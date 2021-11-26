Алексей Голобуцкий о том, зачем Разумкова «выводят» во второй тур с Зеленским

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Алексей Голобуцкий о том, зачем Разумкова «выводят» во второй тур с Зеленским

11:08 26.11.2021 |

Политика

 Денис Сарбей / Деловая столица

Стал ли Дмитрий Разумков "новой третьей силой", которой будут таранить Зеленского, "ДС" поговорила с политтехнологом Алексеем Голобуцким.

"ДС" Центр Разумкова обнародовал данные соцопроса, согласно которым Дмитрий Разумков во втором туре президентских выборов побеждает Владимира Зеленского. При этом Разумков по результатам первого тура не имеет шансов попасть во второй. Где здесь заканчивается социология и начинается политттехнология?

А.Г. Любая социология условна. Одно дело спрашивать сейчас, а другое - во время президентской кампании. Совершенно разный подход, активность, риторика и т. д. Упомянутый опрос - не чистой воды манипуляция. Учитывая, как у нас социологию используют, с этими цифрами играют, это еще невинно...

Им надо было показать, что есть уже кандидат, при этом не обязательно, что именно он будет выдвинут, который за два с половиной года до выборов на каких-то 0,8 % опережает в соцопросе Зеленского.

Если логически рассуждать, есть несколько человек, у которых не такой большой антирейтинг, чтобы повторить такой же трюк. Понятно, что у Порошенко и Бойко антирейтинг, с которым сложно представить, как они смогут выиграть выборы. Наверное, только через благоприятное для них стечение многих обстоятельств, например, максимально возможная низкая явка и мощная мобилизация своего электората при проблемах у соперника.

"ДС" В Центре Разумкова говорят, что провели исследование на собственные средства, то есть у него не было заказчика. Это следует считать просто хорошей инвестицией в повышение собственной цитируемости, или скорее можно предположить наличие у исследования неформальных спонсоров?

А.Г. Это могло им обойтись в около $5-6 тыс. Для ЦР это небольшая сумма, которую они вполне могли потратить на привлечение внимания к себе. Но не надо забывать, что мы живем в стране черного нала, а 50-60% экономики в тени. Другие службы, постоянно делающие соцопросы, разве всегда озвучивают, кто им платил деньги за это?

Через некоторое время появятся другие рейтинги. Тогда можно будет понять, притянут ли разумковский опрос за уши, или нет. Они же не идиоты и понимают, что чем ближе к выборам, тем выше репутационные риски, если их социология не будет коррелировать с данными конкурентов.

Кстати, избирательная кампания может начаться с выступления Зеленского 1 декабря, но им еще надо еще проголосовать новый закон про выборы, который позволит президенту пойти в отставку и назначить досрочные выборы. В таком случае совсем другие цифры пойдут, будет волна компромата на Зеленского, которая уже заметна. Ахметов лишь чуть-чуть "придавил" в течение последних двух недель, при этом уже есть впечатление, что ой-ой-ой что происходит.

"ДС" Почему Центр Разумкова не захотел смоделировать второй тур выборов между Зеленским и несколькими кандидатами? Например, Зеленский - Тимошенко, Зеленский - Притула, Зеленский - Смешко. Ведь в таком случае появление пары Зеленский - Разумков вызывало бы намного меньше вопросов, а результаты лучше бы показывали, как происходит размывание электорального ядра Зеленского?

А.Г. У Разумкова рейтинг идет по восходящей. Если предположить, что заказчики опроса хотели показать окончание поры подавляющей поддержки Зеленского, они своего добились.

И у электората Зеленского нет ядра. Он внесистемный политик, и такой же у него электорат. Может на каком-то хайпе собраться и снова сделать его президентом. И точно так же может опустить руки, сказав "поиграли и хватит, все равно все одинаковы", и просто на выборы не прийти.

"ДС" Ранее Центр Разумкова трижды замерял результаты пары Зеленский - Разумков во втором туре: в декабре 2020-го, в феврале и марте 2021-го. Там распределение голосов было примерно 60% на 40% в пользу Зеленского, теперь видим еще более оптимистичный замер. По вашему мнению, Разумков - это уже та самая "новая третья сила", которой будут таранить Зеленского, или еще рано об этом говорить?

А.Г. Думаю, все-таки рано, потому что у Разумкова есть свои большие минусы. Один из них - то, что он бывший политтехнолог. То есть выстраивает схему и любит, когда все идеально отточено, то есть искусственность появляется. Да и как будет расти его поддержка? На данный момент он даже не 3-й, скорее 5-й. Ситуация динамически меняется, и осень дала Разумкову толчок в связи с конфликтом с Зеленским, а того - с Ахметовым. Это сложилось вместе, и мы видим ожесточение риторики на некоторых медиаресурсах. А если бы медийного компонента не было, каким бы был этот рост?

Есть сто вопросов, которые будут решаться в зависимости от того как он построит кампанию. В данный момент говорить, что именно Разумков может быть главным оружием против Зеленского, все же рано.
 

