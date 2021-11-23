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Ультиматум до 1 декабря. Сумеет ли Зеленский наошибаться на новый Майдан
18:29 23.11.2021 |
Вместо сглаживания внутриполитических конфликтов власть будет повышать градус напряженности. И это может радикализовать протестные настроения.
На 1 декабря в Киеве готовится начало бессрочной акции протеста. Эта дата была озвучена 21 ноября. В тот день в столице и других городах состоялись акции в честь Дня Достоинства и Свободы. Участники акции в Киеве пришли с Майдана Независимости на Банковую и там озвучили требование к Владимиру Зеленскому в течение 10 дней уволить Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента. Если нет, то с 1 декабря начнется бессрочная акция. Об этом заявили представители "Руху опору капітуляції" (РОК) и партии "Демократична сокира". Тогда же было объявлено о воссоздании Самообороны Майдана.
23 ноября РОК выступил с обращением, в котором подтвердил, что он с союзниками выходит 1 декабря на "большую акцию". "Приглашаем все патриотические силы на совместные консультации, чтобы выработать общие требования и план действий. Украина находится на пороге нового этапа российской агрессии. Мы должны действовать ответственно и государственно, чтобы выстоять перед угрозой", - говорится в обращении.
Тут важно подчеркнуть, что 1 декабря готовится не просто очередной митинг, а именно бессрочная акция. Никто не сомневается в том, что Зеленский не выполнит требование об увольнении Ермака. 10-дневный срок нужен организаторам, во-первых, чтобы самим подготовиться, во-вторых, чтобы народ созрел, а в-третьих, чтобы власть наделала ошибок и тем самым помогла народу созреть.
Почему оппозиция сама не сможет
Напомним, что поводом для требования об отставке Ермака стал новый виток "Вагнергейта" после расследования международной группы Bellingcat, обнародованного 17 ноября, и откровений экс-начальника ГУР МО Василия Бурбы программе "Свобода слова Савика Шустера" 19 ноября. Именно после этого РОК выступил с призывом собраться 21 ноября, чтобы выразить свое возмущение ложью власти. На акцию в столице пришло несколько тысяч киевлян. Этого достаточно, чтобы создать телевизионную картинку, но не для того, чтобы напугать власть.
На данный момент сомнительно, что акция 1 декабря получится более массовой. Социологи утверждают, что протестные настроения недостаточно сильны, чтобы мог начаться новый Майдан. К тому же "Вагнергейт" - слишком слабый повод, малопонятный широким народным массам.
В ноябре 2004-го повод был понятный: власть фальсифицировала результаты президентских выборов, и люди вышли защищать свой выбор. В ноябре 2013-го тоже был понятный повод: власть отказалась от подписания ассоциации с ЕС. А сейчас речь идет о скандале, который начался еще в августе прошлого года. И суть скандала не объяснишь в двух словах, нужно потратить несколько минут, чтобы рассказать о "вагнеровцах", воевавших против нас на Донбассе, о спецоперации "Авеню" по их поимке, о том, как она была сорвана, и причем тут Ермак.
Словом, патриотическая оппозиция, вероятно, сможет мобилизовать несколько тысяч людей прийти на Банковую вечером 1 декабря. И этого опять, как и 21 ноября, будет достаточно для сюжета по телевизору, но не для нового Майдана.
Каких ошибок может наделать власть
Тем не менее, это не означает, что 1 декабря все закончится ничем. Например, "4 канал" провел опрос телезрителей: "Возможен ли в Украине новый Майдан в ближайшее время?" 80% звонков были в пользу варианта "Да, эта власть сама провоцирует". То есть если оппозиция сама не сумеет поднять народ, ей может сильно помочь власть - своими ошибками.
Ошибки могут быть разные. Например, на некоторых активистов событий 21 ноября уже составлены админпротоколы, в том числе на лидера партии "Демсокира" Юрия Гудименко. Против журналистки Янины Соколовой, которая обнародовала документы ГУР МО о спецоперации "Авеню", возбуждено уголовное производство.
Telegram-каналы, близкие Банковой, угрожают лидерам оппозиции, в том числе лично Петру Порошенко: "Вам сейчас нужно думать не про ультиматумы и "импичменты", а про абсолютно соразмерный ответ, который вы получите в самое ближайшее время, некоторые уже на этой неделе". Кроме того, пошла волна дискредитации: дескать, за теми, кто раздувает акции протеста, стоит рука Кремля.
Самое опасное то, что власть отвергает сценарий сплочения общества перед лицом российской угрозы. Украинская разведка предупреждает, что Россия готовится атаковать Украину в конце января. Также и американская разведка считает, что Россия готовится к масштабной наступательной операции против Украины в начале 2022 г. Об этом 21 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию, переданную США своим европейским союзникам. 22 ноября о том же сообщил влиятельнейший американский внешнеполитический журнал Foreign Affairs: "Зловещие признаки указывают на то, что Россия может начать военное наступление на Украину уже зимой".
Утром 1 декабря в Верховную Раду должен прибыть Зеленский, чтобы выступить с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Если на Банковой осознают серьезность ситуации, в президентском послании могли бы прозвучать фразы о том, что сейчас нам необходимо продемонстрировать внутреннее единство, чтобы Путин не мог поднимать ставки на переговорах и чтобы мы были максимально готовы к возможной атаке.
Но верится в это слабо. И совсем невероятно, чтобы Зеленский пошел навстречу патриотической оппозиции. Отставка Ермака, круглый стол и пакт о национальном единстве, правительство широкой патриотической коалиции (без ОПЗЖ) - все это в нынешних условиях фантастика.
Вместо сглаживания внутриполитических конфликтов власть будет повышать градус политической напряженности. И это может радикализовать протестные настроения.
Вечером 1 декабря люди придут на Банковую не просто помитинговать, а начать бессрочную акцию протеста. Это означает, что какая-то часть людей (в том числе те, кто запишутся в возрожденную Самооборону Майдана) захотят остаться на ночь.
Похоже, что власть изберет сценарий "никакого диалога, силовое подавление протестов в зародыше". Однако этот сценарий выгоден не Украине, а Кремлю. И он не поможет власти.
2 декабря будет новая акция, причем у протестующих будет поддержка с парламентской трибуны. То есть будет новый виток противостояния, и все это нетрудно просчитать уже сейчас.
Поэтому ответ на вопрос, будет ли новый Майдан, сейчас на самом деле зависит не от оппозиции. Он в руках Зеленского.
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