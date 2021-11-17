Расследование Bellingcat о «вагнеровцах»: Какое участие принимали Зеленский и Ермак

Максим Карпенко / Depo.ua

В расследовании Bellingcat рассказывается об участии президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака в деле так называемых «вагнеровцев».

В первой части совместного с The Insider расследования рассказывается о том, как украинским разведчикам удалось завербовать боевиков ЧВК Вагнера и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на расследование Bellingcat.

Согласно информации журналистов, наемники выехали в Беларусь и не знали, что план вылета из Минска изменился, а билеты в Стамбул были отменены.

Планы изменились

За день до отправки наемников два старших сотрудника спецслужб, ответственные за проект "Авеню" (Бурба из ГУР МОУ и Баранецкий из СБУ) прибыли в Офис президента. Об этом рассказал как сам Бурба, так и бывшие сотрудники разведки, которые говорили, что он позвонил по телефону сразу после встречи. Бурба и Баранецкий намеревались сделать последний доклад о предстоящей спецоперации. Однако, как Бурба рассказал Bellingcat, Зеленский в тот момент был занят, и они не смогли встретиться с ним лично.

По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю. Днем ранее президент Зеленский достиг договоренности с Россией и сепаратистами, которых поддерживает Россия, о перемирии на Донбассе. По словам Бурбы, в Офисе президента считали, что если спецоперация пройдет как запланировано и завершится задержаниями 25 июля, то перемирие закончится, не успев начаться.

Уточняется, что эту информацию журналисты независимо не смогли подтвердить.

На следующее утро, когда первая группа из 33 наемников уже уезжала из Москвы, команде ГУР МОУ удалось успешно перебронировать билеты не на среду, 29 июля, а на четверг, 30 июля. Билеты второй группы из 13 наемников поменяли на субботу, 1 августа. Позже в то же утро, по словам Бурбы, он сообщил в Офис президента, что план все равно будет осуществлен, но с задержкой на пять дней.

Участие Лукашенко

Однако в дни, когда 33 наемника сели в автобус и отправились в путь, в Беларуси было неспокойно. Менее чем через 2 недели, 9 августа, должны были состояться президентские выборы, и поэтому политическая ситуация была напряженной. Опасаясь внутренних и внешних врагов, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко охотился за теми, в ком видел противников.

Паранойя Лукашенко касалась не только якобы попыток Запада свергнуть его. Как сообщается, он также опасался предательского вмешательства со стороны единственного союзника - Кремля. На встрече с белорусскими журналистами не под запись 9 июля Лукашенко, как сообщается, говорил, что в стране задержаны четыре офицера ГРУ, и что "координировали действия с Сергеем Тихановским".

Согласно словам членов группы наемников, опрошенных Bellingcat, их первая попытка пересечь границу по фиктивным контрактам была безуспешной. Белорусские пограничники спрашивали, куда они уезжают; некоторые наемники в шутку отвечали, что все едут навестить больную бабушку в Минске.

Однако после короткого ожидания на границе стало ясно, что та же коррупционная процедура, которую использовал пробный пассажир, сработает и в этот раз. Всем 33 наемникам продали "правильные" соглашения о трудоустройстве за 1000 рублей каждое и, наконец, пропустили в Беларусь.

33 вагнеровца в Минске

Когда они оказались на территории Беларуси и уже направлялись в Минск, "Артур Павлович" сообщил Миляеву об изменении планов и направил автобус в трехзвездочный отель в Минске, где турагент забронировал им номера на первый из пяти дней ожидания. Сначала, узнав о задержке, наемники возмутились. Однако после того, как "Шаман" получил подтверждение от "Павловича", что дни ожидания в Минске засчитаются как оплачиваемые рабочие дни, они успокоились и следовали инструкциям соблюдать военную дисциплину, не пить алкоголь и не бродить по городу.

