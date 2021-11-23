Капитуляция или халатность? Почему Зеленский не готовится к большой войне с Россией

Юрий Вишневский / Деловая столица

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью главному редактору американского издания Military Times Говарду Олтмену сообщил, что Россия готовится атаковать Украину в конце января или начале февраля. По словам Буданова, разведки США и Украины дают очень похожие оценки сроков российской атаки.

Такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки с моря на Одессу и Мариуполь и вторжение с Беларуси. На карте, опубликованной Military Times, отмечены направления вторжения в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Ровенской областях.

По данным ГУР МО, по состоянию на 20 ноября 2021 г. вблизи украинских границ и на оккупированных Россией территориях размещены 40 батальонных тактических групп. Эти силы вторжения включают 94 тыс. российских военных, 1200 танков, 2900 единиц бронетехники, 1600 артиллерийских установок, 330 самолетов, 240 вертолетов, 75 кораблей и шесть подводных лодок.

Атака, которую готовит Россия, сказал Буданов, будет гораздо более разрушительной, чем что-либо ранее в конфликте, начавшемся в 2014 г., в результате которого было убито около 14 тыс. украинцев. Россия наращивает потенциал для этого, увеличивая численность войск и систем вооружения в оккупированном Крыму, а также размещая системы баллистических ракет малой дальности "Искандер" и другие виды оружия вблизи границы, подчеркнул Буданов. Он высмеял предположения, что суровые погодные условия в это время года отвратят россиян от нападения. "Это не проблема для нас и россиян", - сказал он о боях в морозную погоду.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Washington Post предположил, что президент РФ Владимир Путин сейчас находится в переломном моменте, решая, "идти ли через украинскую границу и сжечь мосты, или он все еще торгуется и пытается добиться чего-то, что его интересует". А секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, встретившись на конференции в канадском Галифаксе с американскими сенаторами, заявил, что, "стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию с безопасностью в регионе для поднятия ставок за столом предстоящих переговоров".

Двойная игра Банковой

Итак, о подготовке Кремлем вторжения в Украину сообщают одновременно украинская и американская разведки. И это настолько серьезно, что Резников уже слетал в Вашингтон, чтобы обсудить эту угрозу с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Ввиду ожидаемого российского вторжения Киев просит Вашингтон о поставках вооружений. Буданов рассказал Military Times, что Украина хотела бы получить от США системы противовоздушной обороны, устройства радиоэлектронного подавления, ракетные батареи "Патриот", противоракетные, артиллерийские и минометные системы. "Мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Сейчас для этого подходящее время. Потому что после этого может быть очень поздно", - подчеркнул он.

Но тут вызывает удивление одно обстоятельство. О готовящемся российском вторжении Резников, Буданов, Данилов рассказывают американцам - на переговорах с Остином, в интервью Washington Post и Military Times, на встречах с сенаторами. А украинцам украинская власть не рассказывает ничего. Нет ни видеообращений Владимира Зеленского к народу, ни сообщений Офиса президента, СНБО, Кабмина о том, какая ведется подготовка для отражения вероятной агрессии.

Хуже того, приходится констатировать, что никаких экстренных мер до сих пор не предпринято. В частности, не проведены сборы резервистов и нет сообщений, что они будут проведены в ближайшие недели. Вообще ничего не происходит с подготовкой территориальной обороны. Не было ни одного заседания правительства с закрытой повесткой дня, по итогам которого органы исполнительной власти в центре и на местах получили бы указания о немедленных подготовительных мероприятиях и о необходимых действиях в случае российского вторжения.

Подчеркнем, что надлежащую подготовку нельзя провести за один день. И она потребует немалых денег. Для этого, скорее всего, необходимо вносить изменения в закон о госбюджете на текущий год. Но правительство до сих пор не внесло соответствующий законопроект, как и не слышно об инициативах Зеленского или "слуг народа" провести внеочередное заседание Верховной Рады для его принятия.

Подчеркнем, что это нужно делать не в конце января (когда, по данным разведок, готовится российское вторжение), а уже сейчас. Ибо, как констатируют Данилов и Резников, Путин может использовать свою готовность к атаке для "поднятия ставок за столом предстоящих переговоров", чтобы "добиться чего-то, что его интересует". И нам за тем же столом переговоров необходимо продемонстрировать готовность к отпору и возмездию.

Однако происходит совсем другое. Премьер Денис Шмыгаль спокойно занимается переговорами о продлении транзита российского газа, разными рутинными текущими делами и вообще ведет себя так, словно он откуда-то знает, что, несмотря на подготовку Кремля к атаке, никакого наступления россиян не будет. "Перемещения значительных вооруженных сил на территории России недалеко от украинской границы существуют. Это подтверждают и иностранные партнеры, и все специальные службы. Сегодня ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим", - заявил он 20 ноября в интервью "Радио Свобода".

При чем тут "Вагнергейт"

Можно выдвинуть несколько версий столь странного поведения украинской власти. И каждая - печальна.

Первая версия заключается в том, что власть не готовится к полномасштабной войне, потому что готовится к капитуляции. Конечно, официально это будет названо не капитуляцией, а как-то мягче, например, желанием "сойтись посередине". В таком случае угроза российского вторжения будет использована Банковой для оправдания договоренностей Зеленского и Путина и дальнейших совместных голосований "слуг народа" и ОПЗЖ.

Вторая версия - о халатности власти. То есть Зеленский и Кабмин вообще-то собираются предпринимать какие-то меры, но когда-нибудь потом, а пока что у них есть заботы поважнее.

Если же отвергнуть версии о капитуляции и халатности, тогда приходится обратить внимание на разные конспирологические теории. Например, о том, что никакой реальной угрозы полномасштабной войны на самом деле нет, потому подготовка к ней не ведется, но власть собирается использовать эту угрозу, чтобы ввести военное или чрезвычайное положение. Правда, непонятно, чем это поможет власти - неужто столь велики страхи перед новым Майданом?..

Более правдоподобна другая версия: власть собирается использовать российскую угрозу, чтобы перебить и дискредитировать "Вагнергейт". Этот скандал получил новый резонанс после расследования Bellingcat, обнародованного 17 ноября, и откровений экс-начальника ГУР МО Василия Бурбы программе "Свобода слова Савика Шустера" 19 ноября.

Bellingcat и Бурба дали много новой информации о том, как украинские разведчики готовили специальное мероприятие "Авеню" по поимке российских наемников-"вагнеровцев", воевавших против нас на Донбассе, и как оно было сорвано. Бурба был уволен после того, как потребовал расследования срыва "Авеню", а назначенный на его место Буданов сразу же занялся дискредитацией украинской спецоперации. "Достаточное количество фактов свидетельствует о том, что это спецоперация российских спецслужб", - заявил он в интервью "Укринформу" 18 августа прошлого года.

Теперь в интервью Military Times Буданов рассказал, что Россия пытается разжечь в Украине антиправительственные настроения из-за "Вагнергейта". По словам Буданова, российские психологические операции используются, чтобы показать, что "наши власти предали народ".

Конечно, спору нет, Кремль всегда использовал и будет использовать любые внутриполитические конфликты в Украине в своих целях. Но одной из главных задач украинской власти как раз и является минимизация таких возможностей Кремля. Чтобы минимизировать антиправительственные настроения из-за "Вагнергейта", власть могла бы, как минимум, извиниться перед народом и перед разведчиками, которые готовили "Авеню" и которых после срыва спецоперации уволили. Однако никаких действий власти для того, чтобы восстановить доверие, подорванное "Вагнергейтом", не видно. Похоже, на Банковой решили, что дискредитация скандала (и вместе с ним самой спецоперации по поимке "вагнеровцев") важнее, чем подготовка к войне.