Очередная Вовина тысяча: Сколько украинцев сходят на концерт «Квартала»





Юрий Васильченко / Depo.ua

В своем свежем видосике президент Владимир Зеленский сказал, что граждане, привитые двумя дозами вакцины от коронавируса, смогут получить по тысяче гривен - на окультуривание.

За эту тысячу вакцинированные смогут приобрести абонементы в спортзалы или фитнес-клубы, посетить кинотеатры, театры, музеи или выставочные центры. Ее можно будет потратить на билет по Украине авиа- и железнодорожным транспортом. Зеленский отметил, что программа стартует 19 декабря, и до конца года на нее выделят 3 млрд грн. Такую же сумму выделят в начале следующего года. Это впервые, когда украинские власти поощряют граждан к вакцинации пряником. До этого она действовала только кнутом.

Соцсети на новый креатив Зеленского отреагировали весело. Давно Владимир Александрович так яростно не зажигал комментаторов, видимо с тех пор, как пообещал посадить в стране за три года миллиард деревьев. ( Кстати, можно давать тысячу и дарить дерево для посадки - вообще круто будет ).

Куда можно сходить на тысячу

Тысяча - деньги небольшие, но на билеты на поезд туда и обратно в плацкарте точно хватит. Относительно авиабилетов уже сложнее, но возможно.

Тысячи хватит на то, чтобы около десяти раз сходить в кино в Киеве. Или семь-восемь раз в музеи, смотря какие. Или пять раз - на столичную выставку кошек. На концерт - уже не на любой. На Дантеса, например, хватит, а вот на Тилля Линдеманна из "Рамштайна" - уже нет.

Кстати, за тысячу можно приобрести хорошее место на концерт "Квартала 95" или целых пять билетов на галерку.

Абонемент в спортзал - разве что на месяц, по крайней мере в столице, так что оздоравливаться надо, как говорится, со всей дури. Пока власть раскошелилась.

Что не так с Вовиной тысячей

Денег на всех, кажется, не хватит

Если поделить 6 млрд на одну тысячу, получается 6 млн. То есть именно такое количество украинцев сможет воспользоваться щедростью государства. Свежая статистика говорит, что полную вакцинацию у нас прошли 19,8% населения (8,74 млн), всего же введено 21 млн доз вакцины. Если даже учесть эти цифры, то чтобы обеспечить всех уже вакцинированных и тех, кто скоро получит вторую прививку, 6 миллиардов не хватит. Разве что сразу в расчет заложено, что часть не захочет или не сможет воспользоваться подарком. Или же получат его самые ловкие. Или, например, вы потратите только 500 гривен, а потом деньги вдруг закончатся.

Кто будет решать, где и на что тратить эту тысячу

Почему программа начнет действовать только через месяц? Очевидно, здесь есть технические моменты. В "ДиЯ" нужно сделать систему, как воспользоваться дармовой тысячей. То есть всю сумму или по частям переводить на оплату билетов и услуг. Хорошо, если это, например, "Укрзализныця", - купил электронный билет и поехал. А если кому-то захочется посетить маленький музей где-то в глухой провинции или частный, а не государственный музей? То есть будет ли какой-то конкретный перечень мест культурного отдыха, куда можно сходить на "Вовину тысячу", и кто и как его будет формировать. Проводятся ли при этом какие-то тендеры, чтобы все было прозрачно, все же 6 миллиардов гривен - огромные деньги. На полное инженерное обустройство границы с Беларусью надо бы всего на один миллиард больше.

Интересы граждан очень узко очерчены

Не все вакцинированные могут ходить в кино, музеи, на фитнес и разъезжать по стране. Они могут быть маломобильными, в их селе может не быть культурных объектов, у них может не быть смартфона и компьютера. А еще есть те, кто рад бы вакцинироваться, но не может по состоянию здоровья. Так теперь их еще и государственным подарком обделили. Разве это справедливо в стране, где каждый из нас - президент? Выходит, что эта тысяча - только для молодых и продвинутых, а над всеми остальными - какое-то издевательство.

Почему бы в качестве альтернативы не сделать возможность оплатить этой тысячей коммуналку? Многие были бы не против. Заодно и общий долг украинцев за коммуналку (свыше 61 млрд грн) немного бы снизился.

Актуальны ли такие щедроты

Как уже упоминалось выше, 7 млрд гривен нужно, по экспертным оценкам, на полное инженерное обустройство границы с Беларусью. Откуда скоро могут полезть мигранты. Возможно, эти деньги стоило бы сейчас не раздавать по тысяче тем, кто и так вакцинировался, а потратить на национальную безопасность.

