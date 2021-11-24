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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цена «золотой акции» Коломойского. Введет ли Зеленский 1 декабря военное положение

18:30 24.11.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

В соцсетях обсуждают ожидаемое введение военного положения 1 декабря. Как известно, утром 1 декабря Владимир Зеленский прибудет в парламент с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Поэтому нельзя исключать, что в самом деле Зеленский не только выступит с посланием, но и огласит указ о введении военного положения.

Без Рады не обойтись

Согласно Конституции, такой указ президента подлежит утверждению Верховной Радой. В законе "О правовом режиме военного положения" говорится, что президент, издав указ, должен немедленно обратиться к Раде об утверждении указа и внести соответствующий проект закона. Указ публикуется вместе с законом и вступает в силу одновременно с ним.

Таким образом, без Рады не обойтись никак. И если Зеленский действительно задумал ввести военное положение, то 1 декабря, когда он лично будет присутствовать в парламенте, - очень удобный день для этого с точки зрения технической организации процесса. Депутаты могут сразу же, в присутствии президента, принять предложенный им закон, что позволит ввести его в действие максимально быстро.

Объективно основания для введения военного положения есть. Угроза нового российского вторжения нарастает. 23 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что был проведен обмен информацией между разведывательными сообществами Украины, Великобритании и США и получены одинаковые выводы. "Режим риска из-за скопления российских войск вокруг Украины понятен", - резюмировал министр.

Зачем это Зеленскому

Однако, если угроза полномасштабной войны настолько высока, что нужно уже сейчас вводить военное положение, то необходимо предпринимать еще много других мер. Но складывается впечатление, что Зеленский из всего списка выбрал только то, что усиливает его власть, а всего остального не хочет. В первую очередь - до сих пор не видно никакой подготовки к большой войне с Россией. По идее, вместе с проектом закона об утверждении указа Зеленский должен был бы предложить Раде срочные изменения в госбюджет на 2021 г., чтобы перенаправить деньги со своих любимых пиар-проектов на армию и укрепление территориальной обороны. В противном случае это будет означать нежелание Зеленского в полной мере готовься к возможному вторжению.

Также Зеленский совершенно не хочет договариваться с патриотической оппозицией, хотя она сейчас могла бы стать его естественным союзником. Он не предпринимает ничего для того, чтобы восстанавливать доверие военных и ветеранов, подорванное "Вагнергейтом". И он категорически отказывается удовлетворять требование "Руху опору капітуляції" об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя ОП. К слову, именно на 1 декабря назначено начало бессрочной акции протеста на Банковой в случае невыполнения этого требования. Организаторы акции уже заявили, что военное положение нужно, чтобы разогнать акцию.

"Золотая акция" Коломойского

Ввиду такой комбинации факторов отнюдь не очевидно, что Зеленский легко найдет в Раде 226 голосов для поддержки своего указа. Прокремлевская ОПЗЖ голосов, естественно, не даст, ибо будет настаивать на необходимости выполнить требования Путина. "Европейская солидарность", "Батьківщина", "Голос" вместе с объединением "Разумная политика" внутри фракции "Слуга народа", вероятно, предъявят политические требования (создание широкой коалиции, формирование нового правительства, отставка Ермака и пр.), которые Зеленский отвергнет.

В таком случае резко повысится цена голосов групп "За майбутнє" и "Довіра". Этой ситуацией наверняка воспользуется Игорь Коломойский, с которым связаны несколько десятков депутатов - как из числа "слуг народа", так и среди членов группы "За майбутнє" и внефракционных. Без этих голосов введение военного положения может быть провалено. А сам провал продемонстрирует утрату Зеленским контроля над Радой, что, несомненно, приведет к очередному падению его рейтинга.

Аппетит у Коломойского большой. И его уже начали удовлетворять. Так, 23 ноября Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию на решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) от 29 марта, которое запретило Антимонопольному комитету Украины использовать полученные им доказательства существования топливного картеля Коломойского. Напомним, что это решение ОАСК вызвало большой скандал, поскольку оно фактически отменяет решение АМКУ о наложении на топливный картель Коломойского штрафа в размере 4,7 млрд грн. Резонанс был настолько большим, что Зеленский 13 апреля внес в парламент законопроект о ликвидации ОАСК и определил его как неотложный. С тех пор прошло уже более семи месяцев, однако Зеленский почему-то не настаивает на скорейшем рассмотрении его законопроекта, а "слуги народа" соответственно не торопятся. И вот теперь решение ОАСК, которое избавляет Коломойского от штрафа в 4,7 млрд грн, подтверждено апелляционной инстанцией.

30 ноября ожидается еще одно ключевое событие: на собрании акционеров "Укрнафты" должен быть оформлен "развод" этой компании с "Нафтогазом Украины". В повестке дня собрания 12-м пунктом предлагается дать согласие на совершение сделки между "Укрнафтой" и "Нафтогазом" - а именно мирового соглашения в рамках судебного дела №910/3660/18. По официальной информации "Нафтогаза", предметом спора по этому делу являются 9,067 млрд куб. м природного газа. Это половина всех объемов в подземных хранилищах Украины. Полмесяца назад появились сообщения, что по мировому соглашению "Укрнафта" должна получить 3,5 млрд куб. м газа. Это по нынешним европейским ценам порядка $3,5 млрд, или 94 млрд грн.

Немало Telegram-каналов рассказывают с разными подробностями, что олигарх в последние недели фактически шантажирует Банковую. Почувствовав слабость власти, он старается все споры решить в свою пользу, угрожая в противном случае изменением редакционной политики "1+1", когда его медиахолдинг начнет отображать различные точки зрения, в том числе критические по отношению к Зеленскому и "слугам народа". Действительно, сейчас, когда наблюдается жесткий конфликт между Банковой и Ринатом Ахметовым, ценность лояльности Коломойского для Зе-команды резко возросла. На Банковой знают, что без поддержки телеканала "1+1" рейтинг Зеленского и "слуг народа" может быстро обвалиться.

И если сейчас команда Зеленского - Ермака решила ввести военное положение, то олигарх наверняка постарается извлечь для себя максимальную выгоду. В этом плане ключевой датой станет 30 ноября. Если Коломойский получит желаемый объем газа, можно будет говорить о политической сделке между олигархом и президентом.

Герой "Американской клептократии"

Эта сделка вряд ли останется незамеченной в США. 23 ноября вышла из печати и начала продаваться на Amazon книга "Американская клептократия". Автор книги - журналист-расследователь Кейси Мишель, а предисловие написал эксперт Atlantic Council Андерс Ослунд.

"Два злодея Мишеля - Теодоро "Теодорин" Нгема Обианг Манге, сын диктатора и узурпатора богатой нефтью Экваториальной Гвинеи, и Игорь Коломойский, мошеннический украинский олигарх", - пишет Ослунд в предисловии к книге. Он отмечает, что Коломойский скупил центр депрессивного Кливленда, штат Огайо, и половину американской ферросплавной промышленности на депрессивном Среднем Западе.

"Большая часть его денег поступила с депозитов в крупнейшем частном банке Украины, Приватбанке, совладельцем которого был Коломойский. Когда украинское правительство национализировало его в декабре 2016 года из-за очевидного мошенничества, выяснилось, что владельцы сняли с него $5,5 млрд, большая часть которых была переведена в США через анонимные компании в Делавэре. Мишель отмечает, что Коломойский был главным спонсором нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, что может быть причиной того, что до сих пор украинское правительство не возбудило уголовное дело против Коломойского", - констатирует Осланд и далее добавляет: "Коломойский остается главной силой в украинской политике".

Если американцы и далее будут получать все новые подтверждения политического альянса между Зеленским и Коломойским, это точно не поможет укреплению доверия между Вашингтоном и Киевом. А такое доверие в условиях российской угрозы может быть жизненно важным.
 

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