создании коалиции в Бундестаге так окрылил украинский МИД, что его глава Дмитрий Кулеба тут же объявил, что теперь не видит препятствий относительно возможных поставок оружия из ФРГ для укрепления украинской обороноспособности.

Гиркин и Ходаковский атакуют Пушилина

Тем временем после пафосных речей об "открытии Россией рынков для наших товаров" с помощью указа Путина от 15 ноября "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" топ-коллаборанты в ОРДЛО изрядно приуныли. К примеру, самым запомнившимся посылом из свежего интервью главаря российской оккупационной администрации в Донецке Пушилина пропагандистскому телеканалу Sputnik были не россказни о подготовке Киевом некого "блицкрига" или его сентенция о том, что скоро, мол, "начнется обязательный призыв и служить будут все". Главным вышло крушение всяческих надежд жителей ОРДО в отношении, как выразился Пушилин, "бытовых, понятных вопросов, таких, как перемещение".

Оказывается, что запустить ж/д сообщение из Донецка в Москву и Санкт-Петербург, о чем он обещал еще в сентябре 2019 года, никак не представляется возможным - из-за близости к зоне боевых действий. Однако, как известно, за последние два года линия разграничения не стала к Донецку ближе, поэтому тут явно не о неких "новых обстоятельствах", а, видимо, о банальном нежелании верховного московского начальства хоть в чем-то реально интегрировать с Россией оккупированную часть Донбасса. Но Путину заявлять об этом прямо как-то не к лицу, зато Пушилин своим превентивным унынием призван, по мнению одной из башен Кремля, дать нужный сигнал для общественного мнения.

Зато в другой кремлевской башне - лубянской - не дремлют, а атакуют пушилинские позиции языками своих подручных. Например, давеча известный "наблюдатель от ФСБ" Ходаковский вдруг возмутился своими впечатлениями от многочасового пересечения неконтролируемого Украиной участка украинско-российской границы. "Это вопрос нашего выживания. Монополия на торговлю, цены в магазинах, просрочка продукции, унижение всякий раз, когда тянешь через ленточку какое-нибудь барахло в заплечной сумке, чтобы отбить поездку", - отвешивал прозрачные намеки Ходаковский.

Параллельно же прямой наводкой по Пушилину выстрелила "тяжелая артиллерия" Лубянки в лице более медийного военного преступника Гиркина по кличке Стрелков на одном из "ультраватных" ресурсов: "В 2014 году никто не думал, что будет такой бардак в ДНР. Тогда говорили, что мы из ДНР сделаем парадную витрину, чтобы все завидовали и хотели в ДНР. А в результате получилось позорище. Все превратилось в ад, в бесперспективность, в вонючую клоаку. И это "русский мир"? Когда мы говорим об этом, нам говорят: "Вы - предатели". А на руководство республикой ставят конченого патентованного жулика - МММщика Пушилина". Из-за чего градус уныния у "ватных" жителей ОРДЛО не убавился, а заметно прибавился.