Международный военный контингент в Украине: Что за миссию готовит ЕС

Руслан Рудомский / Depo.ua

Швеция вслед за странами Балтии, Польшей, Румынией и Словакией поддержала создание военной учебной миссии ЕС в Украине.

Вчера министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил о возможности отправки шведского военного контингента в Украину в рамках обучающей миссии под руководством ЕС, поддержав таким образом предложение стран Балтии.

"Мы считаем очень важным отметить амбиции Европейского Союза внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины. Сейчас все взгляды прикованы к Польше и происходящему на границе, а это может означать, что Украина будет немного в тени. Однако Украина всегда актуальна и наша солидарность всегда должна быть очень четкой", - заявил Петер Хультквист в комментарии шведскому радио Ekot.

По словам Хультквиста, вопрос только в том, как именно Швеция может внести свой вклад в это дело.

История вопроса

Впервые об идее создания европейской военной обучающей миссии в Украине заговорили в середине сентября 2021 года. Известный своими инсайдами корреспондент "Радио Свобода" Рикард Юзвяк в Twitter написал, что "ЕС рассматривает разные варианты военной консультативной и учебной миссии в Украине как дополнение к действующей там гражданской миссии с 2014 года".

По его словам, участники новой миссии будут консультировать Департамент образования Министерства обороны Украины и Генеральный штаб по реформе профессионального военного образования. Они поддерживают стойкость Украины путем укрепления ее военного потенциала.

А в начале октября об этом со ссылкой на внутренний документ EEAS (Европейской службы внешних связей) написало немецкое издание Die Welt. Отмечалось, что создание такой миссии рассматривается "на фоне активности российских гибридных войск и обострения боевых действий на Донбассе".

"Документ Европейской службы внешних связей предусматривает, что создание такой миссии станет выражением солидарности с Украиной с учетом военной активности России на украинской границе и оккупированных территориях", - написало немецкое издание.

Даже указывалось, что если миссия будет создана, она будет названа военной консультативной и обучающей миссией ЕС в Украине (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine).

В материале говорилось, что на создании военной миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, к которым уже присоединились Польша, Румыния, Словакия и выразили свою поддержку Швеция и Финляндия.

"О создании военной учебной миссии ЕС попросили главы МИД и Министерства обороны Украины, которые направили в конце июля письмо верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю", - говорится в материале издания Die Welt от 3 октября.

А уже 12 октября об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по итогам 23 Саммита Украина - ЕС заговорил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

"Что касается военного сотрудничества, мы считаем, что возможно его усилить. Мы считаем, что это вопрос высокого представителя Жозепа Борреля - он направляет миссию, которая приедет в Украину, встретится с украинскими коллегами и будет рассматривать, какие совместные проекты мы можем обсуждать в сфере военного образования", - сказал Мишель.

Владимир Зеленский, в свою очередь, подтвердил, что речь идет о военно-учебной миссии, которая предусматривает применение лучших европейских практик и обмен опытом.

Что за миссия

Вопрос сейчас находится в проектной стадии, однако определенную информацию обнародовали президент Евросовета Шарль Мишель и уже бывший министр обороны Украины Андрей Таран, комментируя итоги 23-го саммита Украина -ЕС.

По словам Тарана, планируется привлечение в Украину 30 постоянных советников от ЕС. Ожидается, что благодаря активному участию европейских коллег и по результатам институционального аудита в Вооруженных силах Украины будет создана многоуровневая система военного образования и внедрено качественное дистанционное обучение.

Трансформациям должны подвергаться административные и управленческие процессы, а также организационно-штатные структуры военных учебных заведений, а учебно-материальная база будет совершенствоваться с учетом требований европейского образования.

"Реализация такого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных сил Украины, которые присущи государствам-членам Европейского Союза. В нашей повестке очень четкие инициативы, и те сигналы, которые мы подаем коллегам из ЕС, достаточно положительно воспринимаются. И шаги, которые Минобороны предпринимает в ходе оборонной реформы, являются инструментом сближения с ЕС", - сказал Таран.

Шарль Мишель сравнил продолжающуюся с 2004 года украинскую миссию с миротворческой миссией "Алтея" в Боснии и Герцеговине, в которой принимают участие 20 стран.

Миссия "Алтея" состоит в наблюдении за исполнением Дейтонского мирного соглашения 1995 года и предусматривает размещение военного контингента ЕС на территории Боснии и Герцеговины.

В июне 2021 года Совет ЕС пришел к выводу, что "Алтея" до сих пор играет ключевую роль в поддержании стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине. Очевидно, в ЕС подумали, что почему бы аналогичным образом не поддерживать стабильность на востоке Украины.

И хотя отмечается, что миссия в Украине будет носить более учебно-консультативный характер, заявления о ней прозвучали на фоне публикаций американских СМИ и заявлений западных лидеров о развертывании российских войск вдоль украинских границ.

Также вчерашние слова министра обороны Швеции наталкивают на мысль, что концепт миссии может быть несколько изменен в сторону военной сферы. А если упомянуть еще и информацию о желании Великобритании отправить своих военных в Украину, то напрашивается вывод, что Европа ищет варианты легального (с точки зрения всех международных норм) размещения в Украине своего военного контингента без привлечения внимания к этому процессу.

То есть формально это будет учебно-консультативная миссия, а фактически - в Украину могут приехать военные по меньшей мере восьми стран ЕС, шесть из которых являются членами НАТО (все кроме Швеции и Финляндии). Очевидно, в Европе думают, что присутствие ее военных представителей в Украине устранит риск нового российского вторжения.

Как бы то ни было, по озвученным в октябре планам, военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине должна заработать уже до конца 2021 года.