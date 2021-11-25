«Конфедерация Украины и Донбасса». Как у Путина решили «спасти рядового Ермака»

Юрий Вишневский / Деловая столица

Судя по всему, Москва уже не верит в долговечность Зе-власти. А раз так, то Кремль решил усилить политический хаос в Украине.

К информационной войне против Владимира Зеленского и Андрея Ермака подключился Кремль. Сделал он это по своему обыкновению топорно: газета "Московский комсомолец" опубликовала статью "Спасти рядового Ермака". Но важен сам факт: Кремль решил продемонстрировать, что для него нынешнее руководство Украины - это уже перевернутая страница.

"МК" опровергает Путина?

"МК" - известный рупор кремлевской пропаганды. А главный пропагандистский нарратив Кремля по отношению к Украине в последние месяцы звучит так: "Мы с украинцами один народ, а украинская власть не слышит желания украинского народа".

Этот нарратив сформулировал в июле сам Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев". Комментируя свою статью, Путин заявил: "Люди, проживающие на Украине, вряд ли будут смотреть спокойно на тех сегодняшних правителей, которые приходят к власти под одними лозунгами, а потом перекрашиваются, как хамелеоны, и защищают совершенно другие позиции и, как правило, защищают интересы не украинского народа..."

Однако статья "Спасти рядового Ермака" в "МК" категорически противоречит словам Путина. Можно даже сказать, выставляет Путина круглым дураком, который совершенно не знает, что за люди сидят на Банковой. Если верить "МК", то на самом деле существует "умеренно-русофильское крыло в украинской власти". Под ним, утверждает "МК", "надо понимать тех людей, которые хотели бы найти взаимопонимание с Россией по проблеме урегулирования в Донбассе, по вопросу транзита газа через украинскую территорию, а также ослабления репрессий против пророссийской политической оппозиции и пророссийских СМИ и возможности их легальной деятельности. Речь, прежде всего, идет о главе Офиса президента Украины Андрее Ермаке". Сейчас, поясняет газета, Ермак оказался под ударом из-за публикации группой Bellingcat своего расследования о "Вагнергейте". Отсюда и заглавие статьи в "МК" - "Спасти рядового Ермака".

Дискредитация через похвалу

Известно, что Зеленский с самого начала своего президентства доверил Ермаку курировать российское направление. Со своей стороны, Путин поручил курировать украинское направление Дмитрию Козаку. В этом статусе Ермак и Козак провели много раундов консультаций в четырехстороннем (нормандском, с участием представителей Германии и Франции) и двустороннем форматах, в том числе и телефонных переговоров.

И вот сейчас вдруг "МК" решил рассказать об огромной ценности Ермака для России. "Самое главное - Козак и Ермак смогли договориться о полной реализации минских соглашений, что в итоге превращало Украину из унитарного государства в конфедерацию Украины и Донбасса. По задумке, это было бы формально единое государство, а по сути - вторая Босния и Герцеговина, где сосуществовали бы два независимых друг от друга государства. Причем Донбасс, на бумаге остававшийся Украиной, полностью контролировался бы Москвой. И это устраивало и Кремль, и Офис Зеленского", - нахваливает Ермака "МК".

Дальше - больше. "Когда Путин говорит, что его указ о признании в России сертификатов происхождения товаров из ДНР и ЛНР не противоречит Минску, то он совершенно прав, так как полтора года назад об этом договорились Козак с Ермаком. Деятельность нового главного инвестора Донбасса Евгения Юрченко, который в этом году начал работать в ЛДНР, из той же серии. Об этом также было договорено с Ермаком", - уверяет "МК".

