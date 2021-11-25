Объявит ли Зеленский военное положение с 1 декабря

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Объявит ли Зеленский военное положение с 1 декабря

19:09 25.11.2021 |

Политика

 Ігор Петренко / Деловая столица

В первый день зимы Владимир Зеленский выступит перед парламентом с очередным посланием. Ходят слухи, что тогда же президент может объявить о намерении ввести военное положение из-за высокой угрозы российской агрессии. Разбираем, чем это выгодно и не выгодно президенту.

Ровно три года назад, в ночь на 26 ноября 2018 г., пятый президент Украины Петр Порошенко объявил на заседании СНБО, что будет просить Верховную Раду поддержать введение в Украине военного положения. Основанием для этого стал захват российскими военными в Керченском проливе трех украинских военных судов, на которых находились моряки.

Порошенко направил соответствующее решение на утверждение в парламент. Верховная Рада на срочном заседании под бурные дискуссии 276 голосами предложение президента поддержала. При этом срок действия военного положения под давлением фракций сократился с 60 до 30 дней, а территория - со всей страны до 10 приграничных с Россией и Приднестровьем областей.

Провести это решение властям удалось только тогда, когда спикер поставил на голосование постановление о назначении выборов президента на 31 марта 2019 года - как гарантию того, что выборы перенесены не будут. Действия же пятого президента оппозиция называла попыткой политической манипуляции, а будущий кандидат в президенты на выборах-2019 Юлия Тимошенко говорила, что ее основной конкурент Порошенко (так думали все до появления в политическом поле Владимира Зеленского) придумал способ не проводить выборы президента в 2019 году. Скептически к действиям главы государства отнеслась и большая часть населения: введение военного положения, по данным социологов, не поддержали более 40% граждан. 56,6% полагали, что Петр Порошенко хотел лишь отложить президентские выборы. В результате военное положение действовало до 26 декабря 2018 года и не оказало практически никакого влияния на жизнь рядового украинца.

Что такое военное положение и чем оно отличается от чрезвычайного

Ситуация ноября-декабря 2018 года - прецедент введения военного положения в Украине за все годы Независимости. Такой правовой режим вводится по всей стране или в отдельных ее местностях на основании Конституции, закона "О правовом режиме военного положения" и указа президента. Схема действий власти в этом случае такова:

- Совет нацбезопасности и обороны Украины вносит президенту предложение о введении военного положения,

- глава государства издает соответствующий указ и немедленно направляет его для утверждения в парламент,

- Верховная Рада собирается на заседание в течение двух дней без созыва и принимает решение относительно указа президента,

- в случае утверждения парламентом указ немедленно объявляется через масс-медиа.

На время военного положения руководство государством переходит к военному командованию, работающему совместно с исполнительной властью, военными администрациями (временными государственными органами, действующими на время военного положения) местным самоуправлением. Может вводиться комендантский час, ограничение передвижения граждан и т.д., проверки документов, багажа, транспорта, жилья граждан и других зданий.

Несколько важных с политической точки зрения моментов. В ходе военного положения не проводятся выборы президента, Верховной Рады и органов местного самоуправления. Нельзя проводить и референдумы. Также под полный запрет попадает проведение забастовок, массовых собраний и других уличных акций.

Не следует путать военное положение с положением чрезвычайным. Последнее регулируется другим законом, "О правовом режиме чрезвычайного положения", где перечислены основания для его введения:

- особенно тяжкие стихийные бедствия и катастрофы,

- террористические атаки на людей и ключевые объекты жизнеобеспечения,

- межнациональные и межконфессиональные конфликты,

- блокировка или захват особо важных объектов или местностей,

- массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием,

- попытки захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины путем насилия,

- массовый переход государственной границы с территории сопредельных государств.

Схема введения чрезвычайного положения почти такая же, как и военного: ЧП в Украине или в отдельных ее местностях вводится указом президента по предложению Совета нацбезопасности (при крупных катастрофах - правительства). Указ подлежит утверждению Верховной Радой в течение двух дней с момента обращения президента. Предложения по введению чрезвычайного положения президенту подает Совет национальной безопасности и обороны Украины. В случае необходимости введения чрезвычайного положения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части второй статьи 4 настоящего Закона, предложения по его введению вносит Кабинет Министров Украины.

Чрезвычайное положение может действовать до 30 дней по всей стране и не более 60 дней в отдельных ее местностях. ЧП может быть продлено новым указом президента еще на месяц, но это требует повторного утверждения парламентом.

Запреты и ограничения прав и свобод граждан - почти аналогичные режиму военного положения. В частности, запрещаются выборы всех уровней.

Почему звучат подозрения о том, что Зеленский введет военное положение и кто их опровергает

Едва появился анонс выступления президента Зеленского в Верховной Раде 1 декабря, как в политических кругах начались разговоры о том, что президент вот-вот заявит о намерении ввести в стране военное положение.

Основания для легкой паники создали сами представители власти - такими заявлениями, как высказывание вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко на "Радио Свобода". Комментируя сообщение о том, что Москва якобы рассматривает сценарий вторжения в Украину, недавний глава партии "Слуга народа" заявил: "в таком случае ввести военное или чрезвычайное положение Верховная Рада может в течение нескольких часов". Хотя не исключено, что на самом деле заместитель председателя парламента имел в виду сугубо теоретический вариант и говорил скорее о готовности монобольшинства справиться с любыми даже сложными заданиями президента.

Тем временем на телеканале "НАШ" бывший нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко предположил, что на Банковой изучают вариант введения с 1 декабря военного положения для получения контроля над СМИ и предотвращения опасности уличных акций "против государственной измены, экономической и международной политики власти". Якобы, такое решение должно быть принято на заседании СНБОУ, которое состоится именно в первый день зимы. Слухи о введении военного положения начали массово распространяться в соцсетях и политических телеграмм-каналах.

Ключевая ошибка власти здесь - не реагировать на эти заявления. Конечно, если не воспринимать как официальную реакцию опровержение советника председателя ОП Михаила Подоляка. Возможно, все точки над "і" расставит Зеленский лично - завтра, во время анонсированного пресс-марафона.

Чем военное положение выгодно и не выгодно Зеленскому

Как уже было сказано ранее, во время военного положения нельзя проводить массовые акции. Запрет митингов сейчас, когда на 1 декабря запланировано начало бессрочной акции протеста на Банковой, если Зеленский не уволит Ермака, власти был бы очень удобным. Тем более что кроме вагнергейта у общества есть и другие поводы помитинговать. И не всегда эти митинги организованы патриотами Украины - вспомнить хотя бы недавнее шествие антивакцинаторов с российскими QR-кодами на плакатах.

Также военное положение полезно Зеленскому, учитывая слухи, что у Ахметова будут раскачивать ситуацию с досрочными выборами президента, на которых имеет шансы победить Дмитрий Разумков. Есть военное положение - нет никаких выборов.

Кроме этого, таким образом власти отвергли бы обвинения в том, что Россия, возможно, вот-вот нападет, а президент с парламентом и правительством ничего не делают.

Но ввести военное положение без Верховной Рады Зеленский не может. Реально оценивая потенциал нынешней власти влиять на своих депутатов здесь и сейчас, следует признать, что 226 голосов это решение может и не набрать. Внутри монобольшинства как раз начался новый этап раскачиваний и разделения на группы олигархического воздействия. Если, по кулуарной информации, на прошлой неделе президентский офис не смог собрать уверенное большинство для голосования за законы о столице (нужен для перераспределения финансовых потоков в Киеве) и местных государственных администрациях, то не факт, что найдется достаточное количество депутатов, готовых разделить с президентом политическую ответственность за последствия введения военного или тем более чрезвычайного положения. Разве что придется договариваться с "За Майбутне" и "Довирой", но неизвестно, чем за это придется отблагодарить Коломойского.

