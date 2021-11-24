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В ЕС согласовали снятие санкций с министра времен Януковича - СМИ
13:33 24.11.2021 |
Послы Евросоюза согласились исключить из санкционного списка ЕС министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".
"Послы ЕС решили исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины. Сейчас в списке осталось всего семь человек", - сообщил Джозвяк.
В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.
В санкционном списке остались 7 человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович. В июне этого года ЕС впервые снял старые санкции с Виктора Януковича.
ЕС уже снял санкции, в том числе с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
Для сохранения санкций Евросоюза против лиц с орбиты экс-президента Украины Виктора Януковича необходимы сдвиги по расследованию дел против них в Украине, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.
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