ПО РУБРИКАМ

10:59 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 25.11.21

10:20 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.11.21

09:59 Остаток средств на корсчетах банков 26.11.21

09:53 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 25.11.2021

08:16 Стоимость золота растет 26 ноября, поддерживаемая увеличением спроса на надежные активы

08:06 Иена 26 ноября дорожает к доллару на отказе инвесторов от риска

07:57 Фондовые биржи АТР 26 ноября показывают значительное снижение на новостях о появлении нового штамма коронавируса

25.11 Курс доллара на межбанке 25 ноября перевалил за 27 грн

25.11 Депозитные ставки для физлиц 25.11.21

25.11 Банковские регуляторы США подготовят руководство по криптовалютам в 2022 году

25.11 Медленный рост цен и доступная ипотека: чем привлекает покупателей вторичное жилье

25.11 Справочный курс гривны 25 ноября понижен на 15,46 коп до 27,0003 грн/$1

25.11 Фондовые биржи АТР 25 ноября закрылись разнонаправленно

25.11 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 25.11.2021

25.11 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов

• дальше…

10:59 Канцлер Шольц: все о новом правительстве Германии и его сотрудничестве с Украиной

09:50 Китай запретит знаменитостям выставлять свое богатство напоказ в соцсетях

25.11 Эсминец ВМС США направляется в Черное море

25.11 Меркель обсудила с Зеленским ситуацию на восточной границе Украины

25.11 Президент Евросовета рассказал Зеленскому о результатах разговора с Путиным

25.11 Европарламент счел ЧВК Вагнера «агентом» российского государства

25.11 Польша хочет продлить до 2 лет период, в течение которого украинцы могут работать без разрешения

25.11 Главой Интерпола стал генерал из ОАЭ, обвиняемый в пытках заключенных и травле диссидентов

25.11 КС Польши: Ряд положений европейской конвенции противоречат конституции

25.11 Переговоры главы МАГАТЭ с Ираном не принесли прорыва

25.11 США внесли в чёрный список китайские компании, занимающиеся квантовыми вычислениями

25.11 Глава JPMorgan Даймон заявил, что сожалеет о своей шутке про китайскую Компартию

25.11 Больше не друзья Путина: о чем договорилась новая власть Германии по вопросу Украины и РФ

25.11 Предложение альянса. Зачем Шойгу продает Байдену китайского генерала

25.11 Бывшая замгенсека НАТО: Встреча с Байденом очень нужна Путину

• дальше…

24.11 «Слуга» Анна Бондарь: Риски снижения качества строительства становятся еще серьезней

23.11 Переболевшим COVID-19 людям нельзя "надувать шарики" - эксперты

23.11 Постковидный синдром могут иметь 5-7% перенесших COVID

19.11 Вместе с Разумковым и «Майбахом». Как Кличко отбился от новой атаки Зеленского

17.11 Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто

17.11 С декабря в водительских удостоверениях появится новая отметка

17.11 36% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса - исследование

17.11 Uber Shuttle прекращает работу в Киеве

16.11 С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

12.11 Иван Ниякий: Вскоре система дипломирования моряков перестанет быть пятном на имидже Украины

12.11 Украинцы не смогут удалять сертификаты. Из приложения «Дія» после обновления уберут одну функцию

11.11 В Украине проводят рейды для борьбы с нелегальными перевозчиками

11.11 Егеря и тероборона: Как Украина будет защищаться от мигрантов Лукашенко

11.11 Минцифры не планирует добавлять в «Дию» справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

10.11 Кабмин сократил перечень пород опасных собак, владельцы которых должны страховать ответственность перед третьими лицами

• дальше…

11:08 Алексей Голобуцкий о том, зачем Разумкова «выводят» во второй тур с Зеленским

09:06 Плохой сигнал для президента: «Слуг народа» в Закарпатском облсовете выгнали в оппозицию

25.11 Эсминец ВМС США направляется в Черное море

25.11 Меркель обсудила с Зеленским ситуацию на восточной границе Украины

25.11 Президент Евросовета рассказал Зеленскому о результатах разговора с Путиным

25.11 Послы G7 обсудили с Порошенко широкий круг вопросов

25.11 Европарламент счел ЧВК Вагнера «агентом» российского государства

25.11 «Конфедерация Украины и Донбасса». Как у Путина решили «спасти рядового Ермака»

25.11 Объявит ли Зеленский военное положение с 1 декабря

25.11 Больше не друзья Путина: о чем договорилась новая власть Германии по вопросу Украины и РФ

25.11 Сенаторы США призывают увеличить поставки летального оружия Украине

24.11 Президент Разумков: Как Ахметов может победить Зеленского

24.11 Цена «золотой акции» Коломойского. Введет ли Зеленский 1 декабря военное положение

24.11 «Слуга народа» будет игнорировать телеканалы «Украина 24» и «Украина» – Шуляк

24.11 В ЕС согласовали снятие санкций с министра времен Януковича - СМИ

• дальше…

25.11 Японцы нашли дешёвый и эффективный способ переработки аккумуляторов для электромобилей

25.11 Black Shark 4S Pro стал первым в мире смартфоном с производительностью более 1 миллиона баллов в бенчмарке Master Lu

25.11 200 000 изгибов без повреждений, радиус 1,4 мм и ресурс не менее 5 лет. Представлено новое поколение гибикх OLED-экранов Samsung

25.11 Лидар нового поколения научили измерять плотность капель дождя

24.11 В Давосе представили прогноз последствий повсеместного внедрения искусственного интеллекта

24.11 Япония выделила $5,2 млрд на строительство новых производств чипов в стране — из них $3,5 млрд уйдёт TSMC

24.11 Аккумуляторы на базе магния смогут хранить в два раза больше энергии, чем литиевые

24.11 Китайцы вытеснили Volkswagen из тройки самых дорогих автопроизводителей

23.11 СБУ предотвратила незаконную приватизацию госимущества на более 4,2 миллиарда

23.11 Volkswagen рассказал о разработках автопилота будущего

22.11 Lincoln показал серийную версию седана Zephyr

22.11 Новая «икона» Ferrari отличилась мощнейшим V12, смелым дизайном и аэродинамикой

22.11 Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов

22.11 Со следующего года все новые здания в Великобритании должны будут оснащаться зарядными станциями для электромобилей

22.11 Американские власти наконец узаконили адаптивные фары

• дальше…

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно