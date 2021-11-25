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Объявит ли Зеленский военное положение с 1 декабря
19:09 25.11.2021 |
В первый день зимы Владимир Зеленский выступит перед парламентом с очередным посланием. Ходят слухи, что тогда же президент может объявить о намерении ввести военное положение из-за высокой угрозы российской агрессии. Разбираем, чем это выгодно и не выгодно президенту.
Ровно три года назад, в ночь на 26 ноября 2018 г., пятый президент Украины Петр Порошенко объявил на заседании СНБО, что будет просить Верховную Раду поддержать введение в Украине военного положения. Основанием для этого стал захват российскими военными в Керченском проливе трех украинских военных судов, на которых находились моряки.
Порошенко направил соответствующее решение на утверждение в парламент. Верховная Рада на срочном заседании под бурные дискуссии 276 голосами предложение президента поддержала. При этом срок действия военного положения под давлением фракций сократился с 60 до 30 дней, а территория - со всей страны до 10 приграничных с Россией и Приднестровьем областей.
Провести это решение властям удалось только тогда, когда спикер поставил на голосование постановление о назначении выборов президента на 31 марта 2019 года - как гарантию того, что выборы перенесены не будут. Действия же пятого президента оппозиция называла попыткой политической манипуляции, а будущий кандидат в президенты на выборах-2019 Юлия Тимошенко говорила, что ее основной конкурент Порошенко (так думали все до появления в политическом поле Владимира Зеленского) придумал способ не проводить выборы президента в 2019 году. Скептически к действиям главы государства отнеслась и большая часть населения: введение военного положения, по данным социологов, не поддержали более 40% граждан. 56,6% полагали, что Петр Порошенко хотел лишь отложить президентские выборы. В результате военное положение действовало до 26 декабря 2018 года и не оказало практически никакого влияния на жизнь рядового украинца.
Что такое военное положение и чем оно отличается от чрезвычайного
Ситуация ноября-декабря 2018 года - прецедент введения военного положения в Украине за все годы Независимости. Такой правовой режим вводится по всей стране или в отдельных ее местностях на основании Конституции, закона "О правовом режиме военного положения" и указа президента. Схема действий власти в этом случае такова:
- Совет нацбезопасности и обороны Украины вносит президенту предложение о введении военного положения,
- глава государства издает соответствующий указ и немедленно направляет его для утверждения в парламент,
- Верховная Рада собирается на заседание в течение двух дней без созыва и принимает решение относительно указа президента,
- в случае утверждения парламентом указ немедленно объявляется через масс-медиа.
На время военного положения руководство государством переходит к военному командованию, работающему совместно с исполнительной властью, военными администрациями (временными государственными органами, действующими на время военного положения) местным самоуправлением. Может вводиться комендантский час, ограничение передвижения граждан и т.д., проверки документов, багажа, транспорта, жилья граждан и других зданий.
Несколько важных с политической точки зрения моментов. В ходе военного положения не проводятся выборы президента, Верховной Рады и органов местного самоуправления. Нельзя проводить и референдумы. Также под полный запрет попадает проведение забастовок, массовых собраний и других уличных акций.
Не следует путать военное положение с положением чрезвычайным. Последнее регулируется другим законом, "О правовом режиме чрезвычайного положения", где перечислены основания для его введения:
- особенно тяжкие стихийные бедствия и катастрофы,
- террористические атаки на людей и ключевые объекты жизнеобеспечения,
- межнациональные и межконфессиональные конфликты,
- блокировка или захват особо важных объектов или местностей,
- массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием,
- попытки захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины путем насилия,
- массовый переход государственной границы с территории сопредельных государств.
Схема введения чрезвычайного положения почти такая же, как и военного: ЧП в Украине или в отдельных ее местностях вводится указом президента по предложению Совета нацбезопасности (при крупных катастрофах - правительства). Указ подлежит утверждению Верховной Радой в течение двух дней с момента обращения президента. Предложения по введению чрезвычайного положения президенту подает Совет национальной безопасности и обороны Украины. В случае необходимости введения чрезвычайного положения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части второй статьи 4 настоящего Закона, предложения по его введению вносит Кабинет Министров Украины.
