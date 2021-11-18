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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Вагнергейт» по версии Bellingcat: Какие проблемы ожидают Зеленского и Ермака

09:08 18.11.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

В 1998 году в истории США состоялась попытка импичмента президента-демократа Билла Клинтона. Лишить должности его хотели не за внебрачные сексуальные отношения с практиканткой Белого дома Моникой Левински, а за ложь об отсутствии этих отношений. Потому что президент США не имеет права лгать американскому народу. В Украине за лжесвидетельство импичмент президенту точно не объявят.

Вчера наконец-то появилось долгожданное расследование Bellingcat, в котором рассказывается о сорванной спецоперации украинских спецслужб по доставке в Киев группы российских боевиков, участвовавших в войне против Украины на Донбассе. И, в частности, о роли президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака в этом деле. Общее впечатление от текстовой версии расследования подобно впечатлению после обнародования расследования Pandora Papers об офшорах Зеленского и его окружении: понятно, что чиновники накосячили, но как-то не впечатляет.

Итак, спецоперация "Авеню" по вербовке и последующей доставке в Украину вагнеровцев была, Зеленский о ней не только знал, но и получал регулярные отчеты о ходе спецоперации. Нашим гээрушникам удалось выманить 33 российских наемников в Беларусь, там они должны были сесть на самолет, который по требованию Украины должен был совершить посадку в Киеве. Где российских бандитов планировали задержать. Вагнеровцы приехали в Минск 24 июля 2020-го, оттуда на следующий день их ждал вылет в Стамбул. Но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести завершение операции на неделю. Здесь журналисты ссылаются на слова экс-начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы и уточняют: им не удалось подтвердить этот разговор, потому что Офис президента не прокомментировал расследование. Ермак мотивировал свое предложение договоренностями о перемирии на востоке, а задержание вагнеровцев могло перемирие сорвать. Билеты на самолет для одной группы наемников удалось перебронировать на 30 июля, для другой - на 1 августа. Но в Украину они так и не попали. Ответа на вопрос, почему так произошло, Bellingcat не дал. Точнее, такого ответа, которого многие ожидали.

Эти события происходили в разгар предвыборной кампании в Беларуси. Александр Лукашенко 24 июля 2020 года в речи перед офицерами спецназа говорил о "внешних силах", которые хотят устроить Майдан руками профессиональных военных, за большие деньги работающих в частных военных компаниях. То есть, очевидно, в тот момент вагнеровцев, прибывших в тот же день в Беларусь, местный КГБ уже вел. И если бы они 25 июля вылетели из Минска, все могло бы обернуться совсем по-другому. Но случилось так, как случилось: наемников задержали, и некоторое время белорусские власти решали, что с ними делать. В Bellingcat подтвердили слова Владимира Зеленского, что он 5 августа звонил по телефону Лукашенко с просьбой экстрадировать вагнеровцев в Украину. В конце концов белорусские власти отдали боевиков России. А в Украине спустя несколько дней разразился скандал, известный как "вагнергейт". Его суть сводится к обвинению кого-то в Офисе президента (чаще называлась фамилия Ермака) в умышленном сливе спецоперации. Однако опубликованное расследование эту версию не подтверждает. Как, впрочем, и не опровергает. Но на Банковой акцентируют именно на первом моменте. Говорят: в Bellingcat отметили, что информацию не удалось подтвердить.

Не удалось, потому что ответов на свои вопросы от ОП журналисты так и не получили.

Какие выводы можно сделать из обнародованного расследования?

Первый: в нем нет упоминаний о вероятном участии в проведении спецоперации американских или британских спецслужб.

В Украине же писали о возможной помощи нашим спецслужбам со стороны западных коллег. И президент Зеленский в интервью называл операцию инициативой других стран. Выходит, все от начала до конца спланировали и почти осуществили у нас? Хорошо, что у нас есть такие специалисты, но почему-то остаются подозрения, что расследователи просто умолчали об определенных деталях. И не только о возможной помощи партнеров. Создается впечатление, что авторы пытались избегать прямых указаний на виновников провала. В конце концов получилось, что никто не виноват, что так произошло.

В начале октября украинская делегация, в составе которой был Андрей Ермак, ездила за океан, где у нее были запланированы разные встречи. Не исключено, что некоторые не афишировались. Могли ли неафишированные контакты повлиять на материал Bellingcat? Например, могли ли замолвить словечко за украинскую власть, чтобы после обнародования расследования Украину не штормило? Это независимая журналистская группа, поэтому подозревать авторов расследования в политической ангажированности вроде бы нет оснований. Впрочем, многие другие их расследования выглядят куда более зубастыми, чем расследование о вагнеровцах. Или это просто так кажется?

Второй вывод касается внутриполитической ситуации после публикации расследования Bellingcat. Проще говоря, стоит ли Зеленскому ожидать больших проблем.

Сразу скажем, нет, не стоит. Сейчас видим, как на Банковой выгораживают Ермака. Мол, у него нет полномочий отдавать приказы разведчикам. Это правда. Но если инициативу главы президентского офиса силовики, в данном случае военные разведчики, сразу начинают выполнять, возникает вопрос и к ним, и к президенту. Собственно, кто отвечает за национальную безопасность: он или руководитель его канцелярии?

Могут ли инициировать процедуру импичмента Зеленского? Дальше громких заявлений дело не пойдет. Измены с его стороны нет. Да, украинцам долго лгали, убеждая, что такой спецоперации не было, а это выдумки или российской пропаганды, или своих оппозиционеров. В июне Зеленский в эфире "1+1" признал: была операция, но не наша, других стран, а Украину максимально втягивали в этот вопрос. Оказалось, что президент был в курсе планов разведчиков. Но мы же не Америка, где президента Билла Клинтона хотели снять с должности за лжесвидетельство.

Единственная большая проблема у Зеленского может возникнуть с Ермаком. Из расследования Bellingcat следует, что он был инициатором отсрочки доставки вагнеровцев для задержания в Украине. Это не ожидаемое оппозиционерами признание Ермака "крысой" в ОП, но для раскачивания кресла под ним тоже подходит. Главу президентского офиса очень многие не любят, поэтому будут раскачивать много рук одновременно. Причем так, что будет слышно в кабинете Зеленского. Повышая токсичность Ермака, коллективная оппозиция будет толкать Зеленского к тяжелому выбору: политически тонуть вместе с ним или выплыть, но уже самому.
 

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