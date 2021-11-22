Пасечник на крючке. Когда взорвется кресло под кремлевским гауляйтером в ОРЛО

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

На прошлой неделе тема скопления Россией войск вблизи границы с Украиной, которая в первой половине ноября достигла своего апогея в обсуждениях на высшем международном уровне, получила продолжение во время встречи нашего министра обороны Алексея Резникова со своим американским коллегой Ллойдом Остином непосредственно в Пентагоне. Как говорилось в сообщении минобороны США, стороны обсудили ряд вопросов безопасности, включая дестабилизационные действия Кремля в регионе, и договорились углублять сотрудничество, в частности, в сфере обмена разведывательными данными.

В тот же вечер, 18 ноября, начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов в одном из телеэфиров отметил, что Россия ведет скопление частей и соединений ВС РФ на определенном удалении от границы Украины. "Это скопление будет продолжаться и выйдет на пик в конце января", - заявил глава ГУР. А спустя несколько часов глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес предложил поправку в оборонный бюджет, которая повлечет за собой каскад санкций в случае российского вторжения в Украину: против высокопоставленных российских чиновников, любой компании или корпоративного служащего, участвующего в планировании или эксплуатации газопровода "Северный поток-2", а также против российских банков, операций с первичным и вторичным суверенным долгом, ряда госпредприятий и критически важных для РФ секторов, нефтегазового и минеральных ресурсов.

Кстати, в Москве прекрасно отдают себе отчет, что заключить пресловутую "большую сделку" Путина с главой Белого дома Джо Байденом за спиной у Киева вряд ли уже удастся, причем Кремль сам себя загнал в настоящий переговорный тупик как в минском, так и в нормандском формате. Отсюда - дипломатический демарш российского МИДа 17 ноября, когда на официальном сайте ведомства Лаврова была слита его недавняя конфиденциальная переписка с французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, посвященная украинскому вопросу.

Мнимый подарок Путина ОРДЛО

Начиналась же неделя вокруг оккупированных районов украинских Донетчины и Луганщины весьма пафосно - изданием указа Путина от 15 ноября "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". В документе поручено правительству РФ в месячный срок обеспечить признание в России действительными сертификаты о происхождении товаров, выдаваемых в ОРДЛО, и их допуск наравне с российскими товарами к госзакупкам.

Главарь российской оккупационной администрации в Донецке Пушилин излучал сущий восторг: "Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых у нас товаров. Это дает промышленным предприятиям ДНР и ЛНР такие же права, как и производителям из Российской Федерации". Ему вторили топ-коллаборанты меньшего калибра, и только давний его конкурент Пургин, которого Пушилин еще осенью 2015-го сверг с кресла "спикера парламента ДНР", усевшись тогда на его место, был далек от оптимизма.

"Нам выдали удочку, а мы пока не знаем, где река. Путин выдал удочку, а что мы будем с ней делать, неясно. Сложно понять, какие будут действия. Для России должна быть понятна ситуация на нашей территории, несмотря на то, что экспортный потенциал очень незначителен, тем не менее, это вопрос десятилетий. На сегодняшний день я не могу сказать, что республики готовы развернуть этот процесс, он на уровне административного коллапса", - несколько косноязычно объяснил ценность путинского подарка бывший "идеолог ДНР".

Пасечник на крючке

Тем временем в начале недели в сети распространились две интересные новости из оккупированного Луганска. Во-первых, это появившееся на одном из ресурсов квазиреспублики сообщение из разряда местной "светской хроники". Речь шла о поздравлении, адресованном главарю российской оккупационной администрации в ОРЛО Пасечнику по случаю женитьбы его сына. Причем с весьма откровенными подробностями - сыновью свадьбу луганский гауляйтер отпраздновал 13 ноября в одном из самых дорогих луганских ресторанов "Корона".

Вторая весточка касалась также Пасечника, но на этот раз ему было явно не до веселья. В слитой в соцсети справке, предоставленной вышестоящим в России органам одним из "начальников генпрокуратуры ЛНР", говорится об эпизоде деятельности "главы МВД ЛНР" Корнета по налаживанию на территории ОРЛО наркотрафика, идущего в Россию. В общем, ничего сенсационного, если бы не последний абзац доноса.

В нем написано следующее: "Ликвидация полевого командира Бэтмен (Александра Беднова) в январе 2015 г. была связана с тем, что он вмешался в крупные контрабандные схемы транзита наркотиков, в которых были замешаны руководители силовых ведомств ЛНР Игорь Корнет и министр госбезопасности Леонид Пасечник. Якобы Беднов арестовал в Краснодоне местного оператора наркотрафика по прозвищу Шико. После чего люди Пасечника и Корнета освободили Шико, а вскоре при помощи наемников из ЧВК "Вагнера" расстреляли кортеж Бэтмена и уничтожили его бандформирование".

С одной стороны, эта бумага лишь подтверждает тот объем и характер преступлений, в которых и ранее подозревали "сладкую парочку" Корнета с Пасечником. А с другой - объясняет, насколько сейчас расшатывается кресло под кремлевским гауляйтером в ОРЛО, превращается во взрывоопасное во всех смыслах слова. К тому же стало окончательно понятно, насколько подробно и скрупулезно собираются российскими оккупантами "папочки" на своих донбасских коллаборантов, дабы постоянно держать их на коротком поводке, а то и на жестком крючке. Наконец, умиляет сама прямота стиля изложения для российского начальства - с его "наемниками из ЧВК Вагнера" и "бандформированиями". Все четко и ясно.