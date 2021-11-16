Сила страха и страх силы. Зачем Зеленский строит «нацгвардейское государство»

Юрий Вишневский / Деловая столица

"Слуги народа" готовятся к горячей зиме. Судя по внесенному ими законопроекту, они ожидают массовых беспорядков, вплоть до нападения на органы государственной власти и их должностных лиц. Ранее Кабмин уже возложил на Нацгвардию пресечение массовых беспорядков. А теперь "слуги народа" собираются серьезно расширить полномочия этого военного формирования.

Таким образом, оказались посрамлены злые языки, клеветавшие, что Зе-власть намерена построить в Украине "полицейское государство". У нас будет не "полицейское государство", а "нацгвардейское".

Что предлагают "слуги"

Речь идет о законопроекте №6292 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усовершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины". Его внесли 15 народных депутатов из фракции партии "Слуга народа". Шансы прохождения проекта через профильный парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности очень высоки. В числе авторов проекта - заместители главы этого комитета Максим Павлюк и Вячеслав Медяник, глава подкомитета по вопросам организации охрани общественной безопасности и порядка Александр Дануца, а также заместитель председателя фракции "слуг народа" Евгения Кравчук.

Сомнительно, чтобы все эти статусные люди занимались самодеятельностью. Скорее всего, их инициатива исходит с Банковой, конкретно - от заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, в компетенцию которого входят "формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности" и "обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности".

Татаров прекрасно помнит уроки Майдана. Поэтому неудивительно, что в офисе Владимира Зеленского готовятся к массовым беспорядкам уже сейчас, не дожидаясь, когда они начнутся.

Вопреки своему названию, законопроект предлагает изменения не только в Кодекс об административных правонарушениях, но и в закон "О Национальной гвардии". Главные новшества заключаются в том, что военнослужащие Нацгвардии получают право:

* в случае привлечения к выполнению задач по обеспечению общественной безопасности, участию в осуществлении мероприятий государственной охраны органов государственной власти и должностных лиц, при охране объектов, подлежащих охране Национальной гвардией, осуществлять превентивные и полицейские меры принуждения в соответствии с законом "О Национальной полиции";

* принимать меры реагирования на правонарушения, определенные Кодексом об административных правонарушениях, в том числе составлять протоколы об административных правонарушениях;

* требовать от физических лиц прекращения правонарушений и действий, препятствующих осуществлению полномочий Национальной гвардии;

* передавать материалы об административных правонарушениях на рассмотрение уполномоченных органов исполнительной власти или судов;

* задерживать, доставлять и/или передавать органам Национальной полиции (полицейским), правоохранительным органам лиц, совершивших или подозреваемых в совершении административного правонарушения;

* применять открыто технические приборы и технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средства фото- и киносъемки, видеозаписи.

Что же касается Кодекса об административных правонарушениях, то туда добавлены полномочия должностных лиц Нацгвардии проводить личный осмотр и осмотр вещей; изымать огнестрельное, холодное металлическое, пневматическое оружие; осуществлять административное задержание и составлять протоколы об административных правонарушениях.

Как это будет использоваться

Чтобы понимать, как эти нормы будут использоваться, важно не вырывать их из контекста. А контекст тут вот какой. 20 августа Кабмин принял постановление №894, которым утвердил Порядок организации деятельности и взаимодействия Национальной гвардии с уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления по прекращению массовых беспорядков.

Этим документом власть создала себе возможность душить любые акции протеста в зародыше. "При наличии информации о возможных нарушениях общественного порядка во время проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий... образуется оперативный штаб", - говорится в документе. То есть никаких нарушений еще даже не произошло, есть только информация о возможных нарушениях - и уже создается оперативный штаб. Если, к примеру, протестующие намерены прийти на Банковую, то штаб может быть создан просто по звонку из Офиса президента.

Чтобы штаб принял решение о подавлении массовых беспорядков, нужна одна-единственная провокация. Согласно документу, утвержденному постановлением №894, "решение о проведении специальной операции по пресечению массовых беспорядков принимается руководителем оперативного штаба на основании анализа оперативной обстановки и информации о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении, предусмотренном статьей 294 Уголовного кодекса Украины". В статье 294 УК "Массовые беспорядки" говорится об "организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или сооружений, насильственным выселением граждан, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, которые использовались как оружие". То есть нужен один-единственный повод в виде "насилия над личностью" или "сопротивления представителям власти", чтобы сведения были внесены в ЕРДР и это стало сигналом для подавления акции протеста.

Подавлять акции протеста будет не Нацполиция. Полицейские будут только помогать. "Основным субъектом, на который возлагается пресечение массовых беспорядков, является Национальная гвардия", - гласит постановление Кабмина.

Если теперь посмотреть на законопроект №6292 с учетом этого контекста, то становится очевидным, что в случае массовых акций протеста власть намерена не защищаться, а нападать. Если народ начнет собираться на улице Банковой (возле Офиса президента) или на улице Грушевского (возле Кабмина и Верховной Рады), то Нацгвардия сможет сразу же это пресекать. И законопроект №6292 дает для этого все необходимые полномочия.

Раньше в случае массовых акций протеста возле органов власти главной функций Нацгвардии было охранять здания и защищать их от возможных нападений. Теперь к этой функции добавятся еще две. Во-первых, вести видеосъемку всех вокруг. Во-вторых, останавливать и обыскивать всех подозрительных лиц. А кто откажется выполнять требования - тех будут задерживать и составлять на них протоколы об административных правонарушениях.

Конечно, это вряд ли поможет, если на Грушевского и вокруг Офиса президента уже соберутся десятки тысяч людей. Новые полномочия будут наиболее эффективны именно на начальной стадии акции протеста. Можно ожидать попыток задержать организаторов акции, причем не только политических руководителей, но и вообще всех, кто может повести людей за собой, например, ветеранов войны с Россией или общественных деятелей.

Наконец, тут может быть расчет и на психологический момент. Люди должны бояться идти на акцию протеста, думая что их будут обыскивать и задерживать еще на подходе к центру города. Сработает это или нет - трудно сказать. Но уже сейчас можно говорить, что власть исполнена страха - и именно страх побуждает ее пугать народ применением силы. Объективных причин для массовых беспорядков вроде бы нет никаких - но, возможно, власть знает больше, чем мы, и имеет основания бояться и к ним готовиться.