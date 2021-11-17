Глава Фонда госимущества уходит в отставку, - источники

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко уходит в отставку. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников. Заявление будет обнародовано в ближайшее время, формулировка - «по собственному желанию».

Одна из главных причин увольнения, по словам собеседников издания, - «недовольство отдельных представителей политикума приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти».

Информацию об уходе Сенниченко в своем Telegram подтвердил экс-депутат и журналист Сергей Лещенко. По его словам, причиной стала "скандальная приватизация завода Большевик, прошедшая под одного участника".

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