Не критикуйте Зеленского, потому что Путин нападет: Поставят ли на Банковой интересы власти выше интересов страны

Руслан Рудомский / Depo.ua

После нескольких недель отрицаний, представители Украины признали реальность высокой угрозы нападения со стороны Российской Федерации - сразу после обнародования расследования относительно "Вагнергейта". По крайней мере, на словах.

Тема накопления российских войск вдоль границы с Украиной не покидает информационного пространства с весны этого года, однако в последнее время она заиграла новыми красками.

Сначала американские СМИ, а затем и официальный Вашингтон открыто предупреждали о подготовке России к военной операции против Украины, однако украинские власти упорно опровергали эту информацию, утверждая, что ничего нового не происходит и ситуация под контролем.

Однако 21 ноября американское издание Military Times опубликовало интервью с руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кириллом Будановым, в котором тот поделился прогнозом, что Россия готовится атаковать Украину ориентировочно в конце января - начале февраля 2022 года. Он даже рассказал о деталях возможной военной операции и регионах, которые могут оказаться под угрозой интервенции. Речь идет о Черниговщине, Сумщине, Ровенщине, Житомирщине, Харьковщине, Запорожье, Одесчине и Херсонщине.

Буданов объяснил, что российские войска могут двинуться в Украину со стороны Беларуси. В частности, воздушно-десантные батальоны могут высадиться на территорию Ровенской и Житомирской областей.

Также вторжение возможно с территории России. Из Брянска войска могут двинуться на Черниговщину и север Сумщины. Также на территорию Сумской области могут зайти батальоны из Воронежа. Под угрозой с двух направлений находится Харьковщина, поскольку российские войска могут двинуться со стороны России и оккупированных районов Донбасса.

В то же время, по словам Буданова, возможна угроза и с юга. Войска из ОРДЛО совместно с армией РФ из временно оккупированного Крыма могут двинуться на приморскую часть Запорожской области. Кроме того, разведка предполагает нападение морского десанта России на Одесчину и Херсонщину. По предварительным данным, на эти регионы могут быть заброшены сразу 12 батальонных тактических групп.

Буданов отметил, что масштабные российские военные учения "Запад-2021", состоявшиеся в начале этого года, показали, что Россия способна одновременно перебросить более 3,5 тысячи военнослужащих воздушно-десантных и специальных операций. А это значит, что такое нападение может быть существенно масштабнее любых действий российских войск с 2014 года.

При этом он успокоил, что украинские силовики сейчас просчитывают разные версии - как и откуда может атаковать Россия с учетом того, что около границ с Украиной Россия уже сконцентрировала более 92 тысяч военных.

Но есть еще важный момент в интервью главного военного разведчика Украины. Он плавно подвел к тому, что Россия атакует Украину только после ряда психологических операций, уже сейчас проводимых Москвой с целью дестабилизации ситуации в Украине и подрыва доверия к центральной власти. Одной из таких спецопераций Буданов назвал "Вагнергейт". Вторит ему и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вдогонку заявивший, что Путин стремится дестабилизировать и ослабить Украину, тогда как президент Зеленский ставит перед собой задачу сделать Украину максимально сильной.

"Путин действительно рассматривает возможность новой наступательной операции в Украине. Пустит ли он эту опцию в действие, зависит от двух факторов: от нашей силы и спокойствия украинцев, и от скоординированности и силы действия наших партнеров", - заявил Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Что в этой связи надо понимать?

1. Озвученная информация - это не официальное заявление ГУР МО или того же Кирилла Буданова на брифинге или через пресс-службу. Эта информация была озвучена между прочим в интервью американскому изданию. То есть, несмотря на то, что она так или иначе стала бы достоянием украинской общественности (и на это, возможно, рассчитывали), номинально ее целевой аудиторией все же были зарубежные читатели.

2. Если угроза российского вторжения настолько реальна, как об этом рассказывает главный военный разведчик в интервью, то почему украинские власти не принимают меры? Где срочное заседание СНБО и Верховной Рады? Где объявление военного положения в указанных областях? Где передислокация войск резерва в эти области? Где ускоренное формирование отрядов теробороны? Где объявление мобилизации, наконец? Почему украинская власть не готовится к военной агрессии - потому что она сама в нее не верит и только запугивает избирателя, или потому, что она до последнего будет надеяться "посмотреть в глаза Путину" и договориться?

Как видим, пока никакого "шухера" не происходит. Более того, 21 ноября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал наращивание войск России у границ Украины попыткой поднять ставки для предстоящих переговоров. А министр обороны Украины Алексей Резников вообще увидел позитив в наращивании Россией войск около украинских границ и в очередной раз заявил, что не верит в военное вторжение. Он отметил, что данные разведок не вызывают у Минобороны паники, поскольку за восемь лет этой войны уже привыкли к угрозе. "В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, дающая нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной", - пояснил он.

С этим сложно не согласиться. Вот только когда наконец Запад начал не просто замечать проблему, а даже бить тревогу, украинские власти три недели опровергали эту информацию. Будто ждали соответствующей информационной основы.

По странному стечению обстоятельств, информация о реальности российской угрозы была запущена в информационное пространство сразу же после обнародования расследования Bellingcat и скандального эфира на канале Ахметова, куда не пришли Ермак и Зеленский, а интервью руководителя операции Бурбы показали в записи.

По стечению обстоятельств, именно к объединению общества вокруг президента Зеленского с целью преодоления негативных последствий "Вагнергейта" и призывает в интервью руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. На это же намекает и глава МИД Дмитрий Кулеба.

Но хуже всего то, что угроза, скорее всего, реальна. Иначе представители властей США, Великобритании и даже Франции не делали бы предупредительных заявлений в адрес России по этому поводу. Не говоря уже о НАТО. И тут возникает вопрос: нынешнее руководство Украины сознательно игнорировало угрозу три недели, ожидая публикации расследования Bellingcat, или действительно оно только сейчас ее увидело? Ведь все это выглядит как опасные заигрывания с собственными гражданами, уже не знающими, кому и во что верить.

К слову, Россия уже успела отреагировать на это интервью Буданова. В Кремле прямо не опровергли возможность нападения, а только намекнули, что если оно и произойдет - то Украина с ее союзниками будет в этом виновата сама. Проще говоря, за свое вторжение в Украину заранее переложили вину на Украину и ее союзников. И хотя официальный Киев мгновенно отреагировал на слова Пескова (Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе и предана поиску политико-дипломатического разрешения конфликта), но в Кремле давно привыкли пропускать такие заявления мимо ушей.