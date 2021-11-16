Вадим Денисенко: «В войне Зеленского и Ахметова останется только один»

Юрий Васильченко / Depo.ua

Увеличит ли выплата тысячи гривен количество вакцинированных украинцев? Кто выйдет победителем из "войны" Банковой с Ахметовым? Что задумал Путин, начав экономическую аннексию оккупированного Донбасса, и возможно ли прямое военное столкновение между Украиной и Россией.

Эти и другие актуальные вопросы Depo.ua обсудил с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко

- "Тысяча Зеленского" - для чего этот проект, что он добавит к рейтингу президента и власти в целом?

- Первое, что бросается в глаза, - это то, что президент принял решение начать кампанию по поддержке вакцинирования от COVID-19. Несмотря на то, что его избиратель в вопросе отношения к вакцинации разделен фактически пополам, Владимир Зеленский решил занять провакцинаторскую позицию. Это связано с несколькими факторами. Первый - сложная ситуация со смертностью от коронавируса в Украине. В то же время окружение президента наконец-то начало понимать простую истину: то, что президент не занимал никакой позиции относительно вакцинации, играет против него. Каждая сторона пытается "перетащить" главу государства на свою сторону и требует от него встать на их защиту. В конце концов, Зеленский все-таки принял для себя довольно сложное с точки зрения поддержки избирателя решение занять провакцинаторскую позицию.

Но проблема в том, что государство и дальше не делает никаких исследований, которые позволили бы понять, какие шаги правильные и куда следует двигаться. Прежде чем объявлять о выплате тысячи гривен за вакцинацию, нужно было провести полноценное социологическое исследование настроений в фокус-группах: особенно людей, которые входят в 20 процентов сомневающихся, следует ли им вакцинироваться и тех 40 процентов, которые точно не собираются вакцинироваться. Я очень боюсь, что сейчас в обществе начнется огромная кампания под условным названием "Нашу жизнь или здоровье хотят купить за тысячу гривен". Это может сыграть и против Зеленского, и против тех граждан, которые уже теоретически готовы вакцинироваться.

Во-вторых, разовая выплата как отдельный проект не поможет добиться нужного результата - значительно увеличить количество вакцинированных граждан. Без разработки и проведения обширной, разумной и спокойной агитационной кампании в обществе "тысяча от Зеленского" не сработает вообще.

- Эти деньги власти предлагают использовать на услуги креативных индустрий (кино, театры, музеи) и на транспорт внутри страны. Может, так можно будет поддержать эти отрасли экономики во время кризиса?

- Экономический эффект если и будет, то минимальный. Еще раз повторю: одновременно с экономическим аргументом следует приводить и другие доводы для людей, которые могли бы убедить широкие массы населения вакцинироваться. Пока эта часть провакцинаторской кампании вообще отсутствует.

- Вторая часть видео президента касалась вопросов энергетической безопасности государства. Уверяя, что зимой не будет веерных отключений электроэнергии и перебоев с теплом, Зеленский успокаивал население тем, что к нам плывут семь кораблей с углем и что в работу запущены два дополнительных блока на атомных станциях... К чему были эти слова?

- Ключевой момент - это не само видео, а ответ компании ДТЭК, абсолютно издевательский и превращающий президента в посмешище. В контексте нынешней свободы слова на каналах, подконтрольных упомянутому миллиардеру, можно быть уверенным, что этот сигнал будет многократно усилен и "разжеван" для населения.

Напомним, месяц назад началась информационная война между Зеленским и Ахметовым. Выйти победителем из этой истории может только одна сторона. Либо кто-то потеряет свой рейтинг, либо кто-то потеряет часть своих капиталов. Пока кажется, что команда Зеленского не готова к серьезным действиям против миллиардера. С каждым днем фактически лишь угрожая, но не вступая в эту войну, они ухудшают рейтинг президента. И совершенно издевательское заявление ДТЭК свидетельствует, что у Ахметова не просто не снижают обороты, а быстро и эффективно двигаются дальше в контексте развертывания конфликта.

- Чем потенциально может закончиться этот конфликт? Может быть, досрочными выборами или другими серьезными решениями?

- Думаю, Ринат Ахметов продолжит игру на понижение рейтинга Зеленского. И как только этот показатель упадет ниже 15 процентов... Пока худший момент своего президентского срока действующий глава государства пережил в феврале этого года, когда его рейтинг составлял 23 процента. Этот показатель показывает размер ядерного электората Зеленского. Если рейтинги начнут падать ниже этой планки, президент начнет терять свой коренной, ядерный электорат. А если падение составит 15 процентов и ниже, этот процесс фактически станет необратимым. Это сделает Зеленского слабым президентом, с которым можно не считаться и который вынужден будет договариваться с вами сам, а не наоборот.

Зеленский не может ничего противопоставить этим шагам по снижению своего рейтинга, потому что какие-либо адекватные ответные шаги с его стороны сегодня невозможны. Они сейчас пытаются повторить маневр, который добавил президенту рейтинг зимой этого года и действовал последние восемь месяцев, и нервно ищут замену СНБОУ, чтобы сделать сериал "Совбез-2". Но нужных сценариев команда Банковой пока не может найти и просто теряет время.

Поэтому, если они в течение короткого времени, месяц-полтора, не найдут замену СНБО в этом смысле, то рейтинг Зеленского уйдет в "красную зону" и станет критически низким.

Надо понимать, кто такой избиратель Зеленского. А это люди, которые по факту были в политическом смысле влюблены в него на протяжении 2019-2020 годов, и большую часть этого года тоже. Это люди, которые всегда стояли на вторых-третьих социальных ролях, какие бы должности они ни занимали, и только благодаря появлению Зеленского они могли показать условный средний палец старым элитам, всем, кто до сих пор руководил. Но влюбленность рано или поздно заканчивается и предполагает переход к болезненной стадии скандалов. Если перенести простой человеческий уровень на политику, сейчас может начаться этап, называемый в народе "от любви до ненависти".

- И еще один актуальный вопрос. Вышел указ Владимира Путина, который фактически предусматривает начало внутренней торговли между Россией и ОРДЛО. Что это значит для нас?

- Этот указ положит начало прямой интеграции экономики ОРДЛО в российскую экономику. Пока сложно понять, как он будет реализован на практике, но можно выделить несколько моментов. Если до сих пор были те или иные формальности, то теперь можем говорить о прямом управлении оккупированными территориями со стороны России, о начале де-факто аннексии. С точки зрения Кремля это позволит несколько уменьшить "коррупционную самостоятельность" этих территорий.

Второй момент - это посыл России как жителям оккупированного Донбасса: мол, мы начинаем интеграцию этой территории в российское государство, так и к пророссийским настроенным жителям подконтрольной Украине части региона. Вспомните о разданном властями РФ миллионе российских паспортов, о ползучей паспортизации оккупированного Донбасса. Ведь что произошло, когда украинская армия неделю назад вернула себе контроль над "серой зоной" у линии столкновения? Здесь же начался крик "обижающих людей с русским паспортом, россиян и т.п.". И это может иметь определенные последствия.

Наконец, самое важное. Не просто так сейчас происходит перемещение войск России у украинских границ. Упомянутым указом, означающим шаг к аннексии фактического оккупированного им региона, Путин бросает пробный мяч и провоцирует Запад, желая посмотреть на ответную реакцию. Если все промолчат, а так сейчас и происходит, Кремль будет двигаться дальше. Ведь ключевая задача русской верхушки - заставить Зеленского максимально быстро сесть за стол прямых переговоров, в которых он проигрывает. Для этого будут использоваться все возможные средства. Поэтому вероятность усиления напряженности на наших границах сейчас стремительно растет.

- Запад - Западом, но удивительно, что нет активной реакции на указ Путина и со стороны официального Киева.

- Надеюсь, сейчас ведутся консультации, которые позволят подготовить официальное заявление украинских властей по этому поводу или обращение к западным партнерам.

- Президент США Дж. Байден сделал заявление при том, что Тайвань является китайским. Что означают эти неожиданные слова, прежде всего, в контексте наших перспектив?

- Нужно, конечно, следить за дальнейшими заявлениями и развитием событий в этой теме. Но самый плохой для нас сценарий - это когда США будут действовать, как в Афганистане, который Соединенные Штаты поспешно покинули, отдав его талибам. Мол, мы вас поддерживаем, мы за демократию, но...

Видите ли, до сих пор мы все считали: "Где Украина - а где тот Тайвань". Мол, мы в стороне от мейнстрима мировой политики, в такой тихой гавани. Но это, как-то "внезапно" оказалось, не так. Нашим властям нужно уже сейчас просчитывать сценарий прямого столкновения с Россией и думать, как нам действовать при таком развитии событий и на поддержку каких союзников мы реально сможем опереться.