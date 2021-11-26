Плохой сигнал для президента: «Слуг народа» в Закарпатском облсовете выгнали в оппозицию

Ярослав Галас / Depo.ua

Новым председателем областного совета избрали представителя "Родного Закарпатья" Владимира Чубирко.

Длительная эпопея по избранию председателя Закарпатского областного совета наконец-то завершилась. В четверг, 25 ноября, на внеочередной сессии депутатский корпус выбрал себе нового главу. Финальной стадии этого процесса предшествовали неоднократные переносы сессии, минирование сессионного зала, замена замков на дверях, обращение к силовикам, взаимные обвинения бывших союзников и даже проведение сессий в других помещениях.

Предыдущий глава облсовета объединил против "Слуг" даже непримиримых врагов

Новым председателем облсовета стал Владимир Чубирко, представитель локальной политической партии "Родное Закарпатье", чьи бенефициары - четверо нардепов-мажоритарщиков от Закарпатья, которые в Верховной Раде входят в группу "Довира". За Чубирко проголосовали 37 из 64 депутатов облсовета, представители пяти фракций - "Родного Закарпатья", "Команда А.Балоги", "Батькивщины", "Европейской солидарности" и ОПЗЖ. То, что некоторые из этих партий - ярые оппоненты и на общеукраинском уровне (например, "ЕС" и ОПЗЖ), и на локальном (например, "Родное Закарпатье" и "Команда А.Балоги"), не стало проблемой - предыдущий председатель облсовета, представитель "Слуг народа" Алексей Петров объединил даже непримиримых врагов.

Фракция венгерской партии "ТУКЗ" в начале сессии заявила, что не будет участвовать в голосовании за нового главу, однако готова к сотрудничеству в широкой коалиции в будущем.

Учитывая это, у оппозиции остались две фракции Закарпатского облсовета - "Слуги народа" и "За майбутне". "Слуги" пытались сорвать процесс избрания нового главы даже в последний момент, хотя уже осознавали, что проиграли. Так, один из депутатов президентской фракции неожиданно выдвинул в противовес Чубирко кандидатом на председателя другого депутата от "Родного Закарпатья" - Петра Станко. И тот, судя по короткому выступлению, был совсем не прочь посоревноваться со своим однопартийцем за должность, однако в конце концов не без сожаления в голосе сделал самоотвод. После этого результаты выборов были предопределены.

Новый председатель совета Владимир Чубирко живет в Ужгороде, ему 45 лет. Был депутатом областного совета V созыва (от "Нашей Украины", который возглавлял Балога) и VI созыва (от "Единого центра", который возглавлял тот же Балога).

Владимир Чубирко, глава Закарпатского областного совета. Фото из Фейсбука В.Чубирко

Осенью 2013-го родители Чубирко каким-то непостижимым образом приватизировали в центре Ужгорода на площади Жупанатской часть бывшей синагоги, которая является историческим памятником. На момент приватизации здание было коммунальной собственностью областного совета. Журналистские расследования указывали, что процесс прошел непрозрачно и с многочисленными нарушениями. Правоохранительные органы открывали уголовные производства, но это ничего не дало.

В 2014 году, когда тогдашний председатель облсовета Иван Балога пошел на внеочередные выборы в Верховную Раду и стал нардепом, Чубирко избрали новым председателем. В этой должности он добыл до конца каденции VI созыва, то есть чуть больше года.

В октябре 2015г. Чубирко соперничал за кресло мэра Ужгорода, однако занял только четвертую позицию.

В январе 2016 года прямо в центре Ужгорода, в 100 метрах от здания ОГА экс-главы облсовета полностью сожгли Mercedes GL-550. Поджигателей так и не нашли.

Учитывая, что Чубирко уже дважды был областным депутатом от "Нашей Украины" и "Единого центра", его называют человеком Балоги, однако это не совсем так. Нынешний глава в первую очередь думает о собственном, а не партийном интересе. Вот почему Балога не взял Чубирко в свою партию в VII созыв областного совета в 2015 - 2020 годах (этот созыв Чубирко пропустил). А на последних выборах он стал областным депутатом от "Родного Закарпатья", которое было ярым конкурентом Балоги. Впрочем, нынешний процесс избрания председателя совета, как уже указывалось выше, объединил даже ярых врагов.

В прошлом месяце уже бывший глава облсовета Петров заявлял, что реорганизацию коммунальных объектов областного совета, которая возмутила всю Закарпатскую область и в конце концов стала поводом для отставки самого Петрова, инициировал именно Чубирко. Он даже обнародовал соответствующее письмо. Однако от отставки Петрова это не спасло, а сам Чубирко быстро сориентировался в ситуации и заявил, что всегда выступал против закрытия коммунальных учреждений.

Обращение Чубирко о реорганизации коммунальных заведений в Закарпатье

Процессы в Закарпатском облсовете - совсем не бунт против президента или центральной власти

Нынешнее ситуативное большинство облсовета из пяти фракций имеет 39 голосов, если же к нему присоединится и венгерская партия "ТУКЗ", голосов в большинстве станет уже 47. Напомним, что в целом депутатский корпус насчитывает 64 человека.

Почему избрание главы Закарпатского облсовета является очень плохим сигналом для "Слуги народа" и для Офиса президента:

1. Слуг впервые в Украине в областном совете выгнали в оппозицию. В других регионах президентская партия если не возглавляет облсовет, то имеет одного из заместителей и является участником большинства.

2. Нынешний облсовет будет оппозиционным председателю Закарпатской ОГА, которого после отставки Анатолия Полоскова еще даже не назначили.

3. Если в большинство войдет венгерская партия "ТУКЗ", у нынешней коалиции будет 47 голосов, то есть более трети от депутатского корпуса, и сможет выразить недоверие любому председателю ОГА, которого назначит Зеленский. А выражение недоверия двумя третями облсовета ведет к неизбежной отставке главы ОГА - таково требование Закона о местных государственных администрациях в Украине.

Впрочем, ОПУ и Зеленский теоретически могут исправить ситуацию. Ведь каждая из нынешних враждебных "Слугам" фракций, а также венгерская партия "ТУКЗ", уже были очень хорошими союзниками "Слуг". И могут стать ими в будущем.

Нынешние процессы в Закарпатском облсовете - вовсе не бунт против президента или центральной власти, а категорическое невосприятие предыдущего председателя Петрова, который своим поведением потянул на дно и областных "Слуг", и сам потерял должность. Если в Офисе президента это поймут, тогда вернут Закарпатский облсовет в провластное русло. В противном случае события в Закарпатье могут спровоцировать эффект домино в других регионах Украины.