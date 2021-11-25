«Конфедерация Украины и Донбасса». Как у Путина решили «спасти рядового Ермака»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Конфедерация Украины и Донбасса». Как у Путина решили «спасти рядового Ермака»

19:20 25.11.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Судя по всему, Москва уже не верит в долговечность Зе-власти. А раз так, то Кремль решил усилить политический хаос в Украине.

К информационной войне против Владимира Зеленского и Андрея Ермака подключился Кремль. Сделал он это по своему обыкновению топорно: газета "Московский комсомолец" опубликовала статью "Спасти рядового Ермака". Но важен сам факт: Кремль решил продемонстрировать, что для него нынешнее руководство Украины - это уже перевернутая страница.

"МК" опровергает Путина?

"МК" - известный рупор кремлевской пропаганды. А главный пропагандистский нарратив Кремля по отношению к Украине в последние месяцы звучит так: "Мы с украинцами один народ, а украинская власть не слышит желания украинского народа".

Этот нарратив сформулировал в июле сам Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев". Комментируя свою статью, Путин заявил: "Люди, проживающие на Украине, вряд ли будут смотреть спокойно на тех сегодняшних правителей, которые приходят к власти под одними лозунгами, а потом перекрашиваются, как хамелеоны, и защищают совершенно другие позиции и, как правило, защищают интересы не украинского народа..."

Однако статья "Спасти рядового Ермака" в "МК" категорически противоречит словам Путина. Можно даже сказать, выставляет Путина круглым дураком, который совершенно не знает, что за люди сидят на Банковой. Если верить "МК", то на самом деле существует "умеренно-русофильское крыло в украинской власти". Под ним, утверждает "МК", "надо понимать тех людей, которые хотели бы найти взаимопонимание с Россией по проблеме урегулирования в Донбассе, по вопросу транзита газа через украинскую территорию, а также ослабления репрессий против пророссийской политической оппозиции и пророссийских СМИ и возможности их легальной деятельности. Речь, прежде всего, идет о главе Офиса президента Украины Андрее Ермаке". Сейчас, поясняет газета, Ермак оказался под ударом из-за публикации группой Bellingcat своего расследования о "Вагнергейте". Отсюда и заглавие статьи в "МК" - "Спасти рядового Ермака".

Дискредитация через похвалу

Известно, что Зеленский с самого начала своего президентства доверил Ермаку курировать российское направление. Со своей стороны, Путин поручил курировать украинское направление Дмитрию Козаку. В этом статусе Ермак и Козак провели много раундов консультаций в четырехстороннем (нормандском, с участием представителей Германии и Франции) и двустороннем форматах, в том числе и телефонных переговоров.

И вот сейчас вдруг "МК" решил рассказать об огромной ценности Ермака для России. "Самое главное - Козак и Ермак смогли договориться о полной реализации минских соглашений, что в итоге превращало Украину из унитарного государства в конфедерацию Украины и Донбасса. По задумке, это было бы формально единое государство, а по сути - вторая Босния и Герцеговина, где сосуществовали бы два независимых друг от друга государства. Причем Донбасс, на бумаге остававшийся Украиной, полностью контролировался бы Москвой. И это устраивало и Кремль, и Офис Зеленского", - нахваливает Ермака "МК".

Дальше - больше. "Когда Путин говорит, что его указ о признании в России сертификатов происхождения товаров из ДНР и ЛНР не противоречит Минску, то он совершенно прав, так как полтора года назад об этом договорились Козак с Ермаком. Деятельность нового главного инвестора Донбасса Евгения Юрченко, который в этом году начал работать в ЛДНР, из той же серии. Об этом также было договорено с Ермаком", - уверяет "МК".

Также в статье даётся объяснение "Вагнергейту". Дескать, в противостоянии Москвы и Киева вокруг ОРДЛО сложилась патовая ситуация, и выход из нее "и в глазах Кремля, и в глазах Ермака был один: конфедерация Украины и Донбасса. Ермак смог тогда убедить в этом варианте Зеленского. Именно поэтому украинский президент и дал разрешение главе своего Офиса предупредить Москву о том, что украинские спецслужбы собираются задержать вагнеровцев, посадив самолет с ними, вылетевший из Минска, в Киеве. Зеленский и Ермак не хотели срывать достигнутые договоренности с Кремлем".

А заканчивается статья вообще великолепно. "Пребывание "Тимофеича" во главе Офиса Зеленского дает шанс России, что при более-менее благоприятной внешнеполитической ситуации Москва и Киев смогут вновь вернуться к реализации проекта "конфедерации Украины и Донбасса". Сейчас главное - дождаться подходящего момента, и чтобы к этому времени под давлением ястребов, вызванным расследованием, Зеленский "не ушел" Ермака с должности, сделав козлом отпущения за провал операции по задержанию вагнеровцев".

В общем, "МК" изрядно постарался слепить из Ермака "надежду и опору Кремля" в Украине. Очевидно, что такая публикация никак не способна "спасти Ермака". Она может только помочь его "утопить". Похвала от врага - это лучший способ дискредитации. Можно уверенно на 100% утверждать, что именно в этом и состоит предназначение статьи в "МК".

Перевернутая страница

И тут мы подходим к самому интересному вопросу: а зачем это сейчас Кремлю? Подчеркнем, что последние два года диалог между Банковой и Кремлем держится именно на Ермаке. Это объективный факт. И дело не только в регулярных контактах Ермака с заместителем руководителя администрации Путина Дмитрием Козаком. Ермак помогал Зеленскому готовиться ко всем переговорам, касающимся ОРДЛО, и зачастую ассистировал ему во время этих переговоров.

Крайне сомнительно, чтобы в Кремле сейчас рассчитывали, что если "утопить" Ермака, то Зеленский поставит вместо него кого-то более удобного для Кремля, например Виктора Медведчука. Наоборот, место Ермака в переговорах с российской стороной может занять кто-то менее склонный к уступкам Путину. И в любом случае этому новому представителю Зеленского на переговорах, скорее всего, потребуется немалое время, чтобы войти в курс дела и провести аудит наследства своего предшественника.

Поэтому наиболее правдоподобной выглядит версия о том, что Кремль попросту перестал рассчитывать на достижение каких-то договоренностей с нынешней командой на Банковой. Для него Зеленский и Ермак - это уже перевернутая страница.

Причина, судя по всему, в том, что Москва уже не верит в долговечность Зе-власти. А раз так, то Кремль решил усилить внутреннее политическое противостояние в Украине. Так сказать, плеснуть бензинчика в огонь. Возможно, за публикацией в "МК" последуют и другие информационные вбросы, не исключено, даже с какой-то доказательной базой.

План Кремля - банальная двухходовка: сначала вызвать в Украине максимальный хаос, а затем, пользуясь слабостью Банковой, вытребовать от Зеленского максимальных уступок. Иными словами, Путин может надеяться таким образом получить без большой войны все то, чего он мог бы планировать добиться в результате войны.

И еще на одном моменте стоит заострить внимание. Путину (в отличие от украинских патриотических сил) невыгодно инспирировать досрочные парламентские и президентские выборы в Украине. В 2019-м он уже сделал ставку на смену власти в нашей стране - но желаемого результата не получил. Поэтому сейчас для него новая смена власти - не самоцель. Сначала он хочет добиться, чтобы в следующих парламентских и президентских выборах в Украине принял участие электорат ОРДЛО.

Для этого он может формально вернуть Украине ОРДЛО, без передачи реального контроля над этой территорией. И когда представители Зе-команды говорят о подготовке к электронному голосованию - это не только для фальсификаций во всеукраинском масштабе, но еще и для организации выборов онлайн в ОРДЛО (якобы по украинскому законодательству, а на самом деле все цифры нарисует ФСБ).

 

ПО РУБРИКАМ

16:51 Депозитные ставки для физлиц 25.11.21

14:02 Банковские регуляторы США подготовят руководство по криптовалютам в 2022 году

13:38 Медленный рост цен и доступная ипотека: чем привлекает покупателей вторичное жилье

12:29 Справочный курс гривны 25 ноября понижен на 15,46 коп до 27,0003 грн/$1

12:01 Фондовые биржи АТР 25 ноября закрылись разнонаправленно

11:12 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 25.11.2021

11:11 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов

10:18 Глава JPMorgan Даймон заявил, что сожалеет о своей шутке про китайскую Компартию

09:57 Остаток средств на корсчетах банков 25.11.21

09:52 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 24.11.2021

08:24 Золото дорожает 25 ноября на ослаблении доллара

08:19 Курс доллара корректируется 25 ноября после роста

08:05 Биржи США 24 ноября закрылись разнонаправленно на фоне неоднозначных данных макроэкономической статистики

24.11 НБУ пытается сдержать обвал гривны на межбанке

24.11 Депозитные ставки для физлиц 23.11.21

• дальше…

18:53 Дефицит госбюджета в октябре составил 14,6 млрд грн - Госказначейство

18:45 МВФ оценивает потери Украины от запуска « СевПотока-2» в $1,2 млрд в год до 2024г

18:31 Кабмин назначил временного руководителя Налоговой службы

18:22 Производство электроэнергии в этом году выросло на 6,6% – Минэнерго

17:01 Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в III кв. возрос на 11,8% - Госстат

16:59 Украинские предприятия в январе-сентябре 2021 года нарастили прибыль более чем в 5 раз - Госстат

16:15 МВФ назвал условие для введения накопительной пенсии в Украине

16:12 МВФ обязал Украину погасить долги перед всеми «зелеными» инвесторами до конца 2021 года

16:08 Кабинет министров дал старт работе Бюро экономической безопасности, но до сих пор не выделил ему здание

15:59 Украинская национальная авиакомпания может начать полеты уже в 2022 году – фото

• дальше…

17:53 Польша хочет продлить до 2 лет период, в течение которого украинцы могут работать без разрешения

15:48 Главой Интерпола стал генерал из ОАЭ, обвиняемый в пытках заключенных и травле диссидентов

11:39 КС Польши: Ряд положений европейской конвенции противоречат конституции

10:48 Переговоры главы МАГАТЭ с Ираном не принесли прорыва

10:42 США внесли в чёрный список китайские компании, занимающиеся квантовыми вычислениями

10:18 Глава JPMorgan Даймон заявил, что сожалеет о своей шутке про китайскую Компартию

09:48 Больше не друзья Путина: о чем договорилась новая власть Германии по вопросу Украины и РФ

09:00 Предложение альянса. Зачем Шойгу продает Байдену китайского генерала

08:49 Бывшая замгенсека НАТО: Встреча с Байденом очень нужна Путину

08:40 Сенаторы США призывают увеличить поставки летального оружия Украине

24.11 Что нужно знать о планах будущего правительства Германии?

24.11 Андерссон отказалась от поста премьера Швеции через 7,5 часа после утверждения

24.11 Полный запрет всех частных криптовалют и время для вывода активов: 29 ноября за новые правила проголосуют в Индии

24.11 Парламент Швеции проголосовал за кандидатуру Магдалены Андерссон в должности премьера

24.11 Байден не пригласил Турцию и Венгрию на саммит за демократию

• дальше…

24.11 «Слуга» Анна Бондарь: Риски снижения качества строительства становятся еще серьезней

23.11 Переболевшим COVID-19 людям нельзя "надувать шарики" - эксперты

23.11 Постковидный синдром могут иметь 5-7% перенесших COVID

19.11 Вместе с Разумковым и «Майбахом». Как Кличко отбился от новой атаки Зеленского

17.11 Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто

17.11 С декабря в водительских удостоверениях появится новая отметка

17.11 36% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса - исследование

17.11 Uber Shuttle прекращает работу в Киеве

16.11 С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

12.11 Иван Ниякий: Вскоре система дипломирования моряков перестанет быть пятном на имидже Украины

12.11 Украинцы не смогут удалять сертификаты. Из приложения «Дія» после обновления уберут одну функцию

11.11 В Украине проводят рейды для борьбы с нелегальными перевозчиками

11.11 Егеря и тероборона: Как Украина будет защищаться от мигрантов Лукашенко

11.11 Минцифры не планирует добавлять в «Дию» справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

10.11 Кабмин сократил перечень пород опасных собак, владельцы которых должны страховать ответственность перед третьими лицами

• дальше…

19:20 «Конфедерация Украины и Донбасса». Как у Путина решили «спасти рядового Ермака»

19:09 Объявит ли Зеленский военное положение с 1 декабря

09:48 Больше не друзья Путина: о чем договорилась новая власть Германии по вопросу Украины и РФ

08:40 Сенаторы США призывают увеличить поставки летального оружия Украине

24.11 Президент Разумков: Как Ахметов может победить Зеленского

24.11 Цена «золотой акции» Коломойского. Введет ли Зеленский 1 декабря военное положение

24.11 «Слуга народа» будет игнорировать телеканалы «Украина 24» и «Украина» – Шуляк

24.11 В ЕС согласовали снятие санкций с министра времен Януковича - СМИ

24.11 Бюро экономбезопасности готово к запуску, но Кабмин до сих пор не дал здание

23.11 Ультиматум до 1 декабря. Сумеет ли Зеленский наошибаться на новый Майдан

23.11 Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем главы Офиса президента

23.11 Что не так с кредитом Укрэксимбанка на покупку ТРЦ SkyMall? Все не так

23.11 Меморандум с МВФ предусматривает назначение главы САП до декабря, - Гетманцев

23.11 «Слуга» Гетманцев считает увеличение налоговых льгот на Таможне на 21% в 2021 свидетельством краж

23.11 Украина получит новый транш МВФ. Но безумный Путин у наших границ все портит

• дальше…

18:02 Японцы нашли дешёвый и эффективный способ переработки аккумуляторов для электромобилей

13:29 Black Shark 4S Pro стал первым в мире смартфоном с производительностью более 1 миллиона баллов в бенчмарке Master Lu

11:34 200 000 изгибов без повреждений, радиус 1,4 мм и ресурс не менее 5 лет. Представлено новое поколение гибикх OLED-экранов Samsung

10:59 Лидар нового поколения научили измерять плотность капель дождя

24.11 В Давосе представили прогноз последствий повсеместного внедрения искусственного интеллекта

24.11 Япония выделила $5,2 млрд на строительство новых производств чипов в стране — из них $3,5 млрд уйдёт TSMC

24.11 Аккумуляторы на базе магния смогут хранить в два раза больше энергии, чем литиевые

24.11 Китайцы вытеснили Volkswagen из тройки самых дорогих автопроизводителей

23.11 СБУ предотвратила незаконную приватизацию госимущества на более 4,2 миллиарда

23.11 Volkswagen рассказал о разработках автопилота будущего

22.11 Lincoln показал серийную версию седана Zephyr

22.11 Новая «икона» Ferrari отличилась мощнейшим V12, смелым дизайном и аэродинамикой

22.11 Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов

22.11 Со следующего года все новые здания в Великобритании должны будут оснащаться зарядными станциями для электромобилей

22.11 Американские власти наконец узаконили адаптивные фары

• дальше…

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно