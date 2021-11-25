Президент Разумков: Как Ахметов может победить Зеленского

Ігор Петренко / Depo.ua

Опрос, проведенный Центром Разумкова, показал, что Владимир Зеленский, впервые за свою карьеру в политике, оказался один на один с равным по рейтингу конкурентом - во втором туре президентских выборов, если бы они состоялись сейчас, его мог бы даже победить Дмитрий Разумков. Эксперты задумались, не задумали ли у Ахметова продвигать идею досрочных выборов.

Фракция "слуг" сегодня официально заявила, что будет бойкотировать телеканалы из пула Ахметова, которые "владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества". Это стало ответом на скандал, который разгорелся после того, как представители власти не пришли на эфир к Шустеру, посвященный вагнергейту. В то же время Кабмин утверждает план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархов. Это фактически план выполнения закона об олигархах, подписанный Зеленским тремя неделями ранее. Он заработает в начале мая 2022 года и уже не устраивает Рината Леонидовича.

Вчера стало известно, что в парламенте зарегистрировано постановление, чтобы досрочно уволить уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову, которая заявила, что закон об олигархах не соответствует Конституции и призвала направить его в Венецианскую комиссию.

Сегодня же были обнародованы сенсационные результаты соцопроса центра Разумкова, по которым у экс-спикера Дмитрия Разумкова есть шансы победить на президентских выборах Зеленского. Разумков часто ходит на эфиры в телеканалы из пула Ахметова, где критикует Зеленского, и где не критикуют его самого. Результаты исследования уровня доверия к политикам и электоральным ориентациям граждан, проведенного Центром имени Александра Разумкова с 11 по 17 ноября показали, что ответы на вопрос "За кого Вы бы проголосовали на выборах президента Украины, если бы они состоялись в следующее воскресенье", распределились бы так:

Зеленский все еще остается электоральным лидером, по крайней мере, в глазах четверти опрошенных. Но отрыв от оппонентов уже не столь впечатляющий. Это очевидно из ответов на вопрос: "За кого бы Вы проголосовали во втором туре выборов Президента Украины?". В моделированном социологами втором туре Зеленский опережает лидеров обеих крупнейших оппозиционных партий страны: менее уверенно он выигрывает у Петра Порошенко ("ЕС") - 54% против 46%, с большим запасом - у Юрия Бойко ("ОПЗЖ") - 66" против 34 %.

А вот и главный месседж и сюрприз. Он в ответах на вопрос "А за кого бы Вы проголосовали во втором туре выборов Президента Украины, если бы туда вышли Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков?":

То есть, если руководствоваться данными этого опроса, бывший спикер и действующий президент в воображаемом втором туре президентских выборов идут нос к носу и набирают по 50% голосов. Конечно, это еще не означает однозначной победы Разумкова, но задуматься есть о чем.

Интересно проследить президентские рейтинги Зеленского и Разумкова в динамике, по данным ряда исследований общественного мнения, проведенных в этом году Центром им. Александра Разумкова (здесь приведены полученные среди всех опрошенных, а не только определившихся):

Опережает президента Дмитрий Разумков и в рейтинге доверия к политикам: ему доверяют 35% опрошенных, не доверяют 51%, тогда как Зеленскому доверяют 28%, не доверяют 66%.

Рейтинги Разумкова замеряли и раньше, но таких высоких, как сейчас, процентов социологи еще не давали. С уровня политика второго эшелона Дмитрий Разумков резко взлетел в первый. Его восходящее движение заметно ускорилось после освобождения от должности спикера ВР 7 октября, когда он окончательно перестал ассоциироваться со "слугами". И зачастил на эфиры ахметовских телеканалов.

Добавим: как свидетельствует ноябрьский социологический опрос, партия Дмитрия Разумкова - которой физически не существует, но экс-спикер заявляет, что будет ее создавать, - преодолевает проходной барьер на выборах в Верховную Раду.

Приведенные результаты указывают, что скорее всего именно на Дмитрия Разумкова делает ставку и Ринат Леонидович, и, не исключено, что и другие, не удовлетворенные Зеленским, олигархи. Сыграть эта ставка должна при объявлении досрочных президентских выборов. Если они пройдут в планируемый срок - 31 марта 2024 года, Разумков до них может политически не дожить. Поэтому, по данным компетентных источников Depo.ua, пул Ахметова сейчас может начать раскачивать тему необходимости досрочных выборов. Поддержат ли эту инициативу остальные олигархи, будет видно по тому, что и кто теперь будет говорить на их телеканалах.

Кстати, всего два с половиной года назад эти телеканалы либо хвалили, либо не критиковали кандидата в президенты Владимира Зеленского и уничтожали рейтинг его предшественника Петра Порошенко.