Также в статье даётся объяснение "Вагнергейту". Дескать, в противостоянии Москвы и Киева вокруг ОРДЛО сложилась патовая ситуация, и выход из нее "и в глазах Кремля, и в глазах Ермака был один: конфедерация Украины и Донбасса. Ермак смог тогда убедить в этом варианте Зеленского. Именно поэтому украинский президент и дал разрешение главе своего Офиса предупредить Москву о том, что украинские спецслужбы собираются задержать вагнеровцев, посадив самолет с ними, вылетевший из Минска, в Киеве. Зеленский и Ермак не хотели срывать достигнутые договоренности с Кремлем".

А заканчивается статья вообще великолепно. "Пребывание "Тимофеича" во главе Офиса Зеленского дает шанс России, что при более-менее благоприятной внешнеполитической ситуации Москва и Киев смогут вновь вернуться к реализации проекта "конфедерации Украины и Донбасса". Сейчас главное - дождаться подходящего момента, и чтобы к этому времени под давлением ястребов, вызванным расследованием, Зеленский "не ушел" Ермака с должности, сделав козлом отпущения за провал операции по задержанию вагнеровцев".

В общем, "МК" изрядно постарался слепить из Ермака "надежду и опору Кремля" в Украине. Очевидно, что такая публикация никак не способна "спасти Ермака". Она может только помочь его "утопить". Похвала от врага - это лучший способ дискредитации. Можно уверенно на 100% утверждать, что именно в этом и состоит предназначение статьи в "МК".

Перевернутая страница

И тут мы подходим к самому интересному вопросу: а зачем это сейчас Кремлю? Подчеркнем, что последние два года диалог между Банковой и Кремлем держится именно на Ермаке. Это объективный факт. И дело не только в регулярных контактах Ермака с заместителем руководителя администрации Путина Дмитрием Козаком. Ермак помогал Зеленскому готовиться ко всем переговорам, касающимся ОРДЛО, и зачастую ассистировал ему во время этих переговоров.

Крайне сомнительно, чтобы в Кремле сейчас рассчитывали, что если "утопить" Ермака, то Зеленский поставит вместо него кого-то более удобного для Кремля, например Виктора Медведчука. Наоборот, место Ермака в переговорах с российской стороной может занять кто-то менее склонный к уступкам Путину. И в любом случае этому новому представителю Зеленского на переговорах, скорее всего, потребуется немалое время, чтобы войти в курс дела и провести аудит наследства своего предшественника.

Поэтому наиболее правдоподобной выглядит версия о том, что Кремль попросту перестал рассчитывать на достижение каких-то договоренностей с нынешней командой на Банковой. Для него Зеленский и Ермак - это уже перевернутая страница.

Причина, судя по всему, в том, что Москва уже не верит в долговечность Зе-власти. А раз так, то Кремль решил усилить внутреннее политическое противостояние в Украине. Так сказать, плеснуть бензинчика в огонь. Возможно, за публикацией в "МК" последуют и другие информационные вбросы, не исключено, даже с какой-то доказательной базой.

План Кремля - банальная двухходовка: сначала вызвать в Украине максимальный хаос, а затем, пользуясь слабостью Банковой, вытребовать от Зеленского максимальных уступок. Иными словами, Путин может надеяться таким образом получить без большой войны все то, чего он мог бы планировать добиться в результате войны.

И еще на одном моменте стоит заострить внимание. Путину (в отличие от украинских патриотических сил) невыгодно инспирировать досрочные парламентские и президентские выборы в Украине. В 2019-м он уже сделал ставку на смену власти в нашей стране - но желаемого результата не получил. Поэтому сейчас для него новая смена власти - не самоцель. Сначала он хочет добиться, чтобы в следующих парламентских и президентских выборах в Украине принял участие электорат ОРДЛО.

Для этого он может формально вернуть Украине ОРДЛО, без передачи реального контроля над этой территорией. И когда представители Зе-команды говорят о подготовке к электронному голосованию - это не только для фальсификаций во всеукраинском масштабе, но еще и для организации выборов онлайн в ОРДЛО (якобы по украинскому законодательству, а на самом деле все цифры нарисует ФСБ).