Их также можно было потратить на беспилотники или кислородные концентраторы - на то, что реально нужно, действует и спасает жизнь. Так что пока не понятно, в чем логика.

И главное - этим не купишь ярых противников вакцинации

Идейные противники вакцинации от ковида в подавляющем большинстве не "продадут" свои убеждения ни за тысячу гривен, ни за две. Они готовы ходить пешком и увольняться с работы, только бы не прививаться. А остальные уже вакцинировались или сделали бы это вскоре под давлением карантинных ограничений. Вполне можно было обойтись без этих огромных затрат в 6 млрд и не настраивать лишний раз вакцинаторов против антивакцинаторов и наоборот. Это ведь не главная цель, правда?

Но, похоже, идеологи "Вовиной тысячи" в эти нюансы не вникали. Главное - забросить в общество тему для обсуждения и споров, чтобы перебить другие темы. К примеру, "вагнергейт" или обвинение в плохой подготовке к отопительному сезону. На сегодня складывается впечатление, что эта инициатива президента ему же вылезет боком. Украинцы хоть и любят шару, но всегда будут недовольны: то концерт скучный, то билеты дорогие, то тренажер не едет...

Юлина тысяча, Витина тысяча, и Петровы две: Чем это в конце концов оборачивалось

Первооткрывательницей технологии выплаты гражданам одноразово по тысяче гривен была Юлия Тимошенко. "Юлина тысяча" стала мемом. Тогдашний премьер обещала вернуть бывшим вкладчикам "Сбербанка" СССР по 1 тысяче гривен (более $200 на то время), их наследники получали половину этой суммы. Средства на выплаты брались из денег, полученных за приватизацию. В 2008 году правительство Тимошенко направило на выплаты 6,4 млрд грн. Радостный народ бросился забирать кровные, это привело к гигантским очередям в "Ощадбанке". Потом пустили молву, что денег всем не хватит, и это только увеличило очереди. Следствием этих выплат стала инфляция, потому что счастливые граждане сразу побежали тратить полученное. Тимошенко обвиняли в популизме, но она хорошо знала, что делала, - в памяти избирателей запечатлелось, что при ней отдали хоть что-то из сгоревших при Союзе денег. Впрочем, этого пиар-шага оказалось маловато для победы на президентских выборах в 2010 году.

Регионалы, которые больше всего критиковали Тимошенко за раздачу денег, превратили "Юлину тысячу" в "Витину". При президенте Януковиче правительство Николая Азарова продолжило выплаты вкладчикам "Сбербанка" СССР, но только тем, которые не успели получить по тысяче при Тимошенко. В целом в 2012 году людям компенсировали 4,55 млрд. Процесс выплат был усовершенствован, удалось избежать безумных очередей. Однако результат был тот же - подскочила инфляция, потому что люди побежали тратить полученное.

При Петре Порошенко подобных выплат избегали вплоть до президентской кампании. В марте 2019 года Порошенко анонсировал выплаты пенсионерам дополнительных двух тысяч гривен из денег, которые уплатили владельцы еврономеров за таможенное оформление машин. Критики окрестили предложение "Петровой тысячей" и обвинили его в попытке подкупа электората.

Выборы он проиграл. Как в 2010 проиграла Тимошенко. Не смог купить всенародную любовь за "Витину тысячу" и Янукович. Но ошибки старых лиц ничему не научили новые.

Хотя, возможно, они действительно и не собираются раздавать те тысячи. Для перечня обещаний повысить, снизить, улучшить, которые давались при Зеленском, не хватит пальцев на всех конечностях. Поэтому вспомним только несколько. Перед досрочными выборами парламента, в июле 2019 года, Зеленский пообещал найти способы снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги и постараться внедрить идею, чтобы малоимущие граждане страны в возрасте за 70 не платили за коммуналку. Что, уже и забыли?

Кстати, неправильно называть нынешнюю инициативу Зеленского "Вовиной тысячей", потому что еще в марте прошлого года, как только начались проблемы с ковидом, пенсионерам обещали разовые выплатить по одной тысяче. Тем, кому за 80 и у кого пенсия меньше 5 тыс. грн. Деньги выплатили, на это из бюджета дополнительно выделили более 10 млрд гривен. Но тогда хотя бы были живые деньги. Нынешняя же инициатива напоминает некую аферу. Причем халтурно продуманную.