Чрезвычайное положение может действовать до 30 дней по всей стране и не более 60 дней в отдельных ее местностях. ЧП может быть продлено новым указом президента еще на месяц, но это требует повторного утверждения парламентом.
Запреты и ограничения прав и свобод граждан - почти аналогичные режиму военного положения. В частности, запрещаются выборы всех уровней.
Почему звучат подозрения о том, что Зеленский введет военное положение и кто их опровергает
Едва появился анонс выступления президента Зеленского в Верховной Раде 1 декабря, как в политических кругах начались разговоры о том, что президент вот-вот заявит о намерении ввести в стране военное положение.
Основания для легкой паники создали сами представители власти - такими заявлениями, как высказывание вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко на "Радио Свобода". Комментируя сообщение о том, что Москва якобы рассматривает сценарий вторжения в Украину, недавний глава партии "Слуга народа" заявил: "в таком случае ввести военное или чрезвычайное положение Верховная Рада может в течение нескольких часов". Хотя не исключено, что на самом деле заместитель председателя парламента имел в виду сугубо теоретический вариант и говорил скорее о готовности монобольшинства справиться с любыми даже сложными заданиями президента.
Тем временем на телеканале "НАШ" бывший нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко предположил, что на Банковой изучают вариант введения с 1 декабря военного положения для получения контроля над СМИ и предотвращения опасности уличных акций "против государственной измены, экономической и международной политики власти". Якобы, такое решение должно быть принято на заседании СНБОУ, которое состоится именно в первый день зимы. Слухи о введении военного положения начали массово распространяться в соцсетях и политических телеграмм-каналах.
Ключевая ошибка власти здесь - не реагировать на эти заявления. Конечно, если не воспринимать как официальную реакцию опровержение советника председателя ОП Михаила Подоляка. Возможно, все точки над "і" расставит Зеленский лично - завтра, во время анонсированного пресс-марафона.
Чем военное положение выгодно и не выгодно Зеленскому
Как уже было сказано ранее, во время военного положения нельзя проводить массовые акции. Запрет митингов сейчас, когда на 1 декабря запланировано начало бессрочной акции протеста на Банковой, если Зеленский не уволит Ермака, власти был бы очень удобным. Тем более что кроме вагнергейта у общества есть и другие поводы помитинговать. И не всегда эти митинги организованы патриотами Украины - вспомнить хотя бы недавнее шествие антивакцинаторов с российскими QR-кодами на плакатах.
Также военное положение полезно Зеленскому, учитывая слухи, что у Ахметова будут раскачивать ситуацию с досрочными выборами президента, на которых имеет шансы победить Дмитрий Разумков. Есть военное положение - нет никаких выборов.
Кроме этого, таким образом власти отвергли бы обвинения в том, что Россия, возможно, вот-вот нападет, а президент с парламентом и правительством ничего не делают.
Но ввести военное положение без Верховной Рады Зеленский не может. Реально оценивая потенциал нынешней власти влиять на своих депутатов здесь и сейчас, следует признать, что 226 голосов это решение может и не набрать. Внутри монобольшинства как раз начался новый этап раскачиваний и разделения на группы олигархического воздействия. Если, по кулуарной информации, на прошлой неделе президентский офис не смог собрать уверенное большинство для голосования за законы о столице (нужен для перераспределения финансовых потоков в Киеве) и местных государственных администрациях, то не факт, что найдется достаточное количество депутатов, готовых разделить с президентом политическую ответственность за последствия введения военного или тем более чрезвычайного положения. Разве что придется договариваться с "За Майбутне" и "Довирой", но неизвестно, чем за это придется отблагодарить Коломойского.
Если же военное положение, предложенное президентом, депутаты не поддержат, это лишний раз подчеркнет его слабость и неспособность влиять на государственную политику.
А еще гривна, всегда чувствительная к любым значительным событиям в государстве, может отреагировать на введение военного положения быстрым падением. Это населению не понравится даже больше, чем Ермак в должности и вялая подготовка к возможному наступлению российских войск. Поэтому разговоры о введении чрезвычайного или военного положения, скорее всего, элемент информационной борьбы против Зеленского.
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