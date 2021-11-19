Покушение на министра: Чем отличился Роман Лещенко, которого хотели похитить и пытать

Кристина Макогон / Depo.ua

На министра аграрной политики Романа Лещенко готовили покушение, которое удалось предотвратить работникам МВД.

Об этом на брифинге сообщил Министр внутренних дел Денис Монастырский. Глава ведомства отметил, что дело было связано с деятельностью Лещенко в 2018-м еще до вступления в должность в министерстве. Заказчик преступления - гражданин США - вчера встречался с киллером, которому дал задаток в $20 тыс.

Как рассказали работники МВД Лешенко, хотели похитить и пытать, при этом заказчик допускал, что пытки могут привести к гибели министра. При этом до начала преступления заказчик должен был уехать из Украины в США.

По делу фигурируют два преступления. Сначала стражи порядка перехватили информацию, что женщина ищет киллера. Сотрудники МВД вывели ее на подставное лицо. Впрочем, главным заказчиком был именно мужчина-американец. Кроме похищения и пыток Лещенко, хотели убить другого человека - коллектора, который якобы задолжал заказчику $150 тыс.

Сам Роман Лещенко заявил, что угрозы получал уже длительное время.

"С 2020 года, с момента, как я стал главой Госкадастра, я нахожусь, согласно указу президента, под охраной. По отношению ко мне было много разных угроз, по отношению к моей семье, моим детям. Этот процесс постояннный", - сказал он.

Добавил, что мотивом для преступления стала ситуация в 2018 году, когда он работал аграрием и не занимал никаких политических должностей. Министр рассказал, что упомянутый гражданин США представился работником семенной компании США и хотел предоставить украинским аграриям семенной материал. Однако со временем оказалось, что материал был генетически модифицирован и запрещен украинским законодательством.

"Это гражданско-правовой спор, в рамках которого есть решения суда, вступившие в законную силу", - подчеркнул министр.

Впрочем, постановление суда не помешало американцу позже прибегнуть к шантажу, устраивать медийные атаки и нападения в соцсетях.

Depo.ua вспоминает, чем занимался Роман Лещенко до госслужбы и о какой скандальной истории идет речь.

Чем занимался Лещенко до прихода в Кабмин

Итак, министр родился 32 года назад в Черкасской области. По окончании школы должен был пойти по стопам своих родителей-аграриев и поступить в Уманский аграрный университет. Однако Роман воспользовался возможностью получить столичное образование и стал студентом юрфака Киевского университета имени Шевченко.

Уже на первых курсах он стал работать по специальности, устроившись главным юридическим консультантом холдинга OSG Group. А по завершении учебы в 2011 году начал собственное дело и впоследствии учредил консалтинговую компанию "Украинский аграрный центр".

В 2015 году Роман Николаевич защитил кандидатскую диссертацию по теме "Финансово-правовое регулирование оффшорных механизмов" и получил степень кандидата юридических наук. Был включен в Постоянную юридическую комиссию ученого совета университета Шевченко.

Вскоре после упомянутой выше удачной инвестиции в избирательную кампанию Зеленского, в октябре 2019 года молодой юрист был назначен уполномоченным президента по земельным вопросам. В октябре 2020 года Кабинет Министров назначил его главой Госгеокадастра. А со временем он дорос до должности министра.

Что делает Лещенко в правительстве

Главная задача министра - реализация земельной реформы. Сам Лещенко в комментарии телеканала "Дом" отмечал, что уже на первом этапе ее реализации были раскрыты коррупционные схемы с участием чиновников.

"Если земельная реформа - это плохо в их понимании, то что же было 30 лет до этого? Отсутствие реестров, отсутствие прозрачной системы, отсутствие легального рынка земли, все было в "черной зоне"... Я хочу отметить - мы уволили тысячи чиновников ...К примеру, у нас была система Госгеокадастра, в которой работали 10 тыс. чиновников, которые распоряжались землей в нашей стране. Мы уволили там 5 тыс. чиновников, и продолжаем их зачищать, оптимизировать. Потому что они использовали финансовый ресурс налогоплательщиков, мы платили им сотни миллионов гривен зарплат, а они использовали схемы бесплатной приватизации, формировали теневой рынок", - подчеркнул министр.

В сентябре этого года некоторые эксперты прогнозировали, что Лещенко лишат министерского кресла. В частности, по данным источников Depo.ua, им были недовольны из-за провала Стратегии Кабмина по выращиванию и дренажу, которая предусматривает модернизацию и строительство оросительных и дренажных систем. Впрочем, министр остался в должности.

Что за скандал с американцем

Конфликт разгорелся между Лещенко и гражданином США Куртом Джейкобом Гроссансом. Последний рассказывал, что приехал в Украину в 2017 году, хотел развивать агробизнес.

В 2018 году Роман Лещенко стал директором его предприятия ООО "Гроссанс". Курт Джейкоб обвинил Романа в том, что при его руководстве с предприятия в неизвестном направлении исчез большой объем зерна. Якобы нанесенный ущерб составил $250 тыс.

Как пишет Kyiv Post, Гроссанс утверждал, что остался без капитала и не мог длительное время инвестировать в выращивание зерновых. Лещенко все обвинения отвергал. Акцентировал, что покинул компанию, как только узнал об афере с семенами - по версии пана Романа, Курт Джейкоб контрабандой завез в Украину генетически модифицированные семена и хотел их здесь использовать.

Что касается денег, по словам Лещенко, они с Гроссансом договорились, что бизнесом американца будет заниматься компания "Прогресс", которая принадлежала украинцу. При этом сам Гроссанс будет в курсе каждой финансовой операции.

Но по данным издания, из переписки аграриев в WhatsApp следует, что в свое время для Гроссанса использование "Прогресса" стало сюрпризом. "Ты также забрал деньги из моего аккаунта для своей компании без моего сведения", - писал он. Лещенко отвечал, что только пытался умело управлять бизнесом американца и таким образом сделал все транзакции законными. Также обещал все вернуть.

Через несколько месяцев вернул $35 тыс. и заявил, что банкрот, поэтому всю сумму отдать не сможет.

"Если мы говорим о краже, нужно начать с того, что ты украл соевые бобы в США и контрабандой завез их в Украину. Или о манипулировании налоговыми отчетами о прибыли, которую ты получил в Украине", - писал Лещенко.

В свою очередь Гроссанс ответил, что Лещенко был директором и все эти вещи происходили с его ведома.

Впрочем, после двухлетних споров Лещенко выплатил американцу $195 тыс. и, таким образом, рассчитался. Тем не менее, Гроссанс заявил, что его оппонент должен компенсировать ему ущерб в $485 тыс.

Напомним, что, по словам Лещенко, после начала его политической карьеры усилился шантаж и угрозы со стороны Гроссанса. Само назначение Лещенко министром американец прокомментировал публично. "У меня есть опыт работы моего предприятия в Украине. Однако, к сожалению, с горьким привкусом разочарования, связанным именно с этим гражданином Украины. Поэтому я хочу сообщить о том, что Роман Лещенко в должности директора моего предприятия, по моему убеждению, злоупотреблял моим доверием и своим служебным положением", - говорилось в пресс-релизе ООО "Гроссанс".