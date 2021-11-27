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Старт сезона сериала «Переворот» провален. Последствия для Зеленского
23:29 26.11.2021 |
Владимир Зеленский упустил последний шанс пойти на досрочные выборы и относительно легко их выиграть.
1. Если вы задали себе вопрос о пресс-конференции Зеленского и хотите понять, что это было, то ответ очень прост - это провальное начало сериала "Переворот", который должен был заменить сериал "СНБО". Продюсеры этого сериала не понимают, что в случае переворота сначала нужно кого-то сажать, а потом уже делать нарезки видео и уже в конце брифинги. Сейчас все сделано наоборот.
2. Эмоциональное состояние Зеленского явно не самое лучшее. И это не менее важно, чем бессодержательность обвинений в перевороте. Страна увидела лидера, не выдерживающего критики и опускающегося до мелких ссор.
3. С сегодняшнего дня начинается силовая стадия противостояния "Зеленский - Ахметов". Важным моментом является то, что эмоциональное состояние президента не может не отразиться на состоянии силовиков. Если завтра они получат указание идти в атаку на Ахметова, они, прежде всего, будут думать - сможет ли президент их защитить.
4. С большой вероятностью мы можем предположить, что сегодняшняя пресс-конференция (кто надоумил делать ее перед Щустером, отдельный вопрос) приведет к скачкообразному падению рейтинга президента на 3-5% в краткосрочной перспективе с последующим негативным прогнозом.
5. Если этот прогноз оправдается, то первая попытка сломать большинство в Раде состоится во время голосования за бюджет, а реальная потеря большинства может произойти в феврале-марте 2022 года и, соответственно, может произойти смена правительства.
6. Ситуация с принуждением Украины к прямым переговорам с ОРДЛО при этом остается ключевой внешней угрозой, ответа на которую пока не ищет ни одна из сторон конфликта. Главным вызовом остается то, что ни команда кандидатов Ахметова, ни возможные бенефициары будущей коалиции не имеют консенсуса по этому вопросу. И действительно, ключевая задача гражданского общества и СМИ - заставлять всех игроков публично высказываться по этому вопросу.
7. Мы входим в турбулентность. И, к сожалению, пока все игроки играют на одной шахматной доске: как сбить Зеленского, забывая обо всех других глобальных вызовах.
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