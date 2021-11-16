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АНАЛИТИКА

Специалист по не тому строительству. Зачем во главе «слуг народа» поставили Елену Шуляк

18:53 15.11.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Сейчас партийные ячейки "слуг народа" на местах в плачевном состоянии. А у Шуляк вообще нет опыта партийной организационной работы.

15 ноября съезд партии "Слуга Народа" избрал нового руководителя партии вместо Александра Корниенко, который сосредоточится на обязанностях первого заместителя председателя Верховной Рады. Главой партии "Слуга народа" избрана Елена Шуляк.

Кто такая Елена Шуляк

Это первый вопрос, который возник почти у каждого, кто услышал эту новость. Действительно, не у всех отложился в памяти звездный час Елены, когда к ней было приковано внимание медиа и соцсетей. 19 февраля она появилась в Раде с огромной шпилькой в прическе. Это вызвало у комментаторов бурные споры о стоимости аксессуара.

Тем не менее, Шуляк - весьма известная личность в строительной сфере. Эксперты выделяют три этапа ее карьеры.

Первый этап - работа в Midland Group транснациональных миллиардеров Алекса Шнайдера и Эдуарда Шифрина. С 2007 г. Шуляк была генеральным директором украинской "дочки" Midland Group - компании Midland Development Ukraine. Именно в этом качестве Шуляк попала в список партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 г. Попала, кстати, под очень высоким 13-м номером.

Второй этап - участие в команде BRDO под руководством Алексея Гончарука. С сентября 2015 г. Гончарук возглавлял независимый экспертно-аналитический центр BRDO (Better Regulation Delivery Office - Офис эффективного регулирования), финансируемый Евросоюзом. Гончарук искал руководителя сектора "Строительство" - и нашел Шуляк. Работая в BRDO, Шуляк обзавелась связями в западных посольствах и фондах, выдающих гранты украинским общественным организациям. 29 августа 2019 г., в первый день работы новой Верховной Рады, Гончарук был избран премьер-министром, а Шуляк получила две должности помельче: заместителя главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также заместителя главы фракции партии "Слуга народа". Политические обозреватели быстро вычислили, что Шуляк курирует во фракции так называемую "группу соросят". 15 ноября правительство Гончарука назначило Шуляк своим представителем в парламенте. В январе 2020 г., когда с должности министра развития громад и территорий ушла Алена Бабак, Гончарук предложил Шуляк занять это кресло, но она отказалась. Гончарук сильно обиделся, и не зря: в результате министерство возглавил Денис Шмыгаль, который уже через месяц сменил Гончарука на посту премьера.

Третий этап - участие в программе Владимира Зеленского "Большое строительство". Когда 4 марта 2020 г. Гончарук был отправлен в отставку с поста премьера, Шуляк, конечно же, потеряла должность представителя Кабмина в Верховной Раде. Можно было ожидать ослабления ее влияния во фракции, но нет. Ибо именно тогда началась программа "Большое строительство", которая стала главным предметом гордости для Зеленского. А Шуляк активно занялась ее законодательным обеспечением. В декабре 2020 г. Зеленский назначил Шуляк главой Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, а в августе 2021 г. ко Дню Независимости наградил ее Орденом княгини Ольги ІІІ степени.

Задачи во главе партии

Но разве достаточно быть специалистом по строительству и находиться в фаворе у Банковой, чтобы возглавить правящую партию? На самом деле на главу партии было несколько кандидатур из числа нардепов. Обсуждались такие варианты, как Евгения Кравчук, Андрей Мотовиловец, Николай Тищенко, Галина Янченко. Знающие люди говорят, что в пользу Шуляк сыграли три фактора.

Во-первых, она женщина, а политтехнологи Банковой решили, что женское лицо добавит партии симпатичности. Также на Банковой надеются, что если партию возглавит женщина, то политическим оппонентам будет "неудобно с ней воевать на эфирах". Впрочем, нужно еще посмотреть, сумеет ли она выигрывать теледискуссии, например, у лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко или у сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко.

Во-вторых, она амбициозна и умеет публично выступать. Когда Руслан Стефанчук занял кресло спикера вместо Дмитрия Разумкова, Шуляк претендовала на кресло первого вице-спикера, которое освободил Стефанчук. А когда туда уселся Корниенко, Шуляк тут же захотела занять освободившуюся должность главы партии. Амбициозность считают на Банковой плюсом, надеясь, что Шуляк будет активно и изобретательно пиарить себя, а вместе с собой - партию и Зеленского.

В-третьих, она командный игрок. После разрыва с Разумковым, который был первым номером партийного списка, на Банковой очень тщательно подошли к подбору именно такой кандидатуры, которая сочетала бы большие собственные амбиции и политическую верность Зеленскому. Возможно, на Банковой считают, что имеют достаточно аргументов, чтобы Шуляк не оказалась способна к предательству.

Так или иначе, но эти три фактора действительно непросто совместить в одном нардепе - женщина, амбициозный оратор, неспособный предать Зеленского. Поэтому можно считать удачей Банковой, что такой кандидат нашелся.

Другое дело, что эта кандидатура сомнительна с точки зрения интересов партийного строительства. Сейчас партийные ячейки "слуг народа" на местах в плачевном состоянии. Чтобы убедиться в этом, достаточно поискать странички областных парторганизаций, например, в "Фейсбуке". Некоторые не обновлялись с октября прошлого года (то есть после местных выборов). За два года Корниенко так и не сумел создать работающую партийную структуру - и это, наверное, проблема не только главы партии.

А ведь Корниенко очень плотно работал с симпатиками Зеленского на местах. На президентских выборах он координировал волонтерский проект наблюдателей от Зе-команды и организовал работу по наполнению избирательных комиссий. На парламентских выборах и затем через год на местных выборах руководил центральным избирательным штабом партии "Слуга народа". Но даже он не смог обеспечить полноценную жизнедеятельность партийного организма.

А у Шуляк вообще нет опыта партийной организационной работы. И судя по всему, нет даже понимания самой проблемы. Что ж, если новая глава партии поездит по регионам, наверное, она узнает от людей много нового.

Елена Шуляк
Зампредседателя фракции партии "Слуга народа"
Об экс-премьере Алексее Гончаруке:
Из моего окружения немногие верили, что Алексей в свои 30 плюс мог стать премьер-министром. И когда я со своим окружением - в большинстве своем это представители бизнеса - обсуждали такую возможность, на меня все смотрели изумленными глазами и говорили: "В нашей стране это невозможно". Но у Алексея получилось. Он был самым молодым премьер-министром Украины. Поэтому я думаю, что когда ты молод, когда у тебя есть видение, когда ты понимаешь, что ты хочешь, как ты хочешь, все шансы на развитие какой-то политической карьеры у него точно есть.

О своих амбициях:
Самая большая амбиция - я отказалась от должности министра. Это верно. Об этом все знают. Я отказалась от нескольких других должностей не менее прекрасных... Мне очень нравится работа в парламенте. Мне нравится, когда мои законопроекты получают 300 голосов плюс. Я бы, наверное, не отказалась от какой-то должности выше, чем у меня сейчас, но в пределах непосредственно парламента.

О своей звездности:
Работаешь с утра до ночи над законопроектами, придумываешь что-то крутое, чтобы уничтожить коррупцию, защитить людей и т.д., а оно "не выстреливает". Другое дело - когда приходишь в Верховную Раду со шпилькой, которой лет 10. Ее фоткают и выбрасывают в СМИ с ценой большей в 100500 раз. Несколько часов и вуаля - ты звезда.

 

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