Знает ли «Уоррен Баффетт», что у Путина в голове: как инвесторы оценивают риск войны с РФ

Александр Мясищев / LIGA.net

Последние недели в украинском медиаполе все чаще звучит слово война. Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов публично заявляет о возможном новом витке российской агрессии, на этот раз - полномасштабном. Авторитетные международные издания публикуют схожую информацию со ссылкой на данные разведки США и ЕС.

Война крайне негативно влияет на экономику, поэтому фондовые рынки очень чувствительно реагируют на реальные угрозы. Верят ли украинские и иностранные финансисты сейчас в возможность войны между Россией и Украиной? Ответ в цене украинских еврооблигаций и курсе гривны.

LIGA.net собрала данные и опросила ведущих финансистов и аналитиков.

Спойлер - риск есть, но до паники еще далеко.

Ценные бумаги падают (но не валятся)

Угроза агрессии со стороны России реальна и она уже оказывает существенное влияние на цену всех украинских финансовых инструментов, солидарны собеседники LIGA.net.

В частности, падают цены на украинские еврооблигации - основной маркер настроения зарубежных инвесторов.

Еврооблигации

Средне- и долгосрочные еврооблигации ежедневно теряют по 1,5%-2% в цене, говорит финансовый аналитик Иван Угляница. А за последние 10 дней цена на евробонды с погашением в 2032 году упала на 10%. Ненамного лучше ситуация у бондов с погашением в 2033-м, они за месяц упали на 8%.

Это очень много, говорит заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

Рост доходности украинских облигаций со сроком погашения в 2033 году.

Можно допустить, что инвесторы сейчас оценивают риск угрозы как более реалистичный, чем во время эскалации весной 2021 года: пятилетние бонды сейчас дешевле (большая доходность), чем тогда, комментирует LIGA.net руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. Если весной доходность была 6,6% (+1% за март 2021-го), то сегодня ставки выросли до 7,5%. Это много. Последний раз такие цифры были в карантинный октябрь 2020-го, добавляет Паращий.

И это не только украинская проблема, параллельно падают и российские облигации, говорит Паращий. На фоне возможной агрессии инвестиции в российский долг становятся токсичными, объясняет он.

Доходность украинских облигаций изображена на шкале слева (белая линия на графике), российских - справа (синяя линия).

Курс гривны

Если доходность евробондов мало волнует кого-то кроме инвесторов, финансистов и министра финансов, то курс гривны - индикатор, по которому оценивают экономические перспективы большинство украинцев.

Гривна умеренно слабеет на межбанке уже две недели, потеряв за это время более 2%. Причина - та же, давление и угроза со стороны России, говорят Фурса и Паращий. Также влияет на курс и отток инвесторов по внутреннему госдолгу (ОВГЗ).

Отток инвесторов из внутренних украинских облигаций пока незначителен, и девальвация не выходит за адекватные пределы, считает Паращий.

Что это значит

Такие показатели свидетельствуют, что инвесторы чувствуют рост риска и склонны продавать украинские облигации, говорит Паращий. С российскими войсками на границе Украина не сможет одалживать деньги у частных кредиторов, объясняет он.

"Переоценка, снижение цен и прямые оттоки - это то, что влияет на финансовую стабильность внутри страны, на курс, на аппетит к украинскому риску", - говорит LIGA.net аналитик Иван Угляница.

Риск войны - единственное, что влияет на украинские еврооблигации в последние недели, считает Сергей Фурса. Особое давление началось с понедельника (22 ноября), добавляет он.

По его словам, не улучшило ситуацию и то, что 23 ноября МВФ согласовал Украине новый транш на $700 млн от МВФ. Эта новость положительно повлияла на инвестклимат, однако на фоне риска агрессии это ни на что не влияет. Падение охватывает не только ценные бумаги, добавил он.

"Мы видим значительное падение всего, что только возможно. Очень сильная реакция. Все падает: и курс гривны, и украинские еврооблигации, и варранты, и даже курс рубля", - говорит Фурса. За последние две недели рубль к доллару упал на 6,1% (до 75 рублей/$).

Но это не значит, что инвесторы уверены в войне. Такая реакция говорит не о вере в российскую агрессию, а об оценке ее вероятности, объясняет Угляница.

"Даже относительно небольшая вероятность ее, скажем, несколько процентов по сравнению с практически нулевой вероятностью - это уже может быть сильным сигналом и триггером для продажи активов", - говорит аналитик.

Что дальше

Будет ли ситуация на рынках ухудшаться? Все зависит от адекватности или неадекватности действий России, говорит Фурса. Эскалация сразу отразится на украинских ценных бумагах. В случае стабилизации все вернется к привычным уровням - как и после эскалации весной 2021-го, добавляет он.

Падение цен на украинские еврооблигации пока не является критическим, ведь в них пока нет нужды считает Паращий. Также нельзя говорить о панике среди инвесторов, ведь облигации не рухнули, говорит Паращий.

"До конца года нам не нужно одалживать у частных кредиторов, поэтому для нас это не важно. Для нас важно, чтобы весь мир помог преодолеть теоретическую угрозу. Если война, то не важен курс доллара или котировки облигаций", - добавляет Паращий.