Позитив недели. Швеция поддержала создание европейской военной обучающей миссии в Украине

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил о возможности отправки шведского военного контингента в Украину в рамках обучающей миссии под руководством ЕС, поддержав, таким образом, предложение стран Балтии.



Вопрос сейчас находится в проектной стадии, однако определенную информацию обнародовали президент Евросовета Шарль Мишель и уже бывший министр обороны Украины Андрей Таран, комментируя итоги 23-го саммита Украина-ЕС. По словам Тарана, планируется привлечение в Украину 30 постоянных советников от Евросоюза. Ожидается, что благодаря активному участию европейских коллег и по результатам институционального аудита в ВСУ будет создана многоуровневая система военного образования и внедрено качественное дистанционное обучение.

Трансформациям должны подвергаться административные и управленческие процессы, а также организационно-штатные структуры военных учебных заведений, а учебно-материальная база будет совершенствоваться с учетом требований европейского образования.

Впервые об идее создания европейской военной обучающей миссии в Украине заговорили в середине сентября 2021 г. Известный корреспондент "Радио Свобода" Рикард Юзвяк в Twitter написал, что "ЕС рассматривает разные варианты военной консультативной и учебной миссии в Украине как дополнение к действующей там гражданской миссии с 2014 года". По его словам, участники новой миссии будут консультировать Департамент образования Министерства обороны Украины и Генеральный штаб по реформе профессионального военного образования. А вначале октября со ссылкой на внутренний документ EEAS (Европейской службы внешних связей) о миссии написало немецкое издание Die Welt. Отмечалось, что создание такой миссии рассматривается "на фоне активности российских гибридных войск и обострения боевых действий на Донбассе".

На создании военной миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, к которым уже присоединились Польша, Румыния, Словакия и выразили свою поддержку Швеция и Финляндия.

Национальная гвардия отправилась в защиту границы Украины с Беларусью

Подразделения бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины отправились на запад страны, чтобы защитить рубежи нашего государства. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.

Накануне в Гостомельской бригаде оперативного назначения им. Героя Украины сержанта Сергея Михальчука сообщили, что ее подразделения готовятся защищать западные рубежи страны от нелегальных мигрантов. В пресс-службе соединения также уточнили, что наши северные "соседи" используют мигрантов в качестве гибридного оружия против Европы.

Напомним, 10 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел ситуацию о возможных угрозах нацбезопасности, вызванных кризисом с мигрантами на границе между Польшей и Беларусью. Было решено усилить наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии.

Создатель БПЛА Bayraktar рассказал о стратегическом сотрудничестве с Украиной

Турецкий тяжелый беспилотник Bayraktar Akıncı в разных модификациях (разведывательной, ударной, морской) будет комплектоваться разными двигателями украинского производства. О этом в интервью Укринформу, рассказал генеральный директор Baykar Makina Халюк Байрактар.

"Мы начали с двигателя АИ-450 (от украинского ГП "Ивченко-Прогресс"), мощность которого 450 л. Akıncı как платформа имеет разные конфигурации. У нас есть версии морского базирования, разведывательная и ударная. Различные конфигурации требуют разных двигателей. Двигатели МС-500 и АИ-450 будут стоять на разных конфигурациях", - отметил турецкий инженер и предприниматель.

По его словам, в Турции верят в стратегические отношения с Украиной. "Akıncı может стать стратегическим средством и для Украины, и мы увидим его и в украинском небе. Мы фактически готовы к этому", - заявил Халюк Байрактар.

Он также рассказал о расширении сотрудничества с Украиной: "Согласно достигнутым договоренностям, мы построим центр по тестированию, обучению и техническому обслуживанию Bayraktar TB2. В этом центре украинские военные будут проходить подготовку, там будут обслуживать беспилотники. Работы по созданию этого центра продолжаются в направлении подписания контракта. После чего мы очень быстро построим этот центр. Параллельно мы планируем строительство в Украине центра, где будем осуществлять исследования, усовершенствования и производство беспилотных платформ. Этот план также реализуется сейчас - он на повестке дня и мы движемся вперед".

Кроме того, Байрактар подчеркнул, что после поставок БПЛА производства компании Украине они стали собственностью Украины. "Эти системы полностью под ее контролем, и Украина имеет полное право использовать Bayraktar TB2 так, как считает нужным. Название Bayraktar - это только название системы, которое не указывает на владельца", - заявил он.

РН Vega с украинским двигателем вывела на орбиту разведывательные спутники

16 ноября 2021 с космодрома Куру (Французская Гвиана) состоялся 18-й успешный пуск европейской ракеты-носителя (РН) легкого класса Vega. Она вывела на орбиту три разведывательных спутников CERES по заказу Министерства обороны Франции.

Как сообщают в КБ "Южном", блок маршевого двигателя РД-843, который используется в составе жидкостной движущей установки 4-й ступени РН Vega, разработал ГП "КБ "Южное" и серийно производит ГП "ПО Южный машиностроительный завод". Отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на разные орбиты. Сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя для расширения диапазона полезных нагрузок.

Это был уже третий пуск СН Vega в этом году. Всего с 2012 года Vega стартовала 20 раз. За это время было выведено на орбиту 111 космических аппаратов.

В 2021 г. также состоялось два успешных пуска американской РН "Антарес", основную конструкцию первой ступени которой разработало КБ "Южное" и изготовил "Южмаш". Начиная с 2013 г., ракета доставила на МКС 16 транспортных кораблей Cygnus с грузом NASA.

Украина получила от США очередную военную помощь - 80 тонн боеприпасов

В Украину прибыл самолет с очередной партией военного груза, который власти США передали Украине в рамках помощи безопасности. Как сообщила пресс-служба Посольства США в Украине, речь идет о поставках примерно 80 тонн боеприпасов.

"Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов США, которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины", - подчеркнули в пресс-службе Посольства.

В этом году, кроме ранее согласованного (планового) объема в $250 млн, Украина получит от Штатов дополнительные поставки на общую сумму более $60 млн.