Если же военное положение, предложенное президентом, депутаты не поддержат, это лишний раз подчеркнет его слабость и неспособность влиять на государственную политику.

А еще гривна, всегда чувствительная к любым значительным событиям в государстве, может отреагировать на введение военного положения быстрым падением. Это населению не понравится даже больше, чем Ермак в должности и вялая подготовка к возможному наступлению российских войск. Поэтому разговоры о введении чрезвычайного или военного положения, скорее всего, элемент информационной борьбы против Зеленского.
 

ПО РУБРИКАМ

16:51 Депозитные ставки для физлиц 25.11.21

14:02 Банковские регуляторы США подготовят руководство по криптовалютам в 2022 году

13:38 Медленный рост цен и доступная ипотека: чем привлекает покупателей вторичное жилье

12:29 Справочный курс гривны 25 ноября понижен на 15,46 коп до 27,0003 грн/$1

12:01 Фондовые биржи АТР 25 ноября закрылись разнонаправленно

11:12 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 25.11.2021

11:11 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов

10:18 Глава JPMorgan Даймон заявил, что сожалеет о своей шутке про китайскую Компартию

09:57 Остаток средств на корсчетах банков 25.11.21

09:52 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 24.11.2021

08:24 Золото дорожает 25 ноября на ослаблении доллара

08:19 Курс доллара корректируется 25 ноября после роста

08:05 Биржи США 24 ноября закрылись разнонаправленно на фоне неоднозначных данных макроэкономической статистики

24.11 НБУ пытается сдержать обвал гривны на межбанке

24.11 Депозитные ставки для физлиц 23.11.21

• дальше…

18:53 Дефицит госбюджета в октябре составил 14,6 млрд грн - Госказначейство

18:45 МВФ оценивает потери Украины от запуска « СевПотока-2» в $1,2 млрд в год до 2024г

18:31 Кабмин назначил временного руководителя Налоговой службы

18:22 Производство электроэнергии в этом году выросло на 6,6% – Минэнерго

17:01 Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в III кв. возрос на 11,8% - Госстат

16:59 Украинские предприятия в январе-сентябре 2021 года нарастили прибыль более чем в 5 раз - Госстат

16:15 МВФ назвал условие для введения накопительной пенсии в Украине

16:12 МВФ обязал Украину погасить долги перед всеми «зелеными» инвесторами до конца 2021 года

16:08 Кабинет министров дал старт работе Бюро экономической безопасности, но до сих пор не выделил ему здание

15:59 Украинская национальная авиакомпания может начать полеты уже в 2022 году – фото

• дальше…

17:53 Польша хочет продлить до 2 лет период, в течение которого украинцы могут работать без разрешения

15:48 Главой Интерпола стал генерал из ОАЭ, обвиняемый в пытках заключенных и травле диссидентов

11:39 КС Польши: Ряд положений европейской конвенции противоречат конституции

10:48 Переговоры главы МАГАТЭ с Ираном не принесли прорыва

10:42 США внесли в чёрный список китайские компании, занимающиеся квантовыми вычислениями

10:18 Глава JPMorgan Даймон заявил, что сожалеет о своей шутке про китайскую Компартию

09:48 Больше не друзья Путина: о чем договорилась новая власть Германии по вопросу Украины и РФ

09:00 Предложение альянса. Зачем Шойгу продает Байдену китайского генерала

08:49 Бывшая замгенсека НАТО: Встреча с Байденом очень нужна Путину

08:40 Сенаторы США призывают увеличить поставки летального оружия Украине

24.11 Что нужно знать о планах будущего правительства Германии?

24.11 Андерссон отказалась от поста премьера Швеции через 7,5 часа после утверждения

24.11 Полный запрет всех частных криптовалют и время для вывода активов: 29 ноября за новые правила проголосуют в Индии

24.11 Парламент Швеции проголосовал за кандидатуру Магдалены Андерссон в должности премьера

24.11 Байден не пригласил Турцию и Венгрию на саммит за демократию

• дальше…

24.11 «Слуга» Анна Бондарь: Риски снижения качества строительства становятся еще серьезней

23.11 Переболевшим COVID-19 людям нельзя "надувать шарики" - эксперты

23.11 Постковидный синдром могут иметь 5-7% перенесших COVID

19.11 Вместе с Разумковым и «Майбахом». Как Кличко отбился от новой атаки Зеленского

17.11 Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто

17.11 С декабря в водительских удостоверениях появится новая отметка

17.11 36% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса - исследование

17.11 Uber Shuttle прекращает работу в Киеве

16.11 С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

12.11 Иван Ниякий: Вскоре система дипломирования моряков перестанет быть пятном на имидже Украины

12.11 Украинцы не смогут удалять сертификаты. Из приложения «Дія» после обновления уберут одну функцию

11.11 В Украине проводят рейды для борьбы с нелегальными перевозчиками

11.11 Егеря и тероборона: Как Украина будет защищаться от мигрантов Лукашенко

11.11 Минцифры не планирует добавлять в «Дию» справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

10.11 Кабмин сократил перечень пород опасных собак, владельцы которых должны страховать ответственность перед третьими лицами

• дальше…

19:20 «Конфедерация Украины и Донбасса». Как у Путина решили «спасти рядового Ермака»

19:09 Объявит ли Зеленский военное положение с 1 декабря

09:48 Больше не друзья Путина: о чем договорилась новая власть Германии по вопросу Украины и РФ

08:40 Сенаторы США призывают увеличить поставки летального оружия Украине

24.11 Президент Разумков: Как Ахметов может победить Зеленского

24.11 Цена «золотой акции» Коломойского. Введет ли Зеленский 1 декабря военное положение

24.11 «Слуга народа» будет игнорировать телеканалы «Украина 24» и «Украина» – Шуляк

24.11 В ЕС согласовали снятие санкций с министра времен Януковича - СМИ

24.11 Бюро экономбезопасности готово к запуску, но Кабмин до сих пор не дал здание

23.11 Ультиматум до 1 декабря. Сумеет ли Зеленский наошибаться на новый Майдан

23.11 Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем главы Офиса президента

23.11 Что не так с кредитом Укрэксимбанка на покупку ТРЦ SkyMall? Все не так

23.11 Меморандум с МВФ предусматривает назначение главы САП до декабря, - Гетманцев

23.11 «Слуга» Гетманцев считает увеличение налоговых льгот на Таможне на 21% в 2021 свидетельством краж

23.11 Украина получит новый транш МВФ. Но безумный Путин у наших границ все портит

• дальше…

18:02 Японцы нашли дешёвый и эффективный способ переработки аккумуляторов для электромобилей

13:29 Black Shark 4S Pro стал первым в мире смартфоном с производительностью более 1 миллиона баллов в бенчмарке Master Lu

11:34 200 000 изгибов без повреждений, радиус 1,4 мм и ресурс не менее 5 лет. Представлено новое поколение гибикх OLED-экранов Samsung

10:59 Лидар нового поколения научили измерять плотность капель дождя

24.11 В Давосе представили прогноз последствий повсеместного внедрения искусственного интеллекта

24.11 Япония выделила $5,2 млрд на строительство новых производств чипов в стране — из них $3,5 млрд уйдёт TSMC

24.11 Аккумуляторы на базе магния смогут хранить в два раза больше энергии, чем литиевые

24.11 Китайцы вытеснили Volkswagen из тройки самых дорогих автопроизводителей

23.11 СБУ предотвратила незаконную приватизацию госимущества на более 4,2 миллиарда

23.11 Volkswagen рассказал о разработках автопилота будущего

22.11 Lincoln показал серийную версию седана Zephyr

22.11 Новая «икона» Ferrari отличилась мощнейшим V12, смелым дизайном и аэродинамикой

22.11 Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов

22.11 Со следующего года все новые здания в Великобритании должны будут оснащаться зарядными станциями для электромобилей

22.11 Американские власти наконец узаконили адаптивные фары

• дальше…

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно