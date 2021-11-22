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Разведка Украины: Россия готовится к нападению зимой 2022 года
08:56 22.11.2021 |
Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих , и готовится к нападению, которое может состояться в конце января - начале февраля 2022 года. Об этом в эксклюзивном интервью, опубликованном изданием Military Times в воскресенье, 21 ноября, рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
По его словам, нападение будет включать в себя артиллерийские и бронетанковые наступления с последующими десантными ударами в Одессе и Мариуполе, а также вторжение небольших сил через Беларусь. Буданов считает, что это нападение будет гораздо более разрушительным, чем что-либо ранее виденное в конфликте, начавшемся в 2014 году, и стоившем жизни около 14 000 украинцам.
Психологическая атака
Вторжению будет предшествовать серия проводимых в настоящее время психологических операций, направленных на дестабилизацию Украины и подрыв ее способности к борьбе. "Они хотят спровоцировать беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди выступают против правительства", - подчеркнул Буданов.
Эти усилия, по его словам, включают продолжающиеся акции протеста против вакцинации от COVID-19, которые были организованы Россией. Москва пытается также разжечь беспорядки, спекулируя на проблемах с экономикой и поставками энергии. Россия, кроме того, активно подогревает антиправительственные настроения в связи с инцидентом, получившим название "Вагнергейт". Речь идет о проваленной операции спецслужб Украины, пытавшихся выманить в страну около 30 членов российской ЧВК Вагнера, участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Российские психологические операции используются для того, чтобы показать, что "наши власти предали народ", уверен Буданов. Продолжающийся пограничный конфликт между Польшей и Беларусью, которая пытается отправить беженцев на Запад через польскую территорию, также является частью этих усилий, сказал он.
Разведка США тоже предупреждает о зиме
По словам Буданова, оценки разведки США и Украины относительно сроков российской атаки очень схожи. Ранее в субботу, 20 ноября, американская медиакомпания CBS сообщила, что разведка США предупреждает европейских союзников об угрозе военного вторжения России в Украину, вероятность которого возрастает по мере того, как погода становится все более холодной. Вторжение может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада, считают в американской разведке.
Россия не в первый раз концентрирует военные силы у украинской границы. В последний раз это происходило весной 2021 года и также вызвало серьезную озабоченность в мире. Но если события весной были расценены как демонстрация силы, то нынешняя ситуация может быть подготовкой к фактическому вторжению в Донбасс на востоке Украины, считают спецслужбы США.
Москва и Пентагон отказались от комментариев
Посольство России не ответило на запрос Military Times о комментариях к интервью главы украинской разведки, но Москва последовательно отвергает подобные обвинения, называя их провокационным. В Пентагоне также отказались комментировать оценки Буданова о сроках и характере любого потенциального нападения России, указав на заявления, сделанные министром обороны США Ллойдом Остином.
США продолжают наблюдать "тревожное поведение России", заявил Остин. Встречаясь с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, шеф Пентагона не только подтвердил непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, но и выразил озабоченности по поводу дестабилизирующей ситуацию деятельности России. "Мы точно не знаем, что задумал господин Путин", - подчеркнул Ллойд Остин.
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