Однако поскольку гостиница в центре города была забита, наемники смогли провести там всего два дня. 27 июля 32 из 33 прибывших переехали в санаторий "Белорусочка", который располагался за городом. Еще один наемник, единственный, у которого был белорусский паспорт, остался у родственников в Минске.

В течение следующих трех дней наемники соблюдали строгую дисциплину и инструкцию "Шамана". Сотрудник гостиницы впоследствии рассказывал белорусским СМИ: "Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением... Спиртное не употребляли, развлекательные заведения не посещали".

Фото: Bellingcat

Арест

Один из наемников, опрошенных Bellingcat, рассказал, что около 7:00 28 июля он и его товарищи заметили необычный микроавтобус, припаркованный возле санатория "Белорусочка". Они немедленно узнали в нем автомобиль для слежки КГБ. Они не придали этому большого значения, решив, что белорусские спецслужбы просто следят за наемниками, чтобы убедиться, что те покинут страну, не устроив никаких проблем.

Однако вечером того же дня произошли события, ставшие для 32 наемников крайне неприятным сюрпризом. Перед рассветом в 4.30 утра санаторий взяла штурмом команда спецназа "Альфа" КГБ Беларуси. В номера наемников через балконы выстрелили светошумовыми гранатами. Члены штурмовой группы, одетые в балаклавы, наставили на россиян оружие и заковали в наручники. Затем они заставили их лечь на кровати лицом вниз и закрыли их головы подушками, пока они рылись в багаже и одежде россиян в поисках оружия.

Никакого оружия они не обнаружили. После продолжительного ожидания прибыл ОМОН и отвез россиян в отделение милиции. 33-й наемник (остановившийся у родственников) был задержан позже тем же утром. Наемников 22 часа держали в отделении милиции в наручниках, на коленях и лицом к стене.

Незадолго до полуночи 29 июля им зачитали документы об аресте и обвинили. Затем наемников перевезли в центральное отделение милиции, где их допрашивали, по-видимому, сотрудники КГБ. У задержанных спрашивали, знают ли они Сергея Тихановского и Николая Статкевича. Наемники отвечали, что не знают этих людей.

Несмотря на их искренние возражения, наемников обвинили в подготовке государственного переворота и массовых беспорядков совместно с арестованными оппозиционерами Тихановским и Статкевичем.

Розыск в Украине

В день арестов белорусское государственное телевидение опубликовало громкие кадры задержания. Лукашенко сделал публичное заявление, обвинив российских наемников в том, что они прибыли для вмешательства в будущие выборы и собрал Совет безопасности на экстренное заседание. В течение следующих дней он использовал 33 задержанных наемников в качестве разменной монеты в переговорах и с украинской властью, и с Кремлем, намекая, что ему безразлично, какой стране они достанутся, и пригласив каждую сторону обосновать просьбу передать им задержанных.

Согласно интервью и слитым документам, как только пришли новости об аресте, украинская власть изменила тактику. Она решила убедить белорусскую власть передать задержанных Украине. Для этого была необходима как официальная линия - подготовка всех юридически необходимых обвинений и документов по экстрадиции - так и неформальный диалог с Минском в попытке убедить Лукашенко передать всех или хотя бы некоторых задержанных.

Официальный подход предусматривал предъявление задержанным обвинений и дальнейшее информирование Беларуси по официальным каналам, что эти люди разыскиваются за совершение тяжких преступлений на территории Украины. Были также отправлены запросы об экстрадиции.

30 июля 2020 года министр иностранных дел Беларуси вызвал украинского временного поверенного в Минск, проинформировал его об арестах и спросил информацию о возможных преступлениях, совершенных этими людьми на территории Украины.

3 августа Генеральный прокурор Украины подал Беларуси запрос на временное задержание 28 из 33 наемников до получения официального запроса об экстрадиции. Этот запрос был подан через восемь дней 11 августа 2020 года.

Тем временем украинская власть начала неформальное взаимодействие с Беларусью по двум фронтам. По словам одного из опрошенных членов команды ГУР МОУ, Служба безопасности Украины передала своим белорусским коллегам информацию о наемном прошлом 33 человека, а также других людей, "нанятых" ЧВК "МАР". Вероятно, эта информация стала источником заявлений минской власти 30 июля, что они разыскивают еще до 200 человек, по их словам, из "ЧВК Вагнера" на территории Беларуси.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский лично лоббировал экстрадицию этих людей в Украину во время телефонного разговора с Лукашенко 5 августа 2020 года.

Россия проявляет интерес

Российская власть сначала, видимо, опешила от арестов и обвинений, которые выдвинул Лукашенко в их адрес. Начальная реакция со стороны Кремля и лояльных Кремлю СМИ говорит о непонимании, что эти 33 человека делали в Минске. 30 июля после суток молчания пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал аресты, отвергнув обвинения в адрес России в попытке дестабилизации ситуации в Беларуси и попросил у Минска "исчерпывающую информацию" о том, в чем обвиняют россиян.

В заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России, посол Москвы в Минске утверждал, что россияне были сотрудниками частной охранной компании, которые ждали самолет для вылета в третью страну. 31 июля Путин созвал Совет безопасности РФ, чтобы обсудить ситуацию.

Несколько граждан России, которые командовали так называемыми добровольческими отрядами на востоке Украины, сделали заявления в поддержку задержанных наемников. Признавая, что некоторые из них боролись под их началом на Донбассе, они предполагали, что задержанные направлялись в третью страну на задачи для ЧВК.

По всей видимости, даже 3 августа представители Кремля еще не знали истинных причин такого положения 33 россиян, поскольку и Песков, и российский консул в Минске заявляли, что эти люди были сотрудниками частной охранной компании, которые "направлялись в третью страну" и просто не попали на рейс.

5 августа 2020 года генеральный прокурор Российской Федерации подал официальный запрос в прокуратору Беларуси на передачу 32 задержанных россиян (не считая наемника, у которого было белорусское гражданство) в Москву.

Окончательный срыв операции

До 6 августа 2020 г. президент Беларуси, похоже, еще не решил, чей запрос следует удовлетворить. Он даже пригласил генеральных прокуроров Украины и России в Беларусь, чтобы решить вопрос с генеральным прокурором Беларуси на основе "международных договоров и соглашений".

Однако, вероятно, на его окончательный выбор повлияли дальнейшие события.

Хотя сначала российская власть и спецслужбы, видимо, не понимали, как 33 российских наемника оказались в Минске, через неделю они, судя по всему, раскрыли это дело. Воспользовавшись безоговорочным доступом к логам российских интернет-провайдеров, российское ФСБ обнаружило украинский след по крайней мере в части операции. В частности, речь шла о логе IP оригинального объявления на работе на Avito, а также об украинской регистрации одного из турагентств, заказавших билеты для наемников. В этот же день за это дело взялся Следственный комитет России.

Однако события, которые произошли после выборов, стали беспрецедентными в истории Беларуси. По всей стране начались массовые протесты и антиправительственные митинги против результатов выборов, которые многие белорусы сочли сфальсифицированными.

Неизвестно, какая челночная дипломатия и переговоры имели место между Москвой и Минском в течение нескольких дней. Неизвестно также, предлагала ли Россия оказать помощь и оказала ли Лукашенко в подавлении массовых протестов. Однако в течение недели после выборов по крайней мере три самолета российских военных и/или ФСБ совершали заранее не объявленные полеты в Минск, в том числе два рейса 12 августа.

14 августа Генеральный прокурор России сообщил, что Беларусь отпустила 32 граждан России и что они находятся на территории Российской Федерации.

Наемники, опрошенные Bellingcat, говорили, что их отпустили на Россию только 16 августа, вывезя в какой-то населенный пункт под Москвой и поместив на 14-дневный карантин. В течение этих двух недель, по словам наемников, их регулярно допрашивали сотрудники ФСБ, пытавшиеся составить для себя картину произошедших событий, когда первый наемник отозвался на объявление о работе на российском сайте почти годом ранее.

