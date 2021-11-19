Вместе с Разумковым и «Майбахом». Как Кличко отбился от новой атаки Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

Самым ярким событием в парламенте на этой неделе стало вынужденное решение "слуг народа" отложить планы переворота в столице.

В повестке дня 18 ноября стоял во втором чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины", принятие которого позволило бы Владимиру Зеленскому снять городского голову Виталия Кличко с должности председателя КГГА и посадить в это кресло своего человека. Но голосование удалось сорвать объединенными усилиями оппозиционных фракций, группы Разумкова (внутри "слуг народа") и группы "За майбутнє", которые заняли сторону Кличко в его противостоянии с Банковой.

Что показали по телевизору

Законопроект №2143-3 и перед ним еще один, №4298, "слуги народа" хотели принять по специальной процедуре, чтобы сократить рассмотрение депутатских поправок. Проект №4298 "О внесении изменений в Закон Украины "О местных государственных администрациях" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно реформирования территориальной организации исполнительной власти в Украине" был принят в первом чтении 4 марта 2021 г.; к нему подано 2052 поправки. Проект №2143-3 был принят в первом чтении еще 3 октября 2019 г.; к нему подано 923 поправки.

О том, что "слуги народа" собираются ускорить рассмотрение этих двух законопроектов, первый вице-спикер Александр Корниенко рассказал 5 ноября. Он подчеркнул, что закон о столице во многом основывается на законе о местных государственных администрациях, поэтому нужно принять сначала проект №4298 и затем проект №2143-3. По прогнозу Корниенко, второе чтение каждого из этих проектов по спецпроцедуре заняло бы по 1,5-2 часа максимум.

И вот 18 ноября в 13:05 спикер Руслан Стефанчук объявил о переходе к рассмотрению проекта №4298 по спецпроцедуре. Тут же трибуну заблокировали депутаты из "Европейской солидарности". Поясняя их позицию, Руслан Князевич заявил: "Уважаемые коллеги! Я вам хочу напомнить, что при рассмотрении этого вопроса в первом чтении я лично просил рассматривать его по полной процедуре. Потому что это важнейший фундаментальный закон о деятельности государственной власти в Украине. К сожалению, он содержит десятки неконституционных норм, о которых говорила вся, без исключения, оппозиция в этом зале. Тогда нас заверили, что за неимением времени давайте быстро его в первом чтении примем, вы вносите поправки, а во втором чтении мы проведем всеобъемлющее, масштабное обсуждение этой тематики в сессионном зале. Мы представили свои поправки, более двух тысяч поправок. И что теперь? Вы предлагаете не дать нам возможность обсудить все эти поправки".

Его позицию поддержал Сергей Власенко из "Батьківщини". Он поднялся на трибуну и вступил в спор со Стефанчуком, доказывая, что тот не имеет права выносить этот вопрос на голосование, потому что таблица поправок была обнародована только накануне, 17 ноября, а по регламенту таблица должна быть роздана депутатам не позже чем за два дня до рассмотрения проекта.

Стефанчук вначале возражал, но затем сдался и объявил перерыв, а руководителей фракций и групп пригласил к себе в кабинет на переговоры. В 13:44 он вернулся в свое кресло и объявил: "Уважаемые коллеги, позвольте сообщить вам приятную новость: в нашем зале есть компромисс. И потому после заседания с председателями фракций, групп мы пришли к такому согласию. Сейчас мы пока временно откладываем рассмотрение вопросов, связанных со спецпроцедурой. Все фракции и группы сегодня подадут количество поправок, которые они будут ставить по этим двум законопроектам, чтобы мы сняли вопросы спама и потом работали по тем поправкам, которые будут конструктировать работу в нашем зале". Проще говоря, оппозиция согласилась на презентацию меньшего количества правок, "слуги народа" - на нормальное рассмотрение обоих законопроектов по полной процедуре.

Это то то, что все желающие могли увидеть по телевизору.

В чем признался Корниенко

Однако выглядело это несколько странновато, особенно когда довольный Стефанчук рассказывал "приятную новость: в нашем зале есть компромисс". Ранее "слуги народа" многократно демонстрировали умение игнорировать оппозицию и все ее стенания о регламенте. Да и о любых договоренностях они могут забывать за пять минут, достаточно звонка с Банковой. Поэтому во всем этом виделся спектакль с подвохом.

Секрет раскрыли парламентские обозреватели. Обозревая ту часть зала, где сидит монобольшинство, они около 10:50 застали одного из "слуг" за чтением фракционного чата. В чате "слуги" просят Корниенко сориентировать их о голосовании по законопроекту №2143-3. Переписка настолько занятная, что приведем ее дословно.

В чате: Так, что делаем по закону?

Корниенко: По какому?

В чате: О столице! Дайте четко позицию.

Корниенко: Снимаем обе спецпроцедуры с рассмотрения вместе с 5600. Нужно будет 226 примерно в районе 11:30.

В чате: А почему? Не вытягиваем без "Довіри?"

Корниенко: Без "Майбаха". И часть "Довіри", наверное, отвалится. Коалиция - дело тонкое. И это вам не монобольшинство.

В чате: А есть у вас информация, кто не голосует 2143-3?

Корниенко: "Майбах".

Как известно, "Майбахом" в парламенте называют группу "За майбутнє" (Зеленский тоже однажды публично употребил это прозвище). Дальше все прошло по сценарию Корниенко. В 11:30 "слуги народа" мобилизовались в зале, чтобы в 11:35 дать ровно 226 голосов за срочный законопроект №6293, важный для борьбы с коронавирусом и для пиара на этой борьбе (за этот проект проголосовали 339 нардепов, то есть все, кто был в зале и успел добраться до своей кнопки). Затем "слуги народа", как и предупредил Корниенко в чате, сняли с рассмотрения "налоговый" законопроект №5600.

Ну а через полтора часа, когда дело дошло до рассмотрения по спецпроцедуре проектов №4298 и №2143-3, был разыгран тот спектакль, который можно было увидеть по телевизору.

То есть на самом деле Стефанчук, Корниенко и "слуги народа" не пошли навстречу оппозиции. Они просто знали, что у них нет голосов за эти проекты, поэтому решили отложить вопрос до лучших времен.

Перед решающим раундом

Самое главное, в чем признался Корниенко, это в том, что у "слуг народа" уже нет монобольшинства. Напомним, что 21 "слуга" записался в межфракционное объединение "Разумная политика" во главе с Дмитрием Разумковым. О создании этого объединения официально объявил на заседании парламента 16 ноября первый вице-спикер Корниенко. И эта группа, нужно сказать, голосует весьма дисциплинированно - так, как предлагает Разумков, а не так, как требуют с Банковой.

Виталий Кличко публично демонстрирует доброжелательное отношение к Разумкову. Когда Зеленский выдавил Разумкова с поста спикера, Кличко не только не отвернулся от Разумкова, но стал выражать ему поддержку. 10 ноября вышло его интервью изданию "Гордон", где он на вопрос о своей готовности к объединению с Разумковым ответил: "Если будет возможность такого союза и это будет идти в плюс, я не исключаю".

Поэтому можно не сомневаться, что группа Разумкова внутри "слуг народа" проголосует против проекта №2143-3. Скорее всего, по тем же мотивам, чтобы не допустить усиления Зеленского, проголосуют против этого проекта "Европейская солидарность", "Батьківщина", ОПЗЖ и половина "Голоса".

Для убеждения других депутатов Кличко использовал международные рычаги, в том числе экспертное заключение Совета Европы. Интересный момент: письмо от главы профильного парламентского комитета Андрея Клочко с текстом законопроекта ко второму чтению поступило в Совет Европы 8 ноября. "Слуги народа" ожидали, что ответ придет не ранее декабря. На Банковой надеялись, что к тому времени закон уже будет принят и вступит в действие и на его основании Кличко будет снят с должности главы КГГА. Затем в закон можно было бы внести косметические изменения, чтобы якобы учесть критику Совета Европы, но судьбе Кличко это уже не помогло бы. Однако мэр Киева в очередной раз продемонстрировал свои возможности. Уже 17 ноября Совет Европы раскритиковал законопроект о Киеве. Поэтому теперь вынесение этого проекта в зал без учета рекомендаций Совета Европы будет выглядеть как пощечина уважаемому международному органу.

Отметим также, что в условиях распада монобольшинства "слуг народа" (из-за формирования группы Разумкова) повысилась цена "золотых акций" групп "За майбутнє" и "Довіра". У них нет никакой причины спешить с законопроектами №4298 и №2143-3. И за свои голоса они хотят получить надлежащую компенсацию по бартеру, то есть в виде выгодных им законопроектов. Это одна из причин того, почему "За майбутнє" и частично "Довіра" отказывались поддержать спецпроцедуру по этим двум проектам.

Кроме того, нужно учитывать, что группа "За майбутнє" имеет свою партию. Партия "За майбутнє" объединяет мэров многих городов - Белой Церкви, Энергодара, Кременчуга, Луцка, Нежина, Никополя, Полтавы, Черкасс. А им, в свою очередь, совсем не хочется усиления диктатуры Банковой, как и не хочется ослаблять Мэра Киева Кличко, который возглавляет Ассоциацию городов Украины - главный инструмент всех мэров для отстаивания общих интересов городского самоуправления.

Резюмируя, можно сказать, что Кличко 18 ноября одержал перевес над Банковой в одном раунде, но это еще точно не решающий раунд. Уже на следующей пленарной неделе (с 30 ноября по 3 декабря) проекты №4298 и №2143-3 могут быть вновь вынесены в зал. И на этот раз перевес может оказаться на стороне Зеленского, если Банковая найдет чем заплатить группе "За майбутнє".

А вот о чем можно говорить уверенно - это о том, что монобольшинства у "слуг народа" больше нет. Большинство у них есть только в союзе с группами "За майбутнє" и "Довіра". 226 голосов у "слуг", конечно, могут получаться, но только по тем законопроектам, которые объединяют депутатов независимо от политической ориентации.

