Алексей Голобуцкий о том, зачем Разумкова «выводят» во второй тур с Зеленским

Денис Сарбей / Деловая столица

Стал ли Дмитрий Разумков "новой третьей силой", которой будут таранить Зеленского, "ДС" поговорила с политтехнологом Алексеем Голобуцким.

"ДС" Центр Разумкова обнародовал данные соцопроса, согласно которым Дмитрий Разумков во втором туре президентских выборов побеждает Владимира Зеленского. При этом Разумков по результатам первого тура не имеет шансов попасть во второй. Где здесь заканчивается социология и начинается политттехнология?

А.Г. Любая социология условна. Одно дело спрашивать сейчас, а другое - во время президентской кампании. Совершенно разный подход, активность, риторика и т. д. Упомянутый опрос - не чистой воды манипуляция. Учитывая, как у нас социологию используют, с этими цифрами играют, это еще невинно...

Им надо было показать, что есть уже кандидат, при этом не обязательно, что именно он будет выдвинут, который за два с половиной года до выборов на каких-то 0,8 % опережает в соцопросе Зеленского.

Если логически рассуждать, есть несколько человек, у которых не такой большой антирейтинг, чтобы повторить такой же трюк. Понятно, что у Порошенко и Бойко антирейтинг, с которым сложно представить, как они смогут выиграть выборы. Наверное, только через благоприятное для них стечение многих обстоятельств, например, максимально возможная низкая явка и мощная мобилизация своего электората при проблемах у соперника.

"ДС" В Центре Разумкова говорят, что провели исследование на собственные средства, то есть у него не было заказчика. Это следует считать просто хорошей инвестицией в повышение собственной цитируемости, или скорее можно предположить наличие у исследования неформальных спонсоров?

А.Г. Это могло им обойтись в около $5-6 тыс. Для ЦР это небольшая сумма, которую они вполне могли потратить на привлечение внимания к себе. Но не надо забывать, что мы живем в стране черного нала, а 50-60% экономики в тени. Другие службы, постоянно делающие соцопросы, разве всегда озвучивают, кто им платил деньги за это?

Через некоторое время появятся другие рейтинги. Тогда можно будет понять, притянут ли разумковский опрос за уши, или нет. Они же не идиоты и понимают, что чем ближе к выборам, тем выше репутационные риски, если их социология не будет коррелировать с данными конкурентов.

Кстати, избирательная кампания может начаться с выступления Зеленского 1 декабря, но им еще надо еще проголосовать новый закон про выборы, который позволит президенту пойти в отставку и назначить досрочные выборы. В таком случае совсем другие цифры пойдут, будет волна компромата на Зеленского, которая уже заметна. Ахметов лишь чуть-чуть "придавил" в течение последних двух недель, при этом уже есть впечатление, что ой-ой-ой что происходит.

"ДС" Почему Центр Разумкова не захотел смоделировать второй тур выборов между Зеленским и несколькими кандидатами? Например, Зеленский - Тимошенко, Зеленский - Притула, Зеленский - Смешко. Ведь в таком случае появление пары Зеленский - Разумков вызывало бы намного меньше вопросов, а результаты лучше бы показывали, как происходит размывание электорального ядра Зеленского?

А.Г. У Разумкова рейтинг идет по восходящей. Если предположить, что заказчики опроса хотели показать окончание поры подавляющей поддержки Зеленского, они своего добились.

И у электората Зеленского нет ядра. Он внесистемный политик, и такой же у него электорат. Может на каком-то хайпе собраться и снова сделать его президентом. И точно так же может опустить руки, сказав "поиграли и хватит, все равно все одинаковы", и просто на выборы не прийти.

"ДС" Ранее Центр Разумкова трижды замерял результаты пары Зеленский - Разумков во втором туре: в декабре 2020-го, в феврале и марте 2021-го. Там распределение голосов было примерно 60% на 40% в пользу Зеленского, теперь видим еще более оптимистичный замер. По вашему мнению, Разумков - это уже та самая "новая третья сила", которой будут таранить Зеленского, или еще рано об этом говорить?

А.Г. Думаю, все-таки рано, потому что у Разумкова есть свои большие минусы. Один из них - то, что он бывший политтехнолог. То есть выстраивает схему и любит, когда все идеально отточено, то есть искусственность появляется. Да и как будет расти его поддержка? На данный момент он даже не 3-й, скорее 5-й. Ситуация динамически меняется, и осень дала Разумкову толчок в связи с конфликтом с Зеленским, а того - с Ахметовым. Это сложилось вместе, и мы видим ожесточение риторики на некоторых медиаресурсах. А если бы медийного компонента не было, каким бы был этот рост?

Есть сто вопросов, которые будут решаться в зависимости от того как он построит кампанию. В данный момент говорить, что именно Разумков может быть главным оружием против Зеленского, все же рано.