Что известно о деле "вагнеровцев"

29 июля 2020 года в Беларуси задержали боевиков из ЧВК "Вагнера": 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Тогда правоохранители Беларуси сообщили, будто к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков (среди которых 9 граждан Украины), подозреваемых в участии в террористической организации.

14 августа Александр Лукашенко, де-факто исполняющий обязанности президента Беларуси, отдал 32 задержанных "вагнеровцев" России.

17 августа народный депутат Украины Алексей Гончаренко обвинил окружение президента Украины Владимира Зеленского в сливе врагам секретной информации о тайной спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских боевиков в Беларуси.

18 августа главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники заявил, что ситуация с появлением в Беларуси "вагнеровцев" была якобы частью секретной операции СБУ и ГУР Минобороны Украины, которая сорвалась из-за утечки информации из Офиса президента.

Он сообщил также, что президент Владимир Зеленский уволил начальника ГУР МО Василия Бурбу за требование расследовать провал операции по захвату "вагнеровцев", отложенной главой ОП Андреем Ермаком.

В то же время в ОП, Службе внешней разведки и СБУ опровергли эту информацию.

6 сентября народный депутат Владимир Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также их билеты на рейс в Стамбул.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители расследуют три производства по ситуации с "вагнеровцами".

Тогда же, в 2020 году, СМИ сообщили, что проект Bellingcat Элиота Хиггинса снимает фильм о так называемом деле "вагнеровцев" для Netflix.

19 мая 2021 года Верховная Рада создала провластную временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Впоследствии Зеленский подтвердил, что операция по задержке "вагнеровцев" существовала, но Украина не хотела участвовать в ней.

15 ноября глава ВСК Марьяна Безуглая сообщила, что выяснить, кто решил отложить спецоперацию по "вагнеровцам", не удалось.

В то же время генерал-лейтенант Михаил Забродский сообщил, что версия председателя ВСК Безуглой относительно "вагнергейта" неправдивая. По его мнению, операцию сорвали на самом высоком государственном уровне.

Справка: Элиот Хиггинс - британский журналист и блогер, известный использованием свидетельств из открытых источников - сообщений СМИ и социальных сетей - для исследования подлинных фактов и глубокого анализа реальных событий.

15 июля 2014 года Хиггинс начал новый проект под названием Bellingcat, в рамках которого расследует текущие события, используя информацию из открытых источников, таких как видео, карты и фотографии.

Его запуск был профинансирован с помощью кампании на Kickstarter.

Летом 2014 года команда Bellingcat состояла из Хиггинса и восьми добровольцев, а уже в конце 2015 года команда насчитывала 14 волонтеров-расследователей со всего мира и координировала свою деятельность на платформе Slack (корпоративный мессенджер).

В 2020 году стало известно, что Bellingcat снимает фильм о так называемом деле "вагнеровцев" для Netflix.

Сообщалось, что первая часть фильма Bellingcat должна выйти в марте 2021 года. Руководитель проекта Христо Грозев заявлял также, что расследователи обнаружили доказательства того, что спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" организовывала Службы безопасности Украины.

11 марта главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, а также народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко сообщили, что Христо Грозев 10 марта провел в Киеве съемки для фильма об обстоятельствах срыва операции по ЧВК "Вагнер".

По словам Бутусова, Грозеву звонил глава Офиса президента Андрей Ермак, и сам "предложил встретиться и попросил записать для фильма интервью с государственными деятелями, которые представят в фильме позицию Офиса президента по этому делу".

Также Бутусов сообщал, что Грозев записал интервью с агентами НАБУ, чиновниками Министерства обороны и пятым президентом Петром Порошенко.

В то же время в Офисе президента опровергли информацию, что к нему приезжали расследователи из Bellingcat, чтобы взять комментарий